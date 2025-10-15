Több ezer műtárgy 11 ezer négyzetméteren: Budapest idén ősszel is a kortárs művészet fővárosa

Október 16. és 19. között, tizenötödik alkalommal, kerül megrendezésre az Art Market Budapest, Közép- és Kelet-Európa legnagyobb, és Európa egyik kiemelkedő nemzetközi képzőművészeti vására. Ledényi Attila, az Art Market Budapest alapító-vezérigazgatója kiemelte, az idei esemény „legjellemzőbb hívószava az újdonság”, ami alatt azt kell érteni, hogy az efféle, rendszeresen megrendezésre kerülő, egyben nagyszabású események sikerének kulcsa – látszatra paradox módon – az állandóság és a változás. Azaz: megbízhatónak kell maradni, miközben képesnek kell lenni arra, hogy minden évben újat mutassanak a kortárs képzőművészet iránt érdeklődő közönségnek. Idén az egyik újdonság ötvözi a megbízhatóságot és a folyamatos fejlesztés igényét: az Art Market Budapest 2025-től a főváros legújabb és legkorszerűbb rendezvényhelyszínére költözik, és a 95 ezer négyzetméteres területen felépült MTK Sportpark csarnokában, közösségi tereiben és parkjában várja látogatóit és mintegy huszonöt országból érkező kiállítóit.
De ugyanilyen "újdonság" a művészeti vásár regionális jelentőségű kezdeményezéseként a New Europe elnevezésű, a közép-európai kortárs művészetet és a regionális művészeti összefogást támogató nagyszabású program jön létre. Ennek keretében, idén első alkalommal, az Art Market Budapest központi kiállítási szekciójában és a házigazda magyar kiállítók közegében a programba meghívott horvát, román, szerb, szlovák és szlovén galériák kiállítási standjain az esemény látogatói a régió művészeti vezetőivel, művészeivel és természetesen az alkotásaikkal személyesen is találkozhatnak.
Idén például a Nyugat-Balkán legjelentősebb magángyűjtője által alapított Avantgarde Galéria, a régió legfontosabb fotógalériája, a Photon és a szerbiai galériák szövetségének egyik alapító-vezetője által létrehozott Bel Art is bemutatkozik, Szlovákiát pedig a Dot.Contemporary, Romániát a Viewing Room 17 galéria képviseli. Utóbbi galéria alapítója, Gáspár Szilárd visszatérő látogatója a budapesti eseménynek, ráadásul az erdélyi képzőművész alkotásai attól is különlegesek, hogy az ütés erejével kelti életre a műalkotásait.
Art Market Budapest: 15 év tapasztalata és sikere után újabb szintet lép a kortárs művészeti vásár
A gazdag hazai és közép-európai művészeti választék mellett az Art Market Budapest természetesen 2025-ben is igyekszik a teljes kitekintésre:
a vásárra idén a világ négy kontinensének közel 25 országából érkező kiállítók hozzák el 500 feletti művész több ezer alkotását.
Idén sem marad el Közép- és Kelet-Európa egyetlen nemzetközi fotóművészeti vásáraként az Art Market Budapest 2014-ben alapított fotószekciója, az Art Photo Budapest, amelynek keretében ezúttal a 130 éve született Moholy-Nagy Lászlóról is megemlékeznek a szervezők.
Q&A Ledényi Attilával, az Art Market Budapest alapító-igazgatójával
A számok tükrében milyen eredményeket mutat az Art Market Budapest idei eseménye és elmúlt 15 éve?
Az Art Market Budapest Közép- és Kelet-Európa legjelentősebb nemzetközi művészeti vására, ami részben a számokban is kifejezhető eredményeknek is köszönhető, miközben természetesen a bemutatott művészeti tartalom színvonalának fenntartása is szükséges egy ilyen pozíció megőrzéséhez. A vásár öt kontinens ötven feletti országának kiállítóit mutatta be a budapesti közönségnek, méghozzá eddig több mint negyedmillió látogatónak. Alkalmanként általában 80-100 közötti kiállítót fogadunk, akik az idei évben 25 országból érkeznek. Ehhez az Art Market Budapest új helyszíne, az MTK Sportpark 11.000 négyzetméteres alapterületű csarnoka komfortos körülményeket biztosít. De szükség is van ekkora térre, hiszen a kiállítási standok kialakításához több mint másfél folyókilométernyi falat építenek be a kivitelezőink annak érdekében, hogy a kiállításra kerülő több ezer műtárgy számára legyen elég hely és falfelület.
A többezer műtárgy között rendszerint más jellegű programokkal is kedveskednek a közönségnek. Milyen meglepetésekre számíthatnak idén a látogatók?
Valóban, az Art Market Budapest egyik jellegzetessége, hogy a képzőművészet közegében más művészeti ágak számára is megjelenési lehetőséget biztosít. Az idei évben a már megszokottnak tekinthető zenei fellépőkön kívül a társművészetek közül a cirkuszművészet kapcsolódik kiemelt programelemként az alkotóművészethez az Art Market Budapest különleges adottságú kiállítóterében. Az Európában a maga műfajában vezető szerepet betöltő Fővárosi Nagycirkusz nagylelkű közreműködésével a vásár nyitvatartási ideje alatt mintegy 50 alkalommal, egyedülálló meglepetésként cirkuszművészek, köztük légi akrobaták fellépéseit élvezheti a közönség.
Az Art Market Budapestből a laikus érdeklődők számára csupán a négy napos vásár maga látszik – mekkora háttérmunka előzi meg az eseményt?
Aki egy ilyen volumenű és jelentőségű esemény létrehozása mellett dönt, annak célszerű hosszú időtávlatokban, évtizedekben gondolkodnia. A munka természetesen már az első vásár megnyitását megelőző időszaktól kezdve folyamatosan zajlik. Ráadásul számolnia kell az alapítónak, szervezőnek azzal, hogy vannak bizonyos célok, törekvések, amik csak sok-sok év után valósulhatnak meg. Ilyen például a mi esetünkben az idei évben az a NEW EUROPE elnevezésű, komoly nemzetközi hatású program, amit a közép-európai művészet és a regionális művészeti együttműködés támogatására a MOL – Új Európa Alapítvánnyal közösen hozunk létre, de aminek az alapjai lehelyezésén például legalább tíz éve dolgozunk. Vagyis a háttérmunka jelentősen megelőzi egy-egy vásár megvalósulását, a közvetlennek tekinthető előkészületek praktikusan legalább egy évvel a következő esemény előtt elindulnak. Ugyanis aki most jelen van a vásáron kiállítóként vagy partnerként, azzal már most érdemes személyesen elkezdeni a jövő októberre vonatkozó egyeztetéseket.
A szervezők vallják: a köztéri szobrászat a művészeti élményhez jutás, a közönség és a művészet közötti kapcsolatépítés frontvonala, ezért az Art Market Budapest látványos szerepet szán ennek a művészeti ágnak, és sCULTURE elnevezésű szoborkiállításukon a kortárs magyar művészek mintegy 30 alkotása várja a látogatókat – Magyarországon egyedülálló gazdagságban.
De ugyanilyen izgalmas misszió a "békepártiság" jegyében 2-2 orosz és ukrán kiállító részvételének biztosítása, illetve a az új alkotói generáció bemutatkozási lehetőségének biztosítása (idén a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara, illetve a külföldiek közül a Sziléziai Egyetem hallgatói mellett az MMA ösztöndíj programjának hallgatói kaptak lehetőséget), valamint a megjelenési lehetőség nyújtása más művészeti ágak számára a képzőművészet kontextusában (idén a cirkuszművészet kerül reflektorfénybe).