Hatvanéves a Beatles egyik legnagyobb slágere – amit, lehet, nem is ők írtak

Paul McCartney szerint a dallam egyszerűen álmában jött hozzá – ennek ellenére sokáig gyötörte a gondolat, a Yesterday valójában valaki más dala. A Beatles legendás zenésze egy reggel úgy ébredt, hogy a fejében csengett a zongorán kísérhető melódia, de rögtön gyanakodni kezdett, vajon saját ötlet, vagy ún. öntudatlan plágium, ezért McCartney hetekig-hónapokig játszotta barátainak, zenésztársainak és zenei szakembereknek, folyton azt kérdezve: „Ismerős nektek? Létezik már ez a dal?” Miután senkinek nem volt ismerős, elfogadta, hogy saját szerzeményről van szó.
Az első időkben még szöveg sem tartozott a dallamhoz. McCartney a ritmus kedvéért ideiglenes szavakat énekelt, ezek közül a leghíresebb a „Scrambled eggs / Oh my baby, how I love your legs” (vagyis: rántotta, babám, imádom a lábaidat). Csak később született meg a végleges, melankolikus szöveg, amely a tegnap elveszett ártatlanságát siratja. A dal így kapta meg azt a lírai töltetet, amely élesen elütött a Beatles addigi könnyedebb, rockosabb hangvételétől.
A Yesterday az első Beatles-felvételek egyike, amelyen a zenekar többi tagja gyakorlatilag nem játszik. A végső verzióban csak Paul McCartney hallható akusztikus gitáron és éneken, kiegészítve egy vonósnégyes kísérettel. George Martin producer javasolta a klasszikus hangszerelést, amely újdonságnak számított a könnyűzenében. Zeneileg a kamarazenei egyszerűség és tisztaság adja a dal maradandó erejét.
A Yesterday az egyik legtöbbet feldolgozott dal a zenetörténetben. Az amerikai szerzői jogi hivatal adatai szerint több mint háromezer hivatalos verzió létezik – jazz-, pop-, soul- és komolyzenei átdolgozásoktól kezdve a legkülönfélébb nyelveken előadott változatokig. Elvis Presleytől Frank Sinatrán át Ray Charlesig számtalan művész érezte magáénak. A Guinness Rekordok Könyve is számon tartja, mint a legtöbbször feldolgozott popdalt.
Sőt, bár a Beatles neve alatt jelent meg, a Yesterday már jelezte a tagok közötti zenei különválást. McCartney személyes, intim balladája egészen más világot képviselt, mint John Lennon nyersebb rock- és társadalomkritikus szerzeményei. Nem véletlen, hogy Lennon később félig tréfásan megjegyezte: „Ez Paul dala volt. Nekünk, többieknek nem sok közünk volt hozzá.”
Bár soha nem találtak olyan korábbi kompozíciót, amelyhez egyértelműen kapcsolódhatna, az alkotás körül ott lebeg a szerzőiség kérdőjele.
Ráadásul vannak zenetörténészek és kutatók, akik szerint a Yesterday így is sok hasonlóságot mutat korábbi dalokkal. 2001-ben Ian Hammond azt feltételezte, hogy McCartney öntudatlanul Hoagy Carmichael Georgia on My Mind című dalának 1960-as, Ray Charles féle feldolgozására alapozta a Yesterday-t. Hammond az ezt taglaló cikkét végül mégis azzal zárta, hogy a hasonlóságok ellenére a Yesterday „teljesen eredeti és egyéni mű”.
Két évvel később, 2003 júliusában brit zenetudósok felszínes hasonlóságokra bukkantak a Yesterday szövege és rímképlete, valamint David Whitfield, Frankie Laine és Nat King Cole 1952-es, Answer Me, My Love című dala között. Ez utóbbi eredetileg egy német szerzemény volt Gerhard Winkler és Fred Rauch tollából (Mütterlein címmel), amely 1953-ban Frankie Laine előadásában Answer Me, O Lord címen az Egyesült Királyság kislemezlistájának élére került. Ez vezetett ahhoz a feltételezéshez, hogy a dal befolyásolhatta McCartney-t. McCartney sajtósai tagadták, hogy lenne bármiféle hasonlóság az Answer Me, My Love és a Yesterday között.
A Yesterday így kezdődik: „Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay.” (Tegnap minden gondom olyan távolinak tűnt. Most úgy látszik, itt maradnak örökké.)
Az Answer Me, My Love második versszaka pedig így szól: „You were mine yesterday. I believed that love was here to stay. Won't you tell me where I've gone astray.” (Tegnap még az enyém voltál. Hittem, hogy a szerelem örökre itt marad. Nem mondod el, hol rontottam el?).
Akárhogy is, hat évtizeddel a megjelenése után a Yesterday ugyanúgy szól, mintha tegnap írták volna. Nemcsak a Beatles egyik legnagyobb slágere lett, hanem a 20. századi könnyűzene egyik szimbóluma is: a veszteség, a nosztalgia és a szépség tökéletes elegye. Lehet, hogy az álomból érkezett, lehet, hogy a kollektív zenei emlékezet szólalt meg benne – de a világ közönsége a mai napig magáénak érzi.