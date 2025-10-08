Rekordösszegért adták el Einstein hegedűjét

A legnagyobb 20. századi tudósként emlegetett Nobel-díjas elméleti fizikus Albert Einstein vallotta, hogy a zene és az aktív zenélés segít megnyitni nem csak a lelket, de az elmét is. A négyéves koráig meg sem szólaló Einsteint a szülei hatéves korától járatták hegedűórákra, és a cseppet sem tehetségtelen, de később a fizika területén jeleskedő tudós egészen 76 éves korában bekövetkezett haláláig előszeretettel vette elő hangszerét.

Albert Einstein 1932-ben a most rekordáron eladott hegedűvel (forrás: Getty)

Most (valószínűleg) első hegedűje, az 1894-es Zunterer gyártmányú hangszer került árverésre a gloucestershire-i South Cerney-ben található Dominic Winter Auctioneers aukcióján, ahol a "Lina" névre keresztelt hangszert eredetileg 300 ezer fontért hirdették meg, végül 860 ezer fontért (kb. 380 millió forint) került eladásra, ami a 26,4 százalékos árverezői jutalékkal együtt meghaladja az egymillió fontot – az aukciós ház szakértői szerint ez pedig eddig a valaha legnagyobb összeg, amit olyan hegedűért fizettek, ami nem hivatásos koncertzenész tulajdona volt, illetve amit nem a hangszer etalonjának mondott Stradivarius műhelyében készítettek (a korábbi rekordot egy olyan hegedű tartotta, amin a feltételezések szerint a Titanic utolsó útján muzsikáltak).

Ezen a hegedűn születhetett meg Albert Einstein egyik leghíresebb elmélete

A tény, hogy Einstein ezt a hegedűjét 1932-ben, nem sokkal az Egyesült Államokba menekülése előtt adományozta barátjának az ugyancsak Nobel-díjas Max von Laue fizikusnak (aki 20 évvel később egy ismerősének, egy Einstein-rajongónak, Margarete Hommrichnak ajándékozta őket, és akinek most az ükunokája árverésre bocsátotta a relikviákat) azt is jelenti, hogy feltételezhetően ez volt az a hangszer, amin Einstein tudományos munkásságának több jelentős eseménye, így az 1915-ben publikált általános relativitáselmélet megalkotása közben is játszott.

A mostani árverésen több Einstein-relikvia is kalapács alá került: egy filozófiai értekezés 200 ezer fontért kelt el, de nem sikerült elárverezni Einstein kerékpárjának nyergét.

Ugyanakkor nem ez az első eladott "Einstein-hegedű": az a hangszer, amit 1933-ban, Amerikába érkezésekor ajándékba kapott, 2018-ban egy New York-i árverésen 516 500 dollárért (kb. 192 millió forint) kelt el.