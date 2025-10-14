Az eltörlés kultúrája: veszélybe került Izrael 2026-os Eurovíziós részvétele

Izrael 1973 óta vesz részt az Eurovíziós Dalfesztiválon, és eddig négy alkalommal izraeli produkció nyerte meg a versenyt, de a most lezárult háború és a gázai helyzet miatt több ország is a közel-keleti ország kizárását kezdeményezte. Spanyolország, Írország és Szlovénia már a 2024-es és 2025-ös izraeli részvétellel szemben is kifogást emelt, így 2024-ben Eden Golan és idén Juval Rafael izraeli énekesnő (aki egyébként a Hamász Izrael elleni 2023 októberi támadásának túlélője) mondhatni erős ellenszélben, fütty- és indulatszavak kíséretében indult a versenyben.

Juval Rafael képviselte Izraelt az Eurovíziós Dalfesztivál 2025-ös bázeli döntőjében (Fotó: ANP via AFP)

Most már Hollandia is csatlakozott a 2026-os izraeli indulást nehezményező országokhoz, azzal fenyegetőzve, hogy ha az EBU mégis engedi Izrael részvételét, akkor jövőre több ország is távol marad az Eurovíziós Dalfesztiváltól.

Nagy a nyomás az Eurovíziós Dalfesztivál szervezőin

Ismét tehát nem művészeti, hanem politikai viták kereszttüzébe került egy olyan nemzetközi esemény, amelynek fő attrakciója alapvetően az előadói teljesítmény kellene legyen.

A politikai demonstrációk és a négy ország nyomásának eredményeként az EBU idén decemberben dönt Izrael 2026-os részvételéről. Október 13-i hivatalos közleményük szerint: "A közel-keleti fejlemények fényében az EBU igazgatótanácsa (október 13-i ülésén) egyetértett abban, hogy egyértelműen szükség van egy nyílt és személyes megbeszélés megszervezésére tagjai között a 2026-os Eurovíziós Dalfesztiválon való részvétel kérdésében. Ennek következtében a testület megállapodott abban, hogy a kérdést a decemberben megrendezésre kerülő rendes téli közgyűlés napirendjére tűzi, ahelyett, hogy előzetesen rendkívüli ülést szervezne."

Eredetileg a 68 tag novemberben ült volna össze, a végül decemberben megrendezésre kerülő ülésen a tagok egyébként titkos szavazáson döntenek majd Izrael részvételéről. Az Izraeli Műsorsugárzók Testülete mindeközben annak a reményének adott hangot, hogy remélik: az Eurovíziós Dalfesztivál megtartja kulturális és politikamentes jellegét. Izrael, mint a verseny egyik legrégebbi és egyben egyik legsikeresebb résztvevőjének kizárása szerintük komoly következményekkel járhat, főleg a nemzetközi békés együttműködést szimbolizáló televíziós dalvetélkedő 70. évfordulója előtt. Az Izraeli Műsorsugárzók Testülete egyben hangsúlyozza, hogy az EBU szabályzata szerint az ilyen kivételes és rendkívüli döntésekhez a résztvevők legalább 75 százalékának egyetértése szükséges.