Hihetetlen: már 50 éves az album, ami világsztárrá tette Bruce Springsteent

A Born to Run Bruce Springsteen harmadik stúdióalbuma, amely 1975. augusztus 25-én jelent meg a Columbia Records gondozásában. Az album a zenész áttörését jelentette, miután korábbi lemezei, az egyébként szintén zseniális Greetings from Asbury Park, N.J. és a The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle kritikai elismerést kaptak ugyan, de kereskedelmi szempontból nem arattak osztatlan sikert. A Columbia Records vezetősége ekkor már Billy Joel felé fordult, és Springsteen karrierje komoly veszélybe került.

Bruce Springsteen 1975-ös, ma már legendás albumának borítója (Columbia)

A lemez producerei Springsteen mellett Mike Appel és Jon Landau voltak. A felvételek 1974 januárjától 1975 júliusáig zajlottak a 914 Sound Studios-ban, Blauveltben, New Yorkban. Az albumon olyan klasszikus dalok szerepelnek, mint a "Thunder Road", "Backstreets", "She's the One", "Meeting Across the River", "Jungleland", valamint az önálló kislemezekként is megjelent "Tenth Avenue Freeze-Out" és a nagyalbum címadó dala, a Springsteent azonnal a mainstreambe röptető "Born to Run".

Bruce Springsteen és a hírnév árnyoldalai

A Born to Run nagyalbumként hatalmas kereskedelmi sikert aratott, és Springsteen karrierjét nemzetközi szupersztárrá emelte. Az album 3. helyen debütált a Billboard 200-as listán, és több mint hétmillió példányban kelt el világszerte. A siker azonban nemcsak örömet, hanem komoly terheket is hozott magával. Springsteen a hirtelen jött hírnévet "áldásos átoknak" nevezte, amely eltorzította a valóságot, és elszigetelte őt gyökereitől. A média figyelme, a folyamatos nyilvánosság és a magánélet megszűnése olyan érzést keltett benne, mintha egy "torz tükörben" élné életét.

A lemezen Springsteen és zenekara – az E Street Band – sikeresen ötvözte a rock & roll energiáját a szimfonikus hangszereléssel. A dalokban gyakran hallhatók szaxofon-, orgona- és több rétegű gitárhangzások, amelyek a Phil Spector féle „Wall of Sound” formulát idézik.

Például a címadó dal, a Born to Run, már az első taktusoknál monumentális hangzást teremt: a gitárok, a szaxofon és a dobok együttese egyfajta „zenei filmélményt” ad, ami fokozza a dal drámai ívét. A Jungleland pedig több mint tíz percével egy mini epikus rock-operaként működik, tele változó dinamikával, gitárszólókkal és Clarence Clemons szaxofon-szólójával, ami egyedülállóvá teszi a rock történelemben.

A Born to Run nemcsak zenei szempontból jelentős, hanem kulturálisan is meghatározó alkotás lett. Az album a "rock and roll" műfaját új dimenzióba emelte, és Springsteen személyében egy olyan előadót adott a világnak, aki képes volt ötvözni a popzene energiáját a lírai mélységgel. A lemez szövegei a fiatalok vágyait, álmait és a szabadság iránti törekvéseit tükrözik, miközben a zenei produkciót hihetetlen energiák járják át.