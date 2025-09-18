Az évszázad magyar bűnténye: így lopták el Raffaello híres festményét a Szépművészeti Múzeumból

1983 novemberében szinte egész Európa a budapesti Szépművészeti Múzeumra figyelt. November 5-én, nem sokkal éjfél után vette észre ugyanis a múzeum két éjjeli és egy fegyveres őre, hogy az emeleti képtárból hét másik műkincs mellett eltűnt Raffaello híres reneszánsz festménye, az Esterházy Madonna, a reneszánsz mester egyik legértékesebb alkotása. A kisméretű, de felbecsülhetetlen értékű festmény eltűnése azonnal országos, majd nemzetközi botránnyá vált: a hatóságok hatalmas erőkkel indítottak nyomozást, a nemzetközi sajtó pedig címlapon számolt be a „század bűntényéről”.

Raffaello híres festményét 1983-ban lopták el (Szépművészeti Múzeum)

Hová tűnt a Madonna? – Raffaello képét csak úgy elvitték

A tolvajok nem filmbe illő akcióval dolgoztak: egyszerűen levették a képet a falról, kivették a keretből, majd egy köpeny alá rejtve sétáltak ki a múzeumból. Az ügy különösen kellemetlen volt a magyar állam számára, hiszen a hidegháborús időszakban a nemzetközi közvélemény előtt presztízsveszteségnek számított, hogy a főváros legfontosabb múzeumából ilyen könnyedséggel vihettek el egy remekművet (valamint Raffaello egyéb, illetve Giorgione, Tintoretto, valamint Tiepolo műveit, összesen 8 képet, amelyek akkori becsült értékét 1 milliárd 436 millió forintban határozták meg nemzetközi biztosítási áraik alapján), ráadásul november 7-én még a New York Times is beszámolt az esetről mint Magyarország történetének legnagyobb műkincsrablásáról.

A rendőrség hatalmas erőket mozgósított: országszerte házkutatások kezdődtek, a határátkelőhelyeket fokozottan ellenőrizték, és külföldi társszerveket, sőt a magyar sajtót is bevonták a felderítésbe. A nyomozás hónapokig eredménytelen maradt, miközben egyre több legenda és összeesküvés-elmélet kapott szárnyra a festmény hollétéről.

Végül váratlan fordulat következett be: 1984. január 20-án hajnalban névtelen telefont kapott a görög csendőrség aigio-i őrse, hogy az ellopott festményeket megtalálják a városban található Panagia Trypiti kolostor kertjében. Ekkorra már nagy erőkkel dolgozott az Interpol, a nyomozásba az olasz és görög hatóságokat is erőteljesen bevonták, ugyanis egyre inkább körvonalazódott, hogy a rablás hátterében az olasz Camorra maffia műkincsrablásra szakosodott tagjai állnak, akiket két magyar amatőr segített (őket gyorsított eljárásban ítélték el 12 és 7 év fegyházra). De a magyar műkincsrabló öt olasz férfi is börtönbe került – a letartóztatásukban részt vevő négy magyar nyomozó pedig a Camorra halállistájára. Az egész ügy mögött egy görög milliárdost, Eftimiosz Moszkhalaidiszt sejtette az Interpol, de végül nem sikerült a szerepét a bíróságon bizonyítani.