100 éve született a krimi mestere, aki nélkül Tarantino sem készítette volna el az egyik legjobb filmjét

Az eredetileg New Orleansban született (1925. október 11-én), de már Detroitban nevelkedett Elmore John Leonard Jr.-t gyerekkorától fogva lenyűgözte a nagyváros és a bűn rejtett vagy elhanyagolt zugai. A halálhoz aztán fiatal korában szemé­lyes tapasztalat is kötődött: 1943 és 1946 között a haditengerészet Seabees alakulataiban szolgált. Tanulmányait a Detroit Egyetemen végezte, ahol angol és filozófia szakon diplomázott 1950-ben; s már korán elkezdte rövid történetek publikálását, eleinte gyerekkora kedvenc műfaja, a western keretei között (Elmore Leonard novellák és regények formájában, közel harminc történetet adott közre ebben a műfajban).

A Jackie Brown is Elmore Leonard egyik regényéből készült (forrás: Miramax)

Aztán 1969-ben műfajt váltott: The Big Bounce című regénye már hamisítatlan krimi, a Leonard-féle karakterábrázolással, feszült történetmeséléssel és a realisztikus közegbemutatással, valamint pergő, életszerű párbeszédekkel. Az 1969-es regény elhozta számára az áttörést, és ettől kezdve a bűn krónikáiban az emberi arcok, a feszültség belső tartásai és a természetes párbeszéd érdekelte.

Elmore Leonard: a dialógus mestere

Leonard könyveinek központi eleme a dialógus: a cselekményleírásról a párbeszédekre helyeződik a fókusz, a hősök és gonoszok saját maguk vagy mások előtt beszélnek – ezáltal sokszor érezzük, hogy „ott vagyunk” a szobában velük.

Művei közül olyan címek váltak ismertté, mint Mr. Majestyk. Dinnyeszüret vagy a halál, Simlis fiúk (Get Shorty), Mint a szamár szürke ködben (Out of Sight), Rum Punch vagy a Született bűnözők (The switch).

Stílusára a realizmus, az élő beszéd érzékeny megjelenítése és a ritmusos mesélés jellemző. Leonard maga megfogalmazott írói szabályai között az egyik legfontosabb az volt, hogy „ha úgy hangzik, mintha iromány lenne, akkor újraírom”. Kritikusok gyakran emlegetik „Detroit Dickensének”, mivel városához, annak embereihez, dialektusaihoz mély közelséget érzett. Hatása az amerikai krimiirodalomra óriási: olyan szerzőkre volt ösztönző, mint Michael Connelly, Dennis Lehane vagy Laura Lippman.

Nem csupán a bűnregényeit filmesítették meg

Tény, hogy Leonard egyik leghíresebb filmes regényadaptációja a Jackie Brown, Quentin Tarantino rendezésében, amely az író 1992-es Rum Punch című könyvéből készült. De nem Tarantino fedezte fel a mozi számára Leonardot, hanem bizonyos Budd Boetticher, aki még 1957-ben adaptálta Leonard egyik westernnovelláját a Foglyok című filmjéhez.