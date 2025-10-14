Addig üti az anyagot az öklével, amíg szobor nem lesz belőle

Az idei Art Market Budapesten is kiállító, szatmári születésű Gáspár Szilárd (1991) különös, a sportmúltját és a szobrázsművészetet közös nevezőre hozó módon alkot: műtárgyait bokszkesztyűt húzva, a fizikai erejét bevetve, lényegében ökölvívás közben alakítja, sokszor egy performansz keretében szó szerint addig ütve az anyagot, amíg az fel nem veszi a kívánt alakot. Így válik egyszerre sport- és művészeti teljesítménnyé az erő és az anyag találkozása.

Gáspár Szilárd művei legközelebb az Art Market Budapesten láthatók (fotó: gasparszilard.com)

A művész számára ugyanakkor e két világ eleve közös: gyerekkora óta kötődik az alkotóművészetekhez és ökölvívó-edző édesapja miatt a harcművészetekhez is. A kettős identitás – alkotó- és harcművész – nem két külön világ volt számára, hanem mindig is párhuzamosan futott, mígnem egy ponton, szükségszerűen összeért. A nagyváradi Partium Egyetem tanáraként rajzot és szobrászatot tanító művész 2013-ban országos harmadik lett ökölvívásban, de egy 2014-es sportsérülés miatt le kellett mondania a hivatásos sportról.

Gáspár Szilárd: alkotó- és harcművész

Az, amit ő „performansz-szobrászatnak” nevez, nem puszta gesztus – a fizikai erő, koncentráció és kontroll aktív bevonása az alkotás folyamatába. Bokszkesztyűs ütésekkel „pofozza” az agyagot, míg az marginális, amorf tömegből eleven szobor nem lesz. Így az ellenálló anyag nemcsak tárgy, de partner is a harcban: Gáspár Szilárd az ellenállásból hozza ki a formát. Ez az alkotás harca és a harc alkotása.

De sokszor egy kiállításán "edzőmeccset" is tart: az ökölvívó partnerével együtt a teste válik a formálandó anyaggá, a műtárggyá. Ahogy az egyik kesztyűjéből is csinált szobrot.

Persze művészetének legizgalmasabb vonatkozása az emberi energia átalakítása művészeti anyaggá: a performansz, a sport és a képzőművészet metszéspontjában Gáspár Szilárd elszakad a hagyományos technikáktól és egy bokszoló kitartásával, az öklével helyezi új kontextusba a művészetet (és emeli a sportot szó szerint a művészet szintjére): az ütés erejével nem kioltja, hanem életre kelti a művészet lángját.