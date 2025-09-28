Ötven évvel ezelőtt ezért a két rendőrért izgult mindenki

Két különböző temperamentumú rendőr, egy legendás kocsi (1974-es Ford Gran Torino), néhány állandó segítő (így az alvilági, Antonio Fargas által alakított Huggy Bear) és egy bűntől hemzsegő fiktív város: a dél-kaliforniai Bay City, illetve annak zsibongó rendőrkapitánysága. No meg rengeteg megoldásra váró bűneset. Ez volt a David Starsky (Paul Michael Glaser) és Kenneth Hutchinson (David Soul) párosára épült sorozat, a Starsky és Hutch, amelyben Starsky az impulzív, akcióorientált, míg Hutch a valamivel higgadtabb, átgondoltabb zsaru, akiknek ellentétes jelleme megannyi humor forrása, de a két karakter együttes munkája, a dinamikájuk, és az, hogy egymásra valójában olyan szinten támaszkodnak, mint ha testvérek lennének, tette igazán emlékezetessé őket.

Starsky és Hutch (Paul Michael Glaser és David Soul) forrás: ABC

Starsky és Hutch: több mint egy sorozat

Az attrakciók között szerepelt persze a sorozat látványvilága is: a piros Ford Gran Torino ikonikus járművé vált, az autós üldözések, a kaliforniai (Los Angeles-környéki forgatási) helyszínek, és a ’70-es évek stílusa mind hozzájárult ahhoz, hogy ne csak önmagában a történet, hanem hangulatban is nagyot ütött a sorozat. Nem is szólva Lalo Schiffrin pazar, a korszakot lüktetésében is megragadó zenéjéről.

A sorozat legnagyobb erénye persze a karakterek közti viszony: nemcsak munkatársak, hanem barátok, támaszt nyújtanak egymásnak. Gyakran civakodnak, viccelődnek, olykor súrlódások is vannak, de minden esetben együtt oldják meg az ügyeket. Ez a „ketten a világ ellen” érzés sok nézőknek hozott érzelmi többletet, és emelte a négy évadot és 93 epizódot megélt sorozatot az ún. "buddy cop moviek" csúcsára.

Noha nem terveztek ötödik évadot a produkciós költségek emelkedése, valamint a nézettség csökkenése miatt, a sorozat befejezése után is kultikus státuszba emelkedett, és a mai napig sok helyen ismétlik, nem is szólva a 2004-es, a hetvenes évek retrólázának jegyében született filmváltozatról, amelyben már Ben Stiller és Owen Wilson bújt a két legendás "tévézsaru" bőrébe.

Az eredeti sorozat Magyarországon is nagy népszerűségnek örvendett, bár a hazai sugárzás hét évvel évvel az amerikai bemutató után következett. S bár ötven év múltával, amikor egyre látványosabb szériák készülnek könnyű lebecsülni ezt a retroszériát, de a Starsky és Hutch a maga idejében valami újat adott: kombinálta az adrenalint a személyes drámával, a testvéries barátságot a szirupos kliséktől mentes keménykedéssel, és formálta a krimi-sorozatok képét úgy, hogy azok is profitáltak belőle, akik előtte csak a legklasszikusabb rendőrségi narratívákra voltak szokva – vagyis ez a sorozat alapvető hatással volt mindarra, amit ma is amerikai televíziózás alatt értünk.