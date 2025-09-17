Még több film és sorozat – minden pénteken bővül a Médiaklikk műsortára

Forrás: MTVA

Folyamatosan gyarapodik a Médiaklikk műsortára: a népszerű Szomszédok, a Família Kft. és a Linda című sorozatok mellett már elérhetők az olyan ikonikus rajzfilmsorozatok is, mint a Kérem a következőt! (Dr. Bubó), vagy a Pityke őrmester. A gyermekek és nosztalgiázók örömére elérhetővé vált az egyik legnagyobb magyar közönségkedvenc, a Pom Pom meséi első évada is.

Az elmúlt évek közönségsikerei közül az Ők tudják, mi a szerelem és Dobó Kata 2019-es vígjátéka, a Kölcsönlakás kínál könnyed kikapcsolódást. Elérhető még a teljes Tündérkert történelmi sorozat, valamint az És mégis mozog a föld a Jókai 200 emlékév alkalmából felújított változatban.

Ismeretterjesztő filmekkel is bővült a kínálat. A földrajz szerelmeseinek kedvez Rockenbauer Pál legendás természetjáró sorozata, az És még egymillió lépés, míg a csillagászat rajongóit szólítja meg a Hobbym: A csillagos ég, a hazai amatőr csillagászat fénykorát felidézve. A Mestersége színész portrésorozattal a magyar színjátszás kiválóságainak élettörténetét ismerhetik meg.

A Médiaklikk reklám- és díjmentesen, könnyen kezelhető felületen kínál klasszikus és kortárs magyar tartalmakat minden korosztálynak, személyre szabott ajánlásokkal, okostévén, mobilon és weben egyaránt.

