Meghalt Elek Judit

Ma elhunyt Elek Judit szinte egy időben azzal, hogy ma este Párizsban a tiszteletére tartott díszvetítésen levetítik a „Meddig él az ember?” című Locarnói nagydíjas filmjét 1967-ből – így kezdődik a Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező és forgatókönyvíró halálhírét megosztó, Elek Judit fia, Berger László operatőr-producer által írt közlemény.

Elek Judit (forrás: Berger László)

Elek Judit, Kossuth-és Balázs Béla-díjas filmrendező, 1937. november 10-én született Budapesten. A vészkorszakot előbb egy Pozsonyi úti védett házban, majd a Budapesten felállított gettóban élte túl. 1956–1961 között a Színház- és Filmművészeti Főiskola diákja volt, Máriássy Félix osztályában. Osztálytársai voltak többek között Gábor Pál, Gyöngyössy Imre, Huszárik Zoltán, Kardos Ferenc, Kézdi-Kovács Zsolt, Rózsa János, Singer Éva és Szabó István. Ez idő alatt a Balázs Béla Stúdió alapító tagja volt. Meddig él az ember? c. dokumentumfilmje bekerült a cannes-i versenybe, ezután, 1968-ban készíthette el első nagyjátékfilmjét, a Sziget a szárazföldön címmel.

Elek Judit: a betiltott tehetség

„A 70-es években több olyan dokumentumfilmet is csinált bányász közösségekről, amelyek tananyaggá váltak a világ számos táján, mert a szereplők nyíltsága és naivitása révén olyan meztelenül ábrázolta társadalmukat, amely drámai intimitás valóságra gyakorolt hatása már szinte elviselhetetlen nyomást fejtett ki a szereplőkre. A magyar közönség szerette ezeket a filmeket, de hamar megfosztották őket tőlük, a hatalom betiltotta, elhalasztotta a bemutatókat, és ijedtségében lehúzó kritikákat jelentetett meg" – fogalmaz Berger László közleményében.

A szocialista kultúrpolitika által ellehetetlenített, a Balázs Béla Stúdió alapítótagjaként is tevékeny rendezőnőt az 1970-es évek végén engedték vissza a rendezéshez, az 1980-as évektől kezdve történelmi filmeket készített (Vizsgálat Martinovics Ignác szászvári apát és társainak ügyében). A Mária-nap (1984) című filmje az Un certain regard szekcióban került bemutatásra az 1984-es cannes-i filmfesztiválon. Abban az évben kapta meg a francia Irodalom és Művészetek Rendjének lovagkeresztjét is. Az 1990-es években zsidó témájú filmeket forgatott (Tutajosok, Mondani a mondhatatlant: Elie Wiesel üzenete).