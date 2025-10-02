Megérkezett a látványos, nemzetközi sztárokkal készült történelmi film a tatárjárásról

Mindenképpen hiánypótló történelmi filmalkotás a Horváth Áron és Joan Lane forgatókönyvéből, Soós Péter rendezésében és Balázs István Balázs fényképezésével, négy ország részvételével készült 1242 – A Nyugat kapujában című film, amely (némi pénzügyi nehézségek után, de óriási várakozás mellett) október 2-án végre eljutott a magyar mozikba. A történelmi súlyához mérten a tatárjárás idejét feldolgozó alkotások száma ugyanis elenyésző: 1917-ben ugyan Kertész Mihály már rendezett egy filmet Tatárjárás címmel, ám ez a film elveszett, Kijev ostromáról pedig 1971-ben és 2019-ben is készült ukrán (illetve szovjet) film, hasonlóan megszületett 2017-ben egy orosz alkotás, ami már inkább idézi azokat az erősen akció- és kalandorientált, a történelmi eseményeket csupán a csihipuhi alibijeként használó misztikus kalandfilmeket, mint amelyek a mongol inváziót ürügyként használták valamely "herkulesi" fantáziakalandra (pl.: Hercules Against the Barbarians, 1964).

1242 - A Nyugat kapujában (Gateway)

Természetesen a most bemutatott 1242 – A Nyugat kapujában sem dokumentumfilm, hanem fikciós elemekkel operáló történelmi film, de a forgatókönyv alapja az a fajta játékos történelmi hitelesség, ami például a Hunyadi-sorozatot is jellemzi. Vagyis csak annyira játszik szabadon a történelmi tényekkel, amennyire az még nem torzítja a hitelességet, az ismereteink fekete foltjait használja ki egy-egy (az átélhetőség, a drámai konfliktus kidolgozása szempontjából fontos) kitalált szereplő vagy eseményszál beemelésére.

1242: Mi történt Esztergomnál?

Az ugyanis tény, hogy miután a mongol sereg 1241-ben Muhinál legyőzte a később "második honalapítóként" tisztelt IV. Béla seregeit, a tatárok vezére, Batu kán Esztergomnál vonta össze seregeit, mielőtt 1242 márciusában (a kortársak számára váratlanul, ma sokak szerint épp a muhi csata mongol veszteségei miatt) elhagyta Magyarországot Havasalföld felé.

A forgatókönyvírók tehát arra alapozták (történelmi kutatásokon is alapuló) fikciójukat, hogy a hadi stratégia szempontjából is kiemelt, de a magyar katolikus egyház legfőbb intézményének helyszíneként is fontos Esztergom 1242 tavaszán a hódító mongolok számára megkerülhetetlen vár volt, amelyet minden áron be akartak venni, ráadásul a világ akkor legfélelmetesebb serege jelentős túlerőben is volt – következésképp az ostrom "váratlan" elmaradásának okai voltak.