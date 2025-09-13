Hatvanéves a Beatles egyik legnagyobb slágere – amit, lehet, nem is ők írtak

Paul McCartney szerint a dallam egyszerűen álmában jött hozzá – ennek ellenére sokáig gyötörte a gondolat, a Yesterday valójában valaki más dala. A Beatles legendás zenésze egy reggel úgy ébredt, hogy a fejében csengett a zongorán kísérhető melódia, de rögtön gyanakodni kezdett, vajon saját ötlet, vagy ún. öntudatlan plágium, ezért McCartney hetekig-hónapokig játszotta barátainak, zenésztársainak és zenei szakembereknek, folyton azt kérdezve: „Ismerős nektek? Létezik már ez a dal?” Miután senkinek nem volt ismerős, elfogadta, hogy saját szerzeményről van szó.

A Beatles egyik legnagyobb slágere lett a Yesterday (forrás: Criterion)

Sokáig nem is Yesterday volt a dal címe

Az első időkben még szöveg sem tartozott a dallamhoz. McCartney a ritmus kedvéért ideiglenes szavakat énekelt, ezek közül a leghíresebb a „Scrambled eggs / Oh my baby, how I love your legs” (vagyis: rántotta, babám, imádom a lábaidat). Csak később született meg a végleges, melankolikus szöveg, amely a tegnap elveszett ártatlanságát siratja. A dal így kapta meg azt a lírai töltetet, amely élesen elütött a Beatles addigi könnyedebb, rockosabb hangvételétől.

A Yesterday az első Beatles-felvételek egyike, amelyen a zenekar többi tagja gyakorlatilag nem játszik. A végső verzióban csak Paul McCartney hallható akusztikus gitáron és éneken, kiegészítve egy vonósnégyes kísérettel. George Martin producer javasolta a klasszikus hangszerelést, amely újdonságnak számított a könnyűzenében. Zeneileg a kamarazenei egyszerűség és tisztaság adja a dal maradandó erejét.

A Yesterday az egyik legtöbbet feldolgozott dal a zenetörténetben. Az amerikai szerzői jogi hivatal adatai szerint több mint háromezer hivatalos verzió létezik – jazz-, pop-, soul- és komolyzenei átdolgozásoktól kezdve a legkülönfélébb nyelveken előadott változatokig. Elvis Presleytől Frank Sinatrán át Ray Charlesig számtalan művész érezte magáénak. A Guinness Rekordok Könyve is számon tartja, mint a legtöbbször feldolgozott popdalt.

Sőt, bár a Beatles neve alatt jelent meg, a Yesterday már jelezte a tagok közötti zenei különválást. McCartney személyes, intim balladája egészen más világot képviselt, mint John Lennon nyersebb rock- és társadalomkritikus szerzeményei. Nem véletlen, hogy Lennon később félig tréfásan megjegyezte: „Ez Paul dala volt. Nekünk, többieknek nem sok közünk volt hozzá.”