Tragédiák a reflektorfényben – magyar sztárok, akik önkezükkel vetettek véget életüknek

Ismert és egy ország által kedvelt művészek voltak, de a siker és a közönség szeretete nem mindig ellensúlyozta a magánéleti gondokat. Öngyilkos magyar művészek, akiknek halála megrázta a magyar közvéleményt, sőt sokakat ma is gyászolnak.

Öngyilkos magyar sztárok, akiket egy ország szeretett, majd egy ország gyászolt

Soós Imre (1930–1957)

A Nemzeti Színház fiatal tehetsége volt, a főiskola után azonnal szerződtették. A 20. század magyar színjátszásának egyik legnagyobb tehetségű, fiatalon elhunyt alakja színpadi szerepei mellett olyan filmekben vált örökre emlékezetessé, mint a Ludas Matyi, a 9-es kórterem vagy a Kiskrajcár, de leginkább a magyar filmművészet egyik csúcsteljesítménye, a Körhinta. Színészi ereje és drámai alakításai miatt már pályája kezdetén a korszak egyik legígéretesebb művészének tartották. Mégis, mindössze 27 évesen, feleségével együtt lett öngyilkos. A kortársak úgy vélték, a hirtelen jött siker, a belső bizonytalanságok és a magánéleti válságok egyaránt hozzájárultak tragikus döntéséhez.

Domján Edit (1932–1972)

A Nemzeti Színház művésznője, a hatvanas évek egyik legnagyobb színésznője, aki Shakespeare- és Csehov-hősnőktől modern magyar drámákig sokféle szerepben tündökölt. Férjével, a főiskolán megismert Kaló Flórián színművésszel való házassága (1954–1969) válással végződött, később Szécsi Pállal élt meg viharos, szenvedélyes szerelmet. 1972 karácsonyán, 40 évesen, fényes pálya csúcsán vetett véget életének. A hivatalos jelentés szerint felakasztotta magát, két búcsúlevelet hátrahagyva, egyet az öccsének, egyet pedig volt férjének. Öngyilkossági szándékairól több nyilatkozatában is beszélt, előre elmondva, 40 éves korában fog véget vetni életének, mivel úgy gondolta: középkorú nőként már nem kell majd sem a rendezőknek, sem a férfiaknak.

Domján Edit (forrás: NFI)

Szécsi Pál (1944–1974)

Domján Edit szerelme, a magyar táncdal egyik legnagyobb sztárja, akit a közönség olyan slágereiről ismert, mint a Gedeon bácsi, a Csak egy tánc volt, a Mint a violák vagy a Kár, hogy késő. A férfimanökenként indult Szécsi bársonyos bariton hangja, elegáns kiállása és lírai előadásmódja az egész ország kedvencévé tették. Magánéletében azonban sorozatos csalódások, sikertelen kapcsolatok és gyermekkori traumák kísérték. A szomorú gyerekkora miatt eleve túlérzékeny, szorongó Szécsi többször próbált véget vetni életének, végül 30 éves korában az utolsó kísérletet nem tudták megakadályozni korábban az utolsó pillanatokban rendre közbeavatkozó barátai, ismerősei. Halála hatalmas sokk volt rajongói számára, s Szécsi Pált máig a magyar könnyűzene egyik legnagyobb veszteségének tartják.