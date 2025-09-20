Bocsánatot kért a színésznő, amiért a szexuális ragadozónak mondott zenésszel fotózkodott

Chloë Sevigny elnézést kért a rajongóktól, amiért fényképeken szerepelt Marilyn Manson társaságában, tekintettel a zenész elleni nemi erőszakkal kapcsolatos vádakra. A színésznő azt mondta, hogy váratlanul találkoztak Mansonnal és Jonas Åkerlund rendezővel egy hotel előcsarnokában. Sevigny szeptember 14-én részt vett az Emmy-díjátadón , ahol a Szörnyetegek: a Lyle és Erik Menendez-sztori-ban nyújtott alakításáért jelölték a legjobb női mellékszereplő kategóriában minisorozatban vagy antológiában. A színésznő az előző pénteki díjátadó koccintópartin készült képeket posztolt magáról Mansonnal, aki Jonas Åkerlund filmrendezővel volt jelen. Az egyik képen Manson átkarolta a színészt, míg egy másikon úgy tűnt, mintha az énekes nyakát nyalogatná.

Marilyn Manson: már egy fotóból is botrány lehet

A közösségi médiában (Instagram-sztoriban) közzé tett fotót szexuális jellegű vonatkozású kritikák követték, mire Sevigny elismerte, hogy „nem gondolkodott világosan” – azt mondta, sokat ivott, és nem vette figyelembe, hogy mennyire lehet illetlen vagy fájdalmas, ha felvétel készül vele Mansonnal.

A közösségi média egyik hozzászólásában Sevigny egyik rajongója így fogalmazott: „Miért? Csak miért? Nincs szükséged Mansonra, ez undorító.”

A színésznő erre részletes és megbánó választ adott: "Őszintén sajnálom – teljesen igazad van. Váratlanul összefutottunk MM-mel és Jonassal egy szálloda halljában. Mindketten Jonas rajongói vagyunk, zenészként és filmesként is, és abban a pillanatban nem gondolkodtam tisztán. Túl sokat ittam, és nem gondoltam bele, mennyire helytelen vagy bántó lehet, ha MM-mel fényképezkednek le. Mélységesen sajnálom az ítélőképességem hibáját.”

I just know her agent was like "take those down IMMEDIATELY" and then she's like "chat GPT please write apology letter for me" pic.twitter.com/769fqHnnmh — Marisa Baldassaro (@Nerdspringbreak) September 14, 2025

Mansont az utóbbi években számos vád érte: négy nő vádolta meg nemi erőszakkal és családon belüli erőszakkal , amit ő többször is „hazugságoknak” minősített. Az ügy az év elején zárult le, amikor az ügyészek kijelentették, hogy az ellene felhozott vádak elévültek, és hogy nem tudták „kétséget kizáróan bizonyítani a szexuális zaklatás vádját”. Ennek ellenére nem kívánatos személlyé vált a szórakoztatóiparban. Idén októberben Brightonban akart volna fellépni, de úgy tűnik, a fellépést lemondták, miután több képviselő is a fellépés eltörlését követelte. Júliusban a Black Sabbath rajongói kritikusan fogadták azt a videót, amelyen az énekes a zenekar Back To The Beginning című búcsúkoncertjén szerepel a Villa Parkban .