Szex, hatalom és bezártság – A lepkegyűjtő, avagy a vágy börtöne

William Wyler, a hollywoodi aranykor egyik legnagyobb rendezője (Ben-Hur, Római vakáció, Mrs. Miniver, Életünk legszebb évei) 1965-ben merőben más hangvételű filmet készített, mint korábban valaha. A hatvanas évek egyik legprovokatívabb irodalmi sikeréből, John Fowles 1963-as, azonos című regényéből adaptált A lepkegyűjtő zárt térben játszódó, feszült kamaradráma, amelyben a vágy és a hatalom, a szexualitás és a birtoklás határvonalai összemosódnak. A regényhez hasonlóan Wyler filmje modern mese a férfi dominanciáról és a női szabadságvágyról.

A lepkegyűjtő (Terence Stamp és Samantha Eggar) fotó: Columbia Pictures

A film főszereplője bizonyos Freddie Clegg (Terence Stamp), egy magányos, visszahúzódó fiatal brit férfi, aki pillangókat gyűjt — és végül egy nőt is megpróbál begyűjteni. Miután lottónyereményhez jut, vidéki házat vesz a dél-angliai Kentben, és rabul ejti a fiatal londoni művészhallgató Mirandát (Samantha Eggar), akibe rögeszmésen szerelmes. A lányt a vidéki ház átalakított pincéjébe zárja, abban a reményben, hogy ha elég időt töltenek együtt, a nő majd megszereti őt.

A lepkegyűjtő: a beteges vágy anatómiája

Wyler rendezése hűvös, szinte klinikai pontossággal boncolja a férfi megszállottságát. Freddie nem egy klasszikus „szörnyeteg” – nem erőszakos a szó klasszikus értelmében, sőt, mintha minden pillanatban a saját „udvariasságába” menekülne. A szexuális feszültség viszont éppen ettől válik fullasztóvá: a férfi vágyakozása elfojtott, de mindent átható és csendesen fenyegető.

Miranda figurája ennek a zárt világnak az egyetlen fénypontja. Eggar alakításában Miranda szabad, értelmes, érzékeny nő, aki a bezártság ellenére is próbálja megőrizni önazonosságát. Kapcsolatuk dinamikája fokozatosan változik: a fogoly néha látszólag együttműködik, máskor lázad, manipulál, alkudozik. A film egyik legerősebb rétege éppen ez a kettősség — a pszichológiai játszma, amelyben a férfi és a nő egymás tükörképeivé válnak.

A lepkegyűjtő (fotó: Columbia Pictures)

A szexualitás ábrázolása a hatvanas évek közegében különösen bátor volt: Wyler nem mutat ugyan explicit erotikát, de minden gesztusban, tekintetben és csöndben ott lüktet a fizikai vágy. Még úgy is, hogy Freddie birtokló szeretetvágya nem a testhez, hanem a lélekhez akar hozzáférni — és éppen ez teszi hideglelőssé a filmet. A szerelem itt nem közös élmény, hanem aszimmetrikus hatalmi viszony, amelyben az egyik fél önmagát is elveszíti.