Már most meg lehet vásárolni a jövő nagy művészeinek alkotásait

A jumpStart 2025 programsorozat keretében a hallgatók műveivel a Godot Art Expón, az Art Market Budapest nemzetközi kortárs művészeti vásáron és az egyetem Hallgatói Aukcióján találkozhatnak az érdeklődők idén ősszel. A több mint 300 beérkezett hallgatói munkából szakmai zsűri válogatta ki a legígéretesebb műveket. A három rendezvényen hozzávetőleg 130 műalkotás lesz látható az MKE jelenlegi és néhány frissen végzett hallgatójától.

A jumpStart egyik idei résztvevőjének, Csintalan Boglárka grafikusművész képe: Memento Mori

jumpStart: Kivételes lehetőség, de nem csak a képzőművészeti hallgatók számára

Az események a gyűjtők és művészetkedvelők számára különleges alkalmat kínálnak arra, hogy fiatal, pályakezdő tehetségeket fedezzenek fel, továbbá alkotásaikból válogathassanak és vásárolhassanak. A műtárgyak értékesítéséből befolyt bevétel felét közvetlenül az alkotók kapják meg, míg a másik felét az egyetem a tavaly létrehozott szociális alapba helyezi, amely rászorultsági alapon támogatja azokat a hallgatókat, akiknek gondot okoz a tanulmányaik finanszírozása. Így az aukció teljes bevétele az egyetem tanulóinak javát szolgálja.

A programsorozat keretében a hallgatók műveivel a Godot Art Expón, az Art Market Budapest nemzetközi kortárs művészeti vásáron és az egyetem Hallgatói Aukcióján találkozhatnak az érdeklődők.

Az eseménysorozat első állomása a Godot Art Expó (október 7. és 19. között), amely Magyarország egyik legnagyobb seregszemléje a feltörekvő fiatal művészek számára. Az Expó célja, hogy láthatóvá tegye a pályakezdő tehetségeket, és a közönséget összekapcsolja az új művekkel. Az esemény átfogó képet nyújt a jelen kortárs trendjeiről.

A jumpSTART részeként az MKE idén is részt vesz az Art Market Budapesten, Közép- és Kelet-Európa legjelentősebb nemzetközi kortárs képzőművészeti vásárán, amely nagy hangsúlyt fektet az innovatív műalkotásokra. Az Art Market, amely évente több tízezer látogatót fogad, idén 15. alkalommal nyitja meg kapuit és október 16–19. között látogatható az MTK Sportparkban.

A jumpSTART eseménysorozatot idén is egy aukció zárja 2025. november 7-én az MKE Barcsay Termében, ahol kizárólag az egyetem hallgatóinak alkotásai kerülnek kalapács alá.

Az árverés lehetőséget ad a fiatal művészek számára, hogy közel piaci körülmények között próbálják ki a műalkotások értékesítésének ezt a formáját. A licitáló vendégek pedig olyan alkotók munkáiért versenyezhetnek, akik még felfedezésre várnak.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem tavalyi, első Hallgatói Aukciója nagy sikerrel zárult. Az árverésen 92 kiállított mű közül 38 talált új otthonra, összesen közel 10 millió forint értékben.



