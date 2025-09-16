Az örök Sundance kölyök – Robert Redfordra emlékezünk

Robert Redford (1936–2025) neve egybeforrt egyik, ha nem a leghíresebb filmszerepével, a törvény elől menekülő, a szabad életet valló és megélni akaró Sundance kölyökkel – nem pusztán azért, mert George Roy Hill 1969-es vadnyugati filmjében az akkor épp 10 éves színészi pályafutásának eszközsűrítményét adta, egyetlen beszédes hallgatásban közös nevezőre hozva a férfias keménységet a mély ábrándozással, vagy mert ezzel az egy, a vadnyugati értékeket líraian búcsúztató szerepével jelképévé vált az amerikai szabadságeszménynek, hanem mert erre a szerepre alapozta későbbi életét (amennyiben a kaliforniai könyvelő sportösztöndíjas, balhés fiaként 1968-ban megvásárolt kétezer hektáros utah-i földjét is Sundance-re keresztelte) és a film és az amerikai kultúra iránt elkötelezett életművet (az említett területen Sundance Institute néven nonprofit filmintézetet, és ehhez kapcsolódóan, 1981-től a legnagyobb amerikai független filmfesztivált alapítva, olyan tehetségek felfedezésével, mint Quentin Tarantino vagy Steven Soderbergh).

Butch Cassidy és a Sundance kölyök (Robert Redford és Paul Newman)

Filmkarrierjét 1960-ban kezdte, apróbb szerepek után az évtized közepén futott be igazán (Ez a ház bontásra vár, Üldözők, Mezítláb a parkban), hogy aztán a Butch Cassidy és a Sundance kölyök után Hollywood legkeresettebb színészévé váljon, mindig megbízhatóan képviselve a klasszikus, visszafogott eleganciát, amit mélységgel, intelligenciával és ha kell, finom belső zűrzavarral ötvözve tudta tökéletesen megformálni a Sundance kölyökhöz hasonló „hűvös, problémás, de nagyon is szerethető” férfi archetípusát.

Színészként a legváltozatosabb műfajú filmekben is megállta a helyét, ami csak látszatra jelez sokoldalúságot, valójában (legyen szó a Jeremiah Johnson-ról, A nagy balhé-ról, az Ilyenek voltunk-ról, vagy a későbbiekben az olyan filmekről, mint a Távol Afrikától, a Tisztességtelen ajánlat, de még A hallgatás szabálya is), Redford tulajdonképpen az esetleges „romlottságában” is elbűvölő, minden körülmények között kifinomult férfi ideálját testesítette meg.