A tanú, aki sosem árult el senkit

A gyomai fiatalemberből, aki eredetileg Krampner Ferenc néven látta meg a napvilágot, idővel az ország egyik legismertebb és legmegbecsültebb művészévé vált. Tanulmányait szülővárosában kezdte, majd a budapesti kereskedelmi iskolában érettségizett, miközben már korán vonzotta a szín, a vers és a szereplés világa. A névmagyarosításra vonatkozó ellentmondásos javaslat (a „Krampner” név lecserélése) jelzi: már fiatalon szembe kellett néznie a külsőségekkel és a belső értékeket mérlegelni. Kállai Ferenc ennek a kettősségnek is hivatott megtestesítőjévé vált a színpadon és a filmvásznon egyaránt.

Kállai Ferenc talán legemlékezetesebb alakítása: Pelikán gátőr A tanú c. filmben

A második világháború közepén művészi ambíciói meginghatatlannak bizonyultak: bár a háborús körülmények miatt tanulmányait megszakította, 1945 őszén szerződött színészként, és feladta a diplomára váró terveket. Pontosabban: 1944-ben vették fel a Színművészeti Akadémiára, ahol egy hónapot sem töltött el. A munkaszolgálatból megszökve és a színészi tanulmányokat kihagyva játszotta el Bárdos Artúr Belvárosi Színházában 1946 novemberében a Rómeó és Júlia férfi címszerepét, amely színháztörténeti jelentőségű sikert eredményező előadás megalapozta Kállai Ferenc pályafutását.

Következett Bertolt Brecht Koldusoperája volt, ami már jelzésértékű: a társadalmilag érzékeny darab szellemisége nem állt távol tőle, s megelőlegezte az olyan filmszerepeket, mint a Megszállottak (1961) vagy A tanú (1969).

Kállai Ferenc: karakterszínészként is kitört a skatulyákból

Nem sokkal később már a Nemzeti Színházba került, ahol Major Tamás ugyan szigorúan bánt vele (elvette, majd visszaadta a szerepeit), de közben a főszereplők köré emelte, így a társulat élvonalába kerülése elkerülhetetlen volt.

Színházi szerepei kimagasló sokszínűséget mutatnak: Shakespeare-től Milleren át az Ibsenen át egészen magyar kortárs drámaírókig állt a porondon. Több mint 173 színházi premierben játszott, míg filmjeinek száma elérte a 96-ot, televíziós és rádiójelenlétével pedig szinte szimbolikus jelenlétté vált.

Kállai Ferenc Bessenyei Ferenccel az Iszony c. filmben (NFI)

A filmvásznon is megcsillogtatta sokszínűségét, a legnevesebb magyar rendezőkkel forgatott, így Makk Károllyal, Tarr Bélával, Fábri Zoltánnal, Herskó Jánossal, Bán Frigyessel vagy Keleti Mártonnal, lehetne sorolni nagy filmjeit (Iszony, Katonazene, Megszállottak, Déryné hol van?, Gyertek el a névnapomra), de egyetlen szerepe a nézői emlékezetben jelentősen kiemelkedik: Pelikán József a Bacsó Péter rendezte A tanú című, a kommunista diktatúrát és a koncepciós pereket is pellengérre állító, sokáig betiltott filmből. Ezzel az alakításával generációk emlékezetébe vésődött be – egyszerre vált szimbólummá és metsző kritikává a kor társadalmi viszonyaira.