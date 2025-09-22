Szeptember 27-én és 28-án LokoPiknik „Két évszázad, két nap” vasúti parádé a Vasúttörténeti Parkban

Szeptember utolsó hétvégéjén ismét megrendezésre kerül a Vasúttörténeti Park egyik legkedveltebb eseménye: a LokoPiknik. Idén igazán ünnepi lesz a hangulat, hiszen nemcsak a vasút 200. jubileumát ünnepeljük, hanem a Vasúttörténeti Park 25. születésnapját is. Ez a hétvége ugyanakkor nem csupán a mozdonyok szerelmeseinek szól: a LokoPiknik valódi családi élmény. Egy olyan esemény, ahol a vasút nemcsak múzeumi emlék, hanem élő örökség, generációkat összekötő történet.

Forrás: vasuttortenetipark.hu

A rendezvény mindkét napján izgalmas vasúti találkozók teszik még látványosabbá a programot. Szeptember 27-én, szombaton motorkocsi-találkozó várja a látogatókat, míg szeptember 28-án, vasárnap a híres Szergej mozdonyok sorakoznak fel 60. születésnapjuk alkalmából a Park „B” fordítókorongján, hazai és külföldi vendégekkel. A Szervezők különleges lehetőséggel is készülnek a Szergejek szerelmeseinek: szeptember 27-én, szombaton, a rendezvény zárását követően, 18:30-20 óra között korlátozott számban lehetőséget biztosít a mozdonyok magáncélú fotózására, fotós jegy megváltása mellett.

A rendezvény mindkét napján, naponta két-két alkalommal látványos mozdonybemutató színesíti a programot: fújtató gőzösök, dübörgő dízelek, elegánsan gördülő motorkocsik mutatják meg magukat. A síneken újraéled a történelem, és közben talán az is kiderül, ki emlékszik még a gyerekkora „Bézéjére”.

A mozdonyparádék mellett idén 19. alkalommal rendezik meg az Európai Kerti Vasutak Találkozóját, aminek keretében idén magyar, horvát, német és szlovén kerti vasutak mutatkoznak be. A kerti vasút törpe masináinak utasai nemcsak szórakoztató, de tanulságos élménnyel gazdagodhatnak. Az utazás során hídon kelnek át, alagúton suhannak keresztül, sőt: működő sorompó és jelzőlámpa is része az útvonalnak. A hatperces körút alatt a látogatók a Park teljes területét bejárhatják - vasúti közlekedés kicsiben, mégis teljes valójában.

A számos vasúti élmény és látnivaló mellett az eseményre érkezők különleges étkezőkocsikat is megtekinthetnek, illetve megkóstolhatják ételeiket az Utasellátó Napja keretében.