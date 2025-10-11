Hetvenöt évvel ezelőtt akarta elkövetni egy építész a tökéletes bűntényt

Patricia Highsmith 1950-ben megjelent regénye, az Idegenek a vonaton az ún. szerepcserés gyilkossági krimik etalonja, egy olyan pszichológiai thriller, amelyben két, egymás számára korábban ismeretlen férfi élete baljósan összefonódik, miután az egyikük azt javasolja, cseréljenek gyilkosságokat, így tökéletes alibit biztosítva egymás számára, hiszen a gyilkosságok elkövetőinek nem fűződik közvetlen érdeke, azaz indítéka az áldozat megöléséhez.
A regény a pszichologizáló krimik igazi klasszikusa tehát: a két idege, a sokadjára megcsalt, de már másba szerelmes építész Guy Haines és az apja örökségére pályázó pszichopata playboy Charles Anthony Bruno egy vonaton találkoznak, ahol Bruno felveti, a bonyolult és hosszadalmas, anyagilag megterhelő válás helyett Haines másképp szabaduljon meg csapodár feleségétől, mi több, ő meg is oldja Haines gondját, cserébe pedig az építész végezzen Bruno apjával. A máskülönben tisztességes Haines elutasítja az ötletet, sőt, nem is veszi komolyan a másik férfit, ám míg Mexikóba látogat, Bruno végez az építész feleségével, majd a bűnrészességgel zsarolva igyekszik rávenni Hainest az "alku" másik felére...
Patricia Highsmith regényének cselekményében fontos motívum a kettősség és az árnyalt identitás: Bruno pszichopata, de nem parancsoló erőszakból, hanem hideg számításból cselekszik, míg Haines – aki kezdetben erkölcsösen próbál viselkedni – lassanként sodródik bele a morális összeomlásba. A regény finom pszichológiai felépítésében gyakori a szereplők önmaguk tükörképeinek érzése, az árnyalt bűnbánat és a rejtett ösztönök közti feszültség, ezzel pedig Highsmith a józan emberek sötét oldalának, és a sötét psziché józan számításának összefüggéseire világított rá.
Idegenek a vonaton: egy zseniális regényből egy zseniális film
A modern krimi nagyaszzonyának bestselleréből gyorsan film készült, a megfilmesítés jogait nem kisebb rendező, mint a suspense mestere, Alfred Hitchcock szerezte meg. A csavaros és pszichologizáló thrillereiről ismert rendező 1951-ben készítette el az Idegenek a vonaton című fimljét, Farley Granger (Haines) és Robert Walker (Bruno) főszereplésével, és Dimitri Tiomkin idegborzoló muzsikájával.
Hitchcock rendezése – bár viszonylag hű marad a regény gerincéhez – módosított néhány karaktert (például Haines ezúttal nem építész, hanem amatőr teniszező) és fordulatot, valamint némely mozzanatot másként súlypontozott (főleg ami Bruno lebegtetett homoszexualitását illeti). Külön érdekesség, hogy ezeket a változtatásokat a forgatókönyvben nem kisebb krimiíró, mint a keményvonalas bűnmesék királya, Raymond Chandler végezte el.
Ugyanakkor Hitchcock ezúttal is mesteri módon használja a vizuális eszközöket, a fény-árnyék kontrasztokat (operatőr: Robert Burks), a kompozícióban rejlő szimmetriákat és „duplikátumokat” – ezáltal a regényhez igazodva a film már önmagában is azt a kérdést feszegeti: ki a valódi én, és ki a mögöttes sötét én?
A film első jelenete már önmagában beszédes: csak a lábakat látjuk, s egymás felé haladó alakokat, ezzel a kamera rögtön létrehozza a megbomlott perspektívát és a találkozás feszültségét. Hitchcock ezzel a gesztussal már a cselekmény kezdeteiben dualitást helyez el: két út, két személy, két lehetőség — és ezek sorsszerű összefonódása.
A regény és a film együtt alapozott meg a későbbi olyan "szerepcserés gyilkosságokat" ábrázoló filmeknek, mint a Once You Kiss a Stranger (1969), A kiszemelt áldozat (1971), a Dobjuk ki anyut a vonatból! (1987), az Egy éjszaka a moziban című CSI-epizód (2002), a Bosszúra készen (2022) vagy Peter Swanson 2020-ban megjelent Nyolc tökéletes gyilkosság című regénye, amely részleteiben is tárgyalja az 1950-es regényt és filmváltozatát, sőt, kulcsfontosságú cselekménypontként használja Highsmith klasszikusát.