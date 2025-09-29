Így szolgálta a magyar irodalmat a legnépszerűbb rendezőnő

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas Zsurzs Éva (született Steinhercz Éva; Budapest, 1925. szeptember 29. – Budapest, 1997. szeptember 6.) olyan magyar film- és tévérendező, forgatókönyvíró volt, akinek pályája szinte egybeforrt az irodalmi adaptációk műfajával, és akit az a képessége tett elsősorban kiemelkedővé, amellyel a múlt és jelen, illetve az emberi sorsok összefüggéseit láttatni tudta. Tévéjátékai és televíziós sorozatai azért örvendenek a mai napig is nagy népszerűségnek, mert nem csupán az irodalmi alkotásokat és az azokban megörökített történelmi korszakokat tudta közelebb hozni, hanem azokon túlmutatva is, önmagukban képesek a minőségi szórakozásra.

Zsurzs Éva legismertebb sorozata az Abigél (Szerencsi Éva és Piros Ildikó) forrás: MTV

Zsurzs Éva 1954-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, amit követően rádiós rendezőként dolgozott, majd az 1950-es évek végén átkerült a Magyar Televízióhoz. Itt számos tévéjáték és műsor rendezését vállalta, és hamarosan olyan műfajok mestere lett, amelyeknél a karakterek belső fejlődése-konfliktusa legalább annyira fontos, mint a történelmi vagy társadalmi háttér.

Az Abigél: Zsurzs Éva legnépszerűbb sorozata

Az egyik legismertebb, mondhatni örökzöld munkája az Abigél – a Szabó Magda regényéből adaptált négy részes tévésorozat (1978). A sorozat főszereplője Vitay Georgina, akit a háború idején vidékre kényszerítenek, egy szigorúan szabályozott leányintézetbe; ott olyan helyre kerül, amely alapvetően idegen volt korábban megszokott életétől. De épp ezek a körülmények segítik abban, hogy felelősséget vállaljon, érzelmileg és erkölcsileg is fejlődjön.

Az Abigél nagy siker volt: a pártállami időszak egyik legsikeresebb sorozata volt a Magyar Televízión, de az évtizedek során sem veszítette el népszerűségét, mert Zsurzs rendezése hitelesen, szeretettel közelítette meg a karaktereket és a történelmi kontextust – a szocializmus éveiben sem propagandisztikus céllal, hanem emberi dimenziókkal.

Történelmi hitelesség és politikai környezet

Ugyanakkor Zsurzs munkássága kapcsolódik ahhoz a kulturális diskurzushoz, amely azt vizsgálja: hogyan alakultak a magyar történelmi filmek a kommunista rendszer alatt. Tagadhatatlan ugyanis, hogy a kommunista kultúrpolitika megkövetelte, hogy a modern „történelmi filmek” bizonyos ideológiai elvárásoknak megfeleljenek – például, hogy a néphatalom és a pártideológia felől értelmezzék a múltat.