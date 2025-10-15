Több ezer műtárgy 11 ezer négyzetméteren: Budapest idén ősszel is a kortárs művészet fővárosa

Q&A Ledényi Attilával, az Art Market Budapest alapító-igazgatójával

A számok tükrében milyen eredményeket mutat az Art Market Budapest idei eseménye és elmúlt 15 éve?

Az Art Market Budapest Közép- és Kelet-Európa legjelentősebb nemzetközi művészeti vására, ami részben a számokban is kifejezhető eredményeknek is köszönhető, miközben természetesen a bemutatott művészeti tartalom színvonalának fenntartása is szükséges egy ilyen pozíció megőrzéséhez. A vásár öt kontinens ötven feletti országának kiállítóit mutatta be a budapesti közönségnek, méghozzá eddig több mint negyedmillió látogatónak. Alkalmanként általában 80-100 közötti kiállítót fogadunk, akik az idei évben 25 országból érkeznek. Ehhez az Art Market Budapest új helyszíne, az MTK Sportpark 11.000 négyzetméteres alapterületű csarnoka komfortos körülményeket biztosít. De szükség is van ekkora térre, hiszen a kiállítási standok kialakításához több mint másfél folyókilométernyi falat építenek be a kivitelezőink annak érdekében, hogy a kiállításra kerülő több ezer műtárgy számára legyen elég hely és falfelület.

A többezer műtárgy között rendszerint más jellegű programokkal is kedveskednek a közönségnek. Milyen meglepetésekre számíthatnak idén a látogatók?

Valóban, az Art Market Budapest egyik jellegzetessége, hogy a képzőművészet közegében más művészeti ágak számára is megjelenési lehetőséget biztosít. Az idei évben a már megszokottnak tekinthető zenei fellépőkön kívül a társművészetek közül a cirkuszművészet kapcsolódik kiemelt programelemként az alkotóművészethez az Art Market Budapest különleges adottságú kiállítóterében. Az Európában a maga műfajában vezető szerepet betöltő Fővárosi Nagycirkusz nagylelkű közreműködésével a vásár nyitvatartási ideje alatt mintegy 50 alkalommal, egyedülálló meglepetésként cirkuszművészek, köztük légi akrobaták fellépéseit élvezheti a közönség.

Az Art Market Budapestből a laikus érdeklődők számára csupán a négy napos vásár maga látszik – mekkora háttérmunka előzi meg az eseményt?

Aki egy ilyen volumenű és jelentőségű esemény létrehozása mellett dönt, annak célszerű hosszú időtávlatokban, évtizedekben gondolkodnia. A munka természetesen már az első vásár megnyitását megelőző időszaktól kezdve folyamatosan zajlik. Ráadásul számolnia kell az alapítónak, szervezőnek azzal, hogy vannak bizonyos célok, törekvések, amik csak sok-sok év után valósulhatnak meg. Ilyen például a mi esetünkben az idei évben az a NEW EUROPE elnevezésű, komoly nemzetközi hatású program, amit a közép-európai művészet és a regionális művészeti együttműködés támogatására a MOL – Új Európa Alapítvánnyal közösen hozunk létre, de aminek az alapjai lehelyezésén például legalább tíz éve dolgozunk. Vagyis a háttérmunka jelentősen megelőzi egy-egy vásár megvalósulását, a közvetlennek tekinthető előkészületek praktikusan legalább egy évvel a következő esemény előtt elindulnak. Ugyanis aki most jelen van a vásáron kiállítóként vagy partnerként, azzal már most érdemes személyesen elkezdeni a jövő októberre vonatkozó egyeztetéseket.