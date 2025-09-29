Így szolgálta a magyar irodalmat a legnépszerűbb rendezőnő

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas Zsurzs Éva (született Steinhercz Éva; Budapest, 1925. szeptember 29. – Budapest, 1997. szeptember 6.) olyan magyar film- és tévérendező, forgatókönyvíró volt, akinek pályája szinte egybeforrt az irodalmi adaptációk műfajával, és akit az a képessége tett elsősorban kiemelkedővé, amellyel a múlt és jelen, illetve az emberi sorsok összefüggéseit láttatni tudta. Tévéjátékai és televíziós sorozatai azért örvendenek a mai napig is nagy népszerűségnek, mert nem csupán az irodalmi alkotásokat és az azokban megörökített történelmi korszakokat tudta közelebb hozni, hanem azokon túlmutatva is, önmagukban képesek a minőségi szórakozásra.
Zsurzs Éva 1954-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, amit követően rádiós rendezőként dolgozott, majd az 1950-es évek végén átkerült a Magyar Televízióhoz. Itt számos tévéjáték és műsor rendezését vállalta, és hamarosan olyan műfajok mestere lett, amelyeknél a karakterek belső fejlődése-konfliktusa legalább annyira fontos, mint a történelmi vagy társadalmi háttér.
Az egyik legismertebb, mondhatni örökzöld munkája az Abigél – a Szabó Magda regényéből adaptált négy részes tévésorozat (1978). A sorozat főszereplője Vitay Georgina, akit a háború idején vidékre kényszerítenek, egy szigorúan szabályozott leányintézetbe; ott olyan helyre kerül, amely alapvetően idegen volt korábban megszokott életétől. De épp ezek a körülmények segítik abban, hogy felelősséget vállaljon, érzelmileg és erkölcsileg is fejlődjön.
Az Abigél nagy siker volt: a pártállami időszak egyik legsikeresebb sorozata volt a Magyar Televízión, de az évtizedek során sem veszítette el népszerűségét, mert Zsurzs rendezése hitelesen, szeretettel közelítette meg a karaktereket és a történelmi kontextust – a szocializmus éveiben sem propagandisztikus céllal, hanem emberi dimenziókkal.
Ugyanakkor Zsurzs munkássága kapcsolódik ahhoz a kulturális diskurzushoz, amely azt vizsgálja: hogyan alakultak a magyar történelmi filmek a kommunista rendszer alatt. Tagadhatatlan ugyanis, hogy a kommunista kultúrpolitika megkövetelte, hogy a modern „történelmi filmek” bizonyos ideológiai elvárásoknak megfeleljenek – például, hogy a néphatalom és a pártideológia felől értelmezzék a múltat.
Ebben a kontextusban Zsurzs Éva munkája kiemelkedő: bár a hatalom érdeklődése és korlátai között dolgozott, sok esetben sikerült megőriznie az emberi arculatot, a történeti hitelességet, és a karakterek belső életének komplexitását. A Abigél-ben például nemcsak a történelmi helyzet, hanem az egyéni fejlődés, a hűség, az önérvényesítés és a felelősség témái is hangsúlyt kapnak. Ez az a fajta rendezői hozzáállás, amely túlmutat azon, amit pusztán politikai eszközként akartak néhány történelmi filmet használni. De ugyanezek az elvek érvényesültek az olyan sorozataiban is, mint a Mikszáth Kálmán műveiből készült A fekete város (1971), a Beszterce ostroma (1976) vagy a Különös házasság (1984).
Holott tévérendezői pályafutását Barabás Tibor szocialista realizmusának (Aranyfácán), és a kommunista hírlapíró Gergely Sándor nem épp elfogulatlan színművének (Vitézek és hősök) feldolgozásával kezdte 1959-ben, hogy aztán "kiverekedje" magának a minőségibb munkákat és ha már adaptáció, a megkérdőjelezhetetlen értékű írókat. Az 1960-as évek közepén már televíziós remekművet készített Móricz Zsigmond (Barbárok, 1966), Petőfi Sándor (A helység kalapácsa, 1965) vagy Fekete István (A koppányi aga testamentuma, 1967) műveiből, de szeretettel fordult Rejtő Jenő és Kellér Dezső színpadi (Férjhez menni szabad, 1963) vagy Gádor Béla prózában sziporkázó humorához (Otthello Gyulaházán, 1967) is, miközben a Kamondy László novellájából és forgatókönyvéből készült Körözés egy csütörtök körül (1967) című tévéfilmjében a szereplők mikrokörnyezetének szociográfiai hitelességére is kiterjedő, izgalmas krimit forgatott.
S ugyanígy meg lehetne említeni az 1970-es és 1980-as évekből néhány, ma már kevésbé ismert (mert nem, vagy csak ritkán vetített), de értékes alkotását. A teljesség igénye nélkül: a Gogol-adaptáció A revizor (1970), a Szabó Magda regényéből készült A danaida (1970), a Kolozsvári Grandpierre Emil ifjúsági regényéből készült A törökfejes kopja (1974), a Déry Tibor nyomán készült Felelet minisorozat (1975) vagy az Örkény-adaptáció Glória (1982). A televíziózásban az értékmegőrzést és értékközvetítést célul kitűző Zsurzs Éva utolsó tévéfilmjét Szigligeti Ede nyomán készítette 1994-ben A csikós címmel.
A 100 éve született rendezőnő munkássága önmagában bizonyította: lehet értékes, művészi igénnyel született szórakoztató alkotásokat létrehozni ideológiai nyomásokkal, politikai elvárásokkal terhelt korszakban, amennyiben az alkotó nem feledkezik meg az emberről – a személyes történetekről, a morális döntésekről, a belső konfliktusokról.