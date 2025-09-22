Szeptember 27-én és 28-án LokoPiknik „Két évszázad, két nap” vasúti parádé a Vasúttörténeti Parkban

Szeptember utolsó hétvégéjén ismét megrendezésre kerül a Vasúttörténeti Park egyik legkedveltebb eseménye: a LokoPiknik. Idén igazán ünnepi lesz a hangulat, hiszen nemcsak a vasút 200. jubileumát ünnepeljük, hanem a Vasúttörténeti Park 25. születésnapját is. Ez a hétvége ugyanakkor nem csupán a mozdonyok szerelmeseinek szól: a LokoPiknik valódi családi élmény. Egy olyan esemény, ahol a vasút nemcsak múzeumi emlék, hanem élő örökség, generációkat összekötő történet.
A rendezvény mindkét napján izgalmas vasúti találkozók teszik még látványosabbá a programot. Szeptember 27-én, szombaton motorkocsi-találkozó várja a látogatókat, míg szeptember 28-án, vasárnap a híres Szergej mozdonyok sorakoznak fel 60. születésnapjuk alkalmából a Park „B” fordítókorongján, hazai és külföldi vendégekkel. A Szervezők különleges lehetőséggel is készülnek a Szergejek szerelmeseinek: szeptember 27-én, szombaton, a rendezvény zárását követően, 18:30-20 óra között korlátozott számban lehetőséget biztosít a mozdonyok magáncélú fotózására, fotós jegy megváltása mellett.
A rendezvény mindkét napján, naponta két-két alkalommal látványos mozdonybemutató színesíti a programot: fújtató gőzösök, dübörgő dízelek, elegánsan gördülő motorkocsik mutatják meg magukat. A síneken újraéled a történelem, és közben talán az is kiderül, ki emlékszik még a gyerekkora „Bézéjére”.
A mozdonyparádék mellett idén 19. alkalommal rendezik meg az Európai Kerti Vasutak Találkozóját, aminek keretében idén magyar, horvát, német és szlovén kerti vasutak mutatkoznak be. A kerti vasút törpe masináinak utasai nemcsak szórakoztató, de tanulságos élménnyel gazdagodhatnak. Az utazás során hídon kelnek át, alagúton suhannak keresztül, sőt: működő sorompó és jelzőlámpa is része az útvonalnak. A hatperces körút alatt a látogatók a Park teljes területét bejárhatják - vasúti közlekedés kicsiben, mégis teljes valójában.
A számos vasúti élmény és látnivaló mellett az eseményre érkezők különleges étkezőkocsikat is megtekinthetnek, illetve megkóstolhatják ételeiket az Utasellátó Napja keretében.
Az idei LokoPiknik a család minden tagjának kínál valamit. A gyerekeket arcfestés, csillámtetoválás, fakörhinta, ugrálóvár és kézműves sarok várja, ahol akár saját vonatos hűtőmágnest is készíthetnek. A rendezvényhez csatlakozó Közlekedési Múzeum interaktív programjai között szerepelnek például kézműves foglalkozások: tematikus matricatetoválásokat, kitűzőket készíthetnek a gyermekek, a legkisebbeket pedig színező várja.
Két aktív program között pedig érdemes lesz ellátogatni mindkét napon a Főépület 3 emeletnyi kiállító terébe, ahol a ’Bivaly a síneken!’, ’Kandó Kálmán, a vasútvillamos úttörője’, illetve legújabb, ’Darlington-Tokyo Expressz’ vasúttörténeti kiállítás várja a vasút iránt érdeklődőket. Utóbbi kiállításhoz kétféle izgalmas tárlatvezetéssel várják a vendégeket, ezeken előzetes regisztrációval lehet részt venni.
A Parkban szabadtéren járhatják körbe az érdeklődők a számos színes program mindegyikét: látnivalóból és persze aktivitásból sem lesz hiány, mind szombaton, mind vasárnap 10 és 18 óra között várják az izgalmak a látogatókat. Az örök kedvenc interaktív programok most is elérhetőek lesznek, így kipróbálhatják a családok a kerti vasutat, utazhatnak mozdonnyal, de a Csajka sínautó és a fordítókorong izgalmairól sem kell lemondaniuk.
„Az idei LokoPiknik igazán izgalmasnak ígérkezik, hiszen az eddigi népszerű programok most a vasút 200. és a Vasúttörténeti Park 25. évfordulójának ünneplésével is készülünk. A plusz programokkal kiegészülve még tartalmasabb élményekkel várjuk vendégeinket.” – mondta Schvéd Norbert, a Vasúttörténeti Park vezetője.
A Vasúttörténeti Parkba mindkét napon különvonat érkezik a Nyugati Pályaudvarról. Jegyeket a MÁV Rail Tours weboldalán lehet megváltani.
A LokoPiknik „Két évszázad, két nap” bicentenáriumi rendezvényre az Early bird időszakban, azaz szeptember 3-21. között a Szervezők kedvezményt biztosítanak a jegyárakból. A kedvezményes-, valamint a rendezvény hetében és a helyszínen váltható jegyárakról bővebben a Vasúttörténeti Park honlapján olvashatnak.
További információ: www.vasuttortenetipark.hu
A Szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!