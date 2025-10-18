Teleírta egy sátor oldalát azoknak a nevével, akikkel lefeküdt, együtt aludt, vagy akik megerőszakolták

A vallomásos és önéletrajzi ihletésű műalkotásairól híres angol képzőművész, Tracey Emin egyik legismertebb műve egy sátor, amelynek belsejébe a művésznő beleapplikálta mindazok nevét, akikkel születésétől fogva 22 éves koráig "lefeküdt". Az Everyone I Have Ever Slept With 1963–1995 (röviden csak: A sátor) 102 nevet örökített meg, de nem csak azokét, akikkel a művésznő 22 év alatt intim kapcsolatba került: a nevek között szerepelnek családtagok, barátok, ivótársak, szeretők, erőszaktevők, sőt két "számozott" magzat is.

A sátor (forrás: Wikipedia)

Azaz: A sátor a legteljesebb spektrumon mutatta be egy 22 éves fiatal nő addigi életét: az anya, a nagymama gondoskodásától a futó kapcsolatokon át a szerelemig, érintve az abortusz és a nemi erőszak traumáit is.

A sátor: megsemmisült, a művész nem véletlenül nem akarta újra megalkotni

A sátor 2004-ben a műalkotások tárolására és szállítására szakosodott Momart egyik londoni raktárában keletkezett tűzben megsemmisült, és bár a Saatchi Galéria 1 millió fontot (a biztosítási kifizetés összegét) ajánlott fel Eminnek, a művésznőnek már határozott válasza volt, miért utasítja vissza a megsemmisült sátor rekonstrukcióját.

"Tíz évvel ezelőtt megvolt a kedvem és az ihletem hozzá, most nincs meg ez az ihlet és a hajlam... A munkám nagyon személyes, amit az emberek tudnak, ezért nem tudom újra megteremteni ezt az érzelmet – lehetetlen" - nyilatkozta 2004-ben, és azóta is, ha erről kérdezik, azt mondja: egy ennyire személyes installációt nem lehet reprodukálni.