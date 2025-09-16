Az örök Sundance kölyök – Robert Redfordra emlékezünk

Robert Redford (1936–2025) neve egybeforrt egyik, ha nem a leghíresebb filmszerepével, a törvény elől menekülő, a szabad életet valló és megélni akaró Sundance kölyökkel – nem pusztán azért, mert George Roy Hill 1969-es vadnyugati filmjében az akkor épp 10 éves színészi pályafutásának eszközsűrítményét adta, egyetlen beszédes hallgatásban közös nevezőre hozva a férfias keménységet a mély ábrándozással, vagy mert ezzel az egy, a vadnyugati értékeket líraian búcsúztató szerepével jelképévé vált az amerikai szabadságeszménynek, hanem mert erre a szerepre alapozta későbbi életét (amennyiben a kaliforniai könyvelő sportösztöndíjas, balhés fiaként 1968-ban megvásárolt kétezer hektáros utah-i földjét is Sundance-re keresztelte) és a film és az amerikai kultúra iránt elkötelezett életművet (az említett területen Sundance Institute néven nonprofit filmintézetet, és ehhez kapcsolódóan, 1981-től a legnagyobb amerikai független filmfesztivált alapítva, olyan tehetségek felfedezésével, mint Quentin Tarantino vagy Steven Soderbergh).
Filmkarrierjét 1960-ban kezdte, apróbb szerepek után az évtized közepén futott be igazán (Ez a ház bontásra vár, Üldözők, Mezítláb a parkban), hogy aztán a Butch Cassidy és a Sundance kölyök után Hollywood legkeresettebb színészévé váljon, mindig megbízhatóan képviselve a klasszikus, visszafogott eleganciát, amit mélységgel, intelligenciával és ha kell, finom belső zűrzavarral ötvözve tudta tökéletesen megformálni a Sundance kölyökhöz hasonló „hűvös, problémás, de nagyon is szerethető” férfi archetípusát.
Színészként a legváltozatosabb műfajú filmekben is megállta a helyét, ami csak látszatra jelez sokoldalúságot, valójában (legyen szó a Jeremiah Johnson-ról, A nagy balhé-ról, az Ilyenek voltunk-ról, vagy a későbbiekben az olyan filmekről, mint a Távol Afrikától, a Tisztességtelen ajánlat, de még A hallgatás szabálya is), Redford tulajdonképpen az esetleges „romlottságában” is elbűvölő, minden körülmények között kifinomult férfi ideálját testesítette meg.
Két évtizednyi színészkedés után, 1980-ban (nagyjából egy időben a Sundance Filmfesztivál elindításával) Redford rendezőként (és producerként) is kipróbálta magát: első rendezése, az Átlagemberek rögtön négy Oscar-díjat nyert, köztük a legjobb film (producer: Ronald L. Schwary) és rendezés díjait – s csak az amerikai filmakadémia jelöléseit tekintve, az épp 10 filmet dirigáló Redford rendezőként sikeresebb is lett: négy akadémiai jelöléséből csak egyet „szerzett” színészként (A nagy balhé), kettőt rendezőként (az Átlagemberek mellett a Quiz Show-ért), egyet pedig producerként (Quiz Show).
Rendezői érdeklődése valóban izgalmas volt: mesterien tudta ábrázolni a mélyben gyökerező családi válságokat, az emberi kapcsolatok átrendeződését, a hétköznapi „csendes” traumákat (Átlagemberek, Folyó szeli ketté, A suttogó), miközben izgatták a milliók életét befolyásoló „összeesküvések” is, legyen szó csalárd ingatlanügyekről (A milagrói babháború), megcinkelt tévévetélkedőről (Quiz Show) vagy politikai ármánykodásról (Gyávák és hősők, A hallgatás szabálya), de utóbbiak esetében is a hétköznapi ember érdekelte a nem éppen hétköznapi élethelyzetekben.
Persze rendezői stílusára is épp olyan jellemző volt a tőle színészként megszokott visszafogottság, pontosabban az érzelmi szélsőségesség helyett finom eleganciával igyekezett közvetíteni a belső komplexitást, az érzelmi mélységet. Ettől lett rendezőként is olyan, mint leghíresebb szerepében, Sundance kölyökként –csak látszatra zord, csak első blikkre hallgatag és hűvös, valójában kifinomult és intelligens, akit leginkább egy dolog izgat: hol kezdődnek az egyén és a társadalom életében a szabadság korlátai.