Botrány: prostituáltnak vallotta magát, hogy elkerülje a büntetést

Prostituáltnak vallotta magát egy római nemesasszony, aki a férje tudta nélkül titkos viszonyokat folytatott. A Kr. u. 19-ben történt, a római történetíró Publius Cornelius Tacitus által is megörökített jogesetben a praetori származású Vistilia nevű asszony Tiberius császár korának egyik leghíresebb kéjnője volt úgy, hogy valójában csak a házasságtörés következményeit akarta elkerülni. A római törvények szerint ugyanis a házasságtörés főben járó bűn volt, amit (koronként és a bűn súlyosságától függően) büntethettek akár halállal, de részleges vagy teljes vagyonelkobzással, márpedig Vistilia nem számított kimondottan hűségesnek. Az egyetlen lehetősége az volt, ha szexmunkásként regisztrálja magát, ugyanis a prostituáltak a római törvények (különösen a Lex Julia de adulteris) szerint mentesültek a házasságtörés tilalma alól, és megúszták enyhe megszégyenítéssel.

Vistilia prostituáltnak vallotta magát: az ősi mesterséget Rómában megtűrték, de azt nem, hogy nemesasszony űzze

A nő prostituáltnak vallotta magát, a férje pedig megvédte

Vistilia tehát kijátszotta a házasságtörés minősített eseteit és büntetési tételeit is tartalmazó Lex Julia de adulteris egyetlen kiskapuját, csakhogy tettének hamar híre ment és Róma népe felháborodott. A nő ellen maga a szenátus kezdeményezett eljárást, meghallgatása is előttük történt, és a római honatyák természetesen kérdőre vonták Vistilia férjét is: miért nem jelentette a felesége házasságtörését, és miért engedte, hogy nemesasszony létére prostituáltnak regisztrálja magát.

A férj, Titidius Labeo, kiállt a felesége mellett, erre a szenátus gyorsan módosította a vonatkozó törvény, amely már megtiltotta, hogy a lovagi rend vagy magasabb státuszú férfiak lányai vagy lányunokái prostituáltként dolgozzanak. A módosított törvény alapján Vistiliát végül elítélték és száműzték a görög Seriphus szigetére.

Ugyanebben az esztendőben szigorú senatusi határozatokkal fékezték meg a női feslettséget, s megtiltották, hogy akinek nagyapja, apja vagy férje római lovag volt, testével kereskedjék. A praetori családból származó Vistilia ugyanis az aediliseknél bejelentette gyalázatos foglalkozását, követve a régiek bevett szokását, akik a szemérmetlen asszonyokra nézve elegendő büntetésnek tartották a szégyen bevallását. Számot kellett adnia Titidius Labeónak, Vistilia férjének is, hogy nyilvánvalóan vétkes felesége ellen, miért nem élt a törvény rendelte megtorlással. Mikor azt hozta fel kifogásul, hogy a gondolkodásra adott hatvan nap még nem telt el, elegendőnek vélték Vistilia ügyében határozni, s az asszonyt Seriphus szigetére száműzték

– így emlékezett meg a római nemesasszony különös jogesetéről a történetíró Tacitus.