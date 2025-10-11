Hetvenöt évvel ezelőtt akarta elkövetni egy építész a tökéletes bűntényt

Patricia Highsmith 1950-ben megjelent regénye, az Idegenek a vonaton az ún. szerepcserés gyilkossági krimik etalonja, egy olyan pszichológiai thriller, amelyben két, egymás számára korábban ismeretlen férfi élete baljósan összefonódik, miután az egyikük azt javasolja, cseréljenek gyilkosságokat, így tökéletes alibit biztosítva egymás számára, hiszen a gyilkosságok elkövetőinek nem fűződik közvetlen érdeke, azaz indítéka az áldozat megöléséhez.

Patricia Highsmith Idegenek a vonaton című regényéből zseniális film is készült (Farley Granger és Robert Walker) forrás: Warner Bros.

A regény a pszichologizáló krimik igazi klasszikusa tehát: a két idege, a sokadjára megcsalt, de már másba szerelmes építész Guy Haines és az apja örökségére pályázó pszichopata playboy Charles Anthony Bruno egy vonaton találkoznak, ahol Bruno felveti, a bonyolult és hosszadalmas, anyagilag megterhelő válás helyett Haines másképp szabaduljon meg csapodár feleségétől, mi több, ő meg is oldja Haines gondját, cserébe pedig az építész végezzen Bruno apjával. A máskülönben tisztességes Haines elutasítja az ötletet, sőt, nem is veszi komolyan a másik férfit, ám míg Mexikóba látogat, Bruno végez az építész feleségével, majd a bűnrészességgel zsarolva igyekszik rávenni Hainest az "alku" másik felére...

Patricia Highsmith regényének cselekményében fontos motívum a kettősség és az árnyalt identitás: Bruno pszichopata, de nem parancsoló erőszakból, hanem hideg számításból cselekszik, míg Haines – aki kezdetben erkölcsösen próbál viselkedni – lassanként sodródik bele a morális összeomlásba. A regény finom pszichológiai felépítésében gyakori a szereplők önmaguk tükörképeinek érzése, az árnyalt bűnbánat és a rejtett ösztönök közti feszültség, ezzel pedig Highsmith a józan emberek sötét oldalának, és a sötét psziché józan számításának összefüggéseire világított rá.

Idegenek a vonaton: egy zseniális regényből egy zseniális film

A modern krimi nagyaszzonyának bestselleréből gyorsan film készült, a megfilmesítés jogait nem kisebb rendező, mint a suspense mestere, Alfred Hitchcock szerezte meg. A csavaros és pszichologizáló thrillereiről ismert rendező 1951-ben készítette el az Idegenek a vonaton című fimljét, Farley Granger (Haines) és Robert Walker (Bruno) főszereplésével, és Dimitri Tiomkin idegborzoló muzsikájával.