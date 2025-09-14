Oláh Gergő: Ma divat lett a siker, a könnyű élet

A pécsi Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában tartotta Oláh Gergő „Nézz fel!” című, zenés motivációs programjának idei, második előadását. A program célja, hogy megszólítsa a mai fiatalokat és szüleiket: szakadjanak ki a mobiltelefon és a közösségi média világából. „A mai fiataloknak, ahogy az én gyermekeimnek is rengeteg olyan dologgal kell szembenézniük, amikkel az előző generációnak nem kellett! Egy rendkívül felgyorsult, az anyagiak és siker tekintetében nagy elvárásokkal teli, de a hagyományos értékeket kiüresítő világ veszi körbe a mai gyerekeket, és ennek a feje tetejére fordult világnak a legfőbb veszélyforrása és diktálója a social média. Nézzünk körbe: ma jóformán minden kamasz feje a mobil képernyőjére szegeződik, de a felnőtteké is! Én pedig szeretnék útmutatást adni, a saját személyes példámmal – a korábbi rossz döntéseimet sem elhallgatva – alternatívát kínálni azoknak a fiataloknak, akik a legkülönbözőbb okokból, de a szüleiktől nem kapják meg a megfelelő törődést, útmutatást, és céltalanul lődörögnek, és a legrosszabb esetben sodródnak a szegénység, vagy akár a bűnözés felé, de az is régen rossz, ha anyagilag ugyan sikeres, de lelki sérült felnőttekké válnak” – mondta az Origónak az ötgyermekes családapa zenész, aki idén ősszel még nyolc iskolába látogat el, hogy motiválja a fiatalokat.

Oláh Gergő Fotó: Szabó Gábor - Origo

„Tulajdonképpen rögtön azután, hogy 2012-ben megnyertem az X-faktort, eldöntöttem, hogy szeretnék segíteni a hátrányos helyzetű fiatalokon, elsősorban az általános iskolák felső tagozatosai és a középiskolás diákok, de a 2018-ban indult programsorozat alkalmával egyetemistákkal is beszélgettem, és számukra is ugyanolyan érvényes volt az előadásom üzenete és mottója: az egészséges lélek egyenlő sikeres élet.

Ma divat lett a siker, a könnyű élet, az influenszerkedés, csakhogy az anyagi javak, a külcsín, a divatos holmik és autók semmit sem érnek, ha az ember lelkileg nem egészséges, nem stabil.

Oláh Gergő személyes példájával is szeretne útmutatást adni a fiataloknak



Oláh Gergő 2018 óta évente tucatnyi oktatási intézménybe látogatott el, emellett a nógrádi Bátorterenyén iskolai motivációs trénerként is dolgozik. „Ezt a missziót tartom az egyik legfontosabb feladatomnak: kézzelfogható, személyes útmutatást adni a fiataloknak és a szüleiknek, hogy figyeljenek az egészséges lelki életre, ehhez pedig nem csak a zeném, hanem a saját életem történetei, annak mélypontjai is eszközül szolgálnak, mert az azokból szerzett tapasztalatok alapján tudok tanácsokat adni és megmutatni, hogy bármilyen mélységből ki lehet törni a fényre, elhatározással, kemény munkával, az Istenbe vetett hittel” – mondta az Origónak Oláh Gergő, aki motivációs előadásait zenei betétekkel, de mindig interaktív formában, a közönség bevonásával tartja, három fő mondanivalóra felfűzve:

döntések: „fiatalon lehet olyan könnyelmű döntéseket hozni, amelyek rossz irányba befolyásolják az életet: aki, hozzám hasonlóan, nem veszi komolyan az iskolai éveket, az szegénységben kezdi a felnőtt életet”

idő: „igyekszem felhívni a figyelmet arra, hogy nagyon nem mindegy, mivel töltik a gyerekek az idejüket: ha üres, semmitmondó tevékenységekkel, akkor maguk is üressé válnak; de ha tartalmas, építő jellegű dolgokkal, akkor maguk is tartalmas emberekké lesznek”

lelki állapot: „a bibliai alapelvekhez is igazodva, ma talán a legfontosabb arra felhívni a figyelmet, hogy az emberi kapcsolatokon belül van a boldogság – de ez nem csak a szórakozást, a közös kikapcsolódást jelenti, hanem a valódi egymásra figyelést, a segítő szándékot”.

Oláh Gergő emellett a közösségi médiában is rendszeresen közzétesz olyan motivációs videókat, amelyekben például arra is igyekszik felhívni a figyelmet, mennyire fontos, hogy a családok minőségi idő keretén belül, valódi odafigyeléssel foglalkozzanak a gyerekekkel.

„Nem csak a fiatalok tapadnak a képernyőkre, gyakori ma már a családokban, hogy beszélgetés helyett mindenki a mobilját nyomkodja. Én a magam részéről igyekszem minél több időt a családommal és a gyerekeimmel tölteni, de nem csak az öt gyermekemmel egyszerre, hanem külön-külön is, figyelembe véve az eltérő életkorukból is fakadó lelki igényeiket, hiszen így tudom megadni nekik a személyes figyelmet, és így maradok én is folyamatosan képben arról, mi zajlik éppen bennük – máskülönben nem is lehetséges felelősséggel terelni őket az úton” – mondta az Origónak Oláh Gergő, hozzátéve, nagyon szeretné a motivációs programja keretében egy-egy előadást kifejezetten a szülőket megszólítva megtartani.