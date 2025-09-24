Hihetetlen: már ötvenéves a magyar rocktörténet egyik legjobb albuma

A magyar rocktörténet elsőszámú rock supergroupja, az LGT 1975-re hihetetlen próbatételeken volt túl, s mindez egy reményteli, tengerentúli nagy kaland miatt: az ABC kiadóval kötött amerikai lemezszerződésük 1974-ben kudarcba fulladt, az 1974- nyarán rögzített, az amerikai közönséget megcélzó All Aboard című, Los Angelesben készült második angol nyelvű lemezük pedig sosem jutott el a közönséghez, pénzt nem kaptak az amerikai "turné" után, de ami a legrosszabb, az akkor négytagú zenekarból 1974 őszén csak hárman tértek haza, ugyanis a gitáros, Barta Tamás úgy döntött, kint marad Los Angelesben (akkori szóhasználat szerint: disszidált), ez pedig az LGT-t a feloszlás veszélyével is fenyegette, Barta jóformán pótolhatatlannak tűnt. Csakhogy a legendás (egyben tragikus sorsú) gitáros, virágnyelven megüzente, kit tartana alkalmasnak a helyére: az akkor a Generálban az ezüstös hat húrt tépő Karácsony Jánost, akinek a dobos és az LGT "menedzsere", Laux József hamar ajánlatot is tett, Karácsony pedig gondolkodás nélkül el is fogadta azt. A már közös, egy hónapos lengyel turné idején pedig őrületes munka vette kezdetét: a zenekar elkezdett a negyedik önálló LGT-albumon dolgozni, ez lett az 1975 közepén megjelent Mindig magasabbra.

Mindig magasabbra: Az LGT 1976-ban: Karácsony János, Somló Tamás, Laux József, Presser Gábor Forrás: Fortepan/Urbán Tamás

Mindig magasabbra: egy album, ami tényleg magasra tette a lécet

Persze, Karácsony János személyében az LGT nemcsak egy kiváló gitárost, hanem egy remek énekest (és zeneszerzőt) is nyert. A negyedik album felvételét pedig a lehető legjobb minőségben akarták elvégezni, ezért kijárták, hogy az akkor legprofibb hazai stúdió, a filmgyári MAFILM stúdiójában készíthessék el új lemezük felvételeit, ahol a Hanglemezgyárral ellentétben már nyolcsávos rögzítési rendszert használtak, amit sokkal megfelelőbbnek éreztek hangzásbeli elképzeléseik megvalósításához (pláne az amerikai stúdiózás után). A hangmérnök Kovács Györgynek ugyan ez volt az első önálló nagylemeze, viszont épp ezért mindent beleadott – és a profizmus és lelkesedésből is fakadó igényesség a mai napig jól hallatszik, még úgy is, hogy a zenekar megfeszített tempóban dolgozott, ugyanis a Mindig magasabbra felvételei egyszerre készültek Kovács Kati (és az LGT) Közel a naphoz című lemezének rögzítésével, vagyis a szoros stúdióbeosztás megfeszített tempót követelt az LGT tagjaitól.