100 éve született a krimi mestere, aki nélkül Tarantino sem készítette volna el az egyik legjobb filmjét

Az eredetileg New Orleansban született (1925. október 11-én), de már Detroitban nevelkedett Elmore John Leonard Jr.-t gyerekkorától fogva lenyűgözte a nagyváros és a bűn rejtett vagy elhanyagolt zugai. A halálhoz aztán fiatal korában személyes tapasztalat is kötődött: 1943 és 1946 között a haditengerészet Seabees alakulataiban szolgált. Tanulmányait a Detroit Egyetemen végezte, ahol angol és filozófia szakon diplomázott 1950-ben; s már korán elkezdte rövid történetek publikálását, eleinte gyerekkora kedvenc műfaja, a western keretei között (Elmore Leonard novellák és regények formájában, közel harminc történetet adott közre ebben a műfajban).
Aztán 1969-ben műfajt váltott: The Big Bounce című regénye már hamisítatlan krimi, a Leonard-féle karakterábrázolással, feszült történetmeséléssel és a realisztikus közegbemutatással, valamint pergő, életszerű párbeszédekkel. Az 1969-es regény elhozta számára az áttörést, és ettől kezdve a bűn krónikáiban az emberi arcok, a feszültség belső tartásai és a természetes párbeszéd érdekelte.
Elmore Leonard: a dialógus mestere
Leonard könyveinek központi eleme a dialógus: a cselekményleírásról a párbeszédekre helyeződik a fókusz, a hősök és gonoszok saját maguk vagy mások előtt beszélnek – ezáltal sokszor érezzük, hogy „ott vagyunk” a szobában velük.
Művei közül olyan címek váltak ismertté, mint Mr. Majestyk. Dinnyeszüret vagy a halál, Simlis fiúk (Get Shorty), Mint a szamár szürke ködben (Out of Sight), Rum Punch vagy a Született bűnözők (The switch).
Stílusára a realizmus, az élő beszéd érzékeny megjelenítése és a ritmusos mesélés jellemző. Leonard maga megfogalmazott írói szabályai között az egyik legfontosabb az volt, hogy „ha úgy hangzik, mintha iromány lenne, akkor újraírom”. Kritikusok gyakran emlegetik „Detroit Dickensének”, mivel városához, annak embereihez, dialektusaihoz mély közelséget érzett. Hatása az amerikai krimiirodalomra óriási: olyan szerzőkre volt ösztönző, mint Michael Connelly, Dennis Lehane vagy Laura Lippman.
Nem csupán a bűnregényeit filmesítették meg
Tény, hogy Leonard egyik leghíresebb filmes regényadaptációja a Jackie Brown, Quentin Tarantino rendezésében, amely az író 1992-es Rum Punch című könyvéből készült. De nem Tarantino fedezte fel a mozi számára Leonardot, hanem bizonyos Budd Boetticher, aki még 1957-ben adaptálta Leonard egyik westernnovelláját a Foglyok című filmjéhez.
A westerníróként indult Leonard először azonos műfajú filmekhez szolgáltatta a sztorit, ezek közül a legismertebb a Börtönvonat Yumába (1957), amelyből Delmer Daves 1957-ben, ötven évvel később pedig James Mangold rendezett kiváló vadnyugati mozit. De ugyanilyen kiváló westernadaptáció az 1961-es Hombre című regényéből készült A hallgatag ember (1967) Paul Newman főszereplésével.
Közel 50 film és tévés produkció készült Leonard műveiből (a krimik közül kiemelkedik a már említett Jackie Brown, no meg a Szóljatok a köpcösnek és a Mint a kámfor) – de Hollywood egyik kedvenc írója forgatókönyvíróként is kipróbálta magát.
Összesen 10 forgatókönyvet írt, sokszor saját magát adaptálva a vászonra: kezdve az 1970-es Holdfényháborúval (amelyet saját, egy évvel korábbi krimijéből adaptált). De előfordult, hogy új sztorival állt elő, mint a Jonh Sturges által rendezett, Clint Eastwood és Robert Duvall főszereplésével készült Joe Kidd (1972) című revizionista western, vagy a Délidő folytatásának szánt 1980-as tévéfilm esetében.