Több mint húsz magyar településen szól a mantra a békéért

Szeptember 21. az ENSZ által kijelölt Nemzetközi Békenap, ezen apropóból Magyarország több városában és a világ számos pontján egyszerre zendül fel a mantra illetve a béke mantrája a jólétért, a békéért, a bőségért és az áldásért minden ember számára - írták a szervezők.

Idén is több tucat magyar településen szól a mantra a békéért

A Magyarországról indult „Együtt a békéért / Together for Peace” kezdeményezés célja, hogy közös énekléssel, közösségi élménnyel és spirituális összekapcsolódással erősítsük azt, ami mindannyiunkat összeköt: a béke vágyát és lehetőségét - tették hozzá. Szeptember 21-én 17:00–17:30 között minden csatlakozó közösségben egyszerre szólal meg a Szarvésam mantra, magyar és szanszkrit nyelven egyaránt.

Mantra több tucat magyar településen

Az „Együtt a békéért” kezdeményezés 2020-ban indult, egy mindössze ötven fős női találkozón, Hásságyon. Négy évvel később,

2024-ben már több mint harminc magyar településen zengett egyszerre az egyetemes béke mantra, közel ötszáz résztvevővel.

A mozgalom időközben nemzetközi méreteket is öltött: tíz országból – többek között Amerikából, Angliából, Indiából és Japánból – kapcsolódtak, így már több mint ezer béketestvér énekelte együtt a béke szavait. 2025-ben célunk, hogy a Béke Világnapján még szélesebb körű, határokon átívelő összekapcsolódást hozzunk létre.

