Tragédiák a reflektorfényben – magyar sztárok, akik önkezükkel vetettek véget életüknek

Ismert és egy ország által kedvelt művészek voltak, de a siker és a közönség szeretete nem mindig ellensúlyozta a magánéleti gondokat. Öngyilkos magyar művészek, akiknek halála megrázta a magyar közvéleményt, sőt sokakat ma is gyászolnak.
Soós Imre (1930–1957)
A Nemzeti Színház fiatal tehetsége volt, a főiskola után azonnal szerződtették. A 20. század magyar színjátszásának egyik legnagyobb tehetségű, fiatalon elhunyt alakja színpadi szerepei mellett olyan filmekben vált örökre emlékezetessé, mint a Ludas Matyi, a 9-es kórterem vagy a Kiskrajcár, de leginkább a magyar filmművészet egyik csúcsteljesítménye, a Körhinta. Színészi ereje és drámai alakításai miatt már pályája kezdetén a korszak egyik legígéretesebb művészének tartották. Mégis, mindössze 27 évesen, feleségével együtt lett öngyilkos. A kortársak úgy vélték, a hirtelen jött siker, a belső bizonytalanságok és a magánéleti válságok egyaránt hozzájárultak tragikus döntéséhez.
Domján Edit (1932–1972)
A Nemzeti Színház művésznője, a hatvanas évek egyik legnagyobb színésznője, aki Shakespeare- és Csehov-hősnőktől modern magyar drámákig sokféle szerepben tündökölt. Férjével, a főiskolán megismert Kaló Flórián színművésszel való házassága (1954–1969) válással végződött, később Szécsi Pállal élt meg viharos, szenvedélyes szerelmet. 1972 karácsonyán, 40 évesen, fényes pálya csúcsán vetett véget életének. A hivatalos jelentés szerint felakasztotta magát, két búcsúlevelet hátrahagyva, egyet az öccsének, egyet pedig volt férjének. Öngyilkossági szándékairól több nyilatkozatában is beszélt, előre elmondva, 40 éves korában fog véget vetni életének, mivel úgy gondolta: középkorú nőként már nem kell majd sem a rendezőknek, sem a férfiaknak.
Szécsi Pál (1944–1974)
Domján Edit szerelme, a magyar táncdal egyik legnagyobb sztárja, akit a közönség olyan slágereiről ismert, mint a Gedeon bácsi, a Csak egy tánc volt, a Mint a violák vagy a Kár, hogy késő. A férfimanökenként indult Szécsi bársonyos bariton hangja, elegáns kiállása és lírai előadásmódja az egész ország kedvencévé tették. Magánéletében azonban sorozatos csalódások, sikertelen kapcsolatok és gyermekkori traumák kísérték. A szomorú gyerekkora miatt eleve túlérzékeny, szorongó Szécsi többször próbált véget vetni életének, végül 30 éves korában az utolsó kísérletet nem tudták megakadályozni korábban az utolsó pillanatokban rendre közbeavatkozó barátai, ismerősei. Halála hatalmas sokk volt rajongói számára, s Szécsi Pált máig a magyar könnyűzene egyik legnagyobb veszteségének tartják.
Schütz Ila (1944–2002)
A hatvanas évek végétől a Vígszínház, majd más budapesti társulatok tagjaként a színpadon és a filmvásznon is meghatározó alak lett (Ismeri a szandi mandit?, Árvácska, Valami Amerika). Játékában a humor és a dráma egyszerre volt jelen; a közönség különösen vígjátékokból és tévésorozatokból ismerte meg. Bár pályája folyamatos volt, belső vívódásai, a magánéletben és a szakmai világban érzett elszigeteltsége egyre erősebbé vált. 58 évesen, 2002-ben vetett véget életének, a hivatalos jelentés szerint halálát gyógyszer-túladagolás és áramütés okozta.
Kézdy György (1936–2013)
A kiváló karakterszínész klasszikus tragédiák és modern művek jelentős szerepeit játszotta el színpadon, filmen és moziban (remek szinkronszínészként is), sokszor a groteszk ábrázolásmód eszközeit is felhasználva. Számos színházi és filmszerep mellett mégis elsősorban a Szomszédok című szappanopera Virág doktoraként vált országosan ismertté. Markáns karaktereivel és jellegzetes orgánumával meghatározó alakja volt a magyar színjátszásnak. Idős korára azonban súlyos egészségügyi problémákkal küzdött. 2005-ben rákot diagnosztizáltak nála, emiatt az erős dohányos Kézdy a cigarettáról is leszokott, de az erős köhögésrohamok továbbra is megkeserítették életét, miközben betegségét igyekezett barátai előtt is titokban tartani. Nyolc év küzdelem után, 2013 elején gyomorfertőzéssel került az Uzsoki utcai kórházba, ahol február 8-án, egy héttel a 77. születésnapja előtt kivetette magát a harmadik emeletről.
Olvasztó Imre (1966–2020)
Gyerekszínészként vált híressé az Indul a bakterház című, 1980-ban bemutatott, ma is népszerű, kultuszfilmmé nemesedett tévéfilm főszereplőjeként, a nagyszájú, talpraesett Regős Bendegúzként. A film után még kapott egy-két szerepet, de a lendületesen indult pályát nem tudta további nagy sikerekkel folytatni, végül úgy döntött, a színész szakma nem neki való, felnőttként a nyomdaiparban helyezkedett el: filmnyomó, szitanyomó és grafikus lett. Második válásának ténye 46 éves korában annyira elkeserítette, hogy 2013 nyarán felakasztotta magát egy Fót és Csomád közötti erdős részen.
Ezek a tragikus sorsok emlékeztetnek arra, hogy a művészi pálya csillogása mögött gyakran mély emberi küzdelmek zajlanak. A mentális egészség megőrzése és a segítségkérés lehetősége mindenki számára létfontosságú – függetlenül a hírnévtől vagy sikerektől.
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, kérjen segítséget!
Magyarországon hívható: 116-123 (ingyenes, éjjel-nappal elérhető lelki elsősegélyvonal)
A Kék Vonal gyerek- és ifjúsági lelkisegély: 116-111