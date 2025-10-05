Őrület: Kate Winslet 50 éves lett

Kate Winslet 1994 óta, amikor Peter Jackson rá osztotta a sok szempontból megdöbbentő Mennyei teremtmények egyik kulcsszerepét, tulajdonképpen megkerülhetetlen az angol és amerikai filmvilág számára. Eddigi, három évtizedes pályafutása alatt folyamatosan emelte a tétet: 1995-ben már elnyerte a BAFTA-díjat, valamint Oscarra is jelölték az Ang Lee által rendezett Jane Austen-adaptáció Értelem és érzelem mellékszerepéért.

Értelem és érzelem (Alan Rickman és Kate Winslet)

S aztán 1997-ben jött a sokáig minden idők legnagyobb bevételét elkönyvelő Titanic, és Leonardo DiCaprio oldalán a világhírnév: az akkor 22 éves, gyerekkora óta erre a sikerre áhítozó színésznő visszavonhatatlanul világsztár lett, újabb Oscar-jelöléssel és számos díjjal, de leginkább a közönség hódolatával.

Kate Winslet: A tehetség és szenvedély ötvözete a vásznon

Winslet azonban nem ragadt le a romantikus filmek világában.

Olyan produkciókban bizonyította sokoldalúságát, mint a Sade márki játékai (2000), az Iris – Egy csodálatos női elme (2001), a David Gale élete (2003), az Egy makulátlan elme örök ragyogása (2004), A szabadság útjai (2008) vagy épp A felolvasó (2007), amelynek főszerepéért végül elnyerte a legjobb női főszerepért járó Oscar-díjat.

A színésznő karrierjét három évtizeden keresztül a szakmai bátorság és elhivatottság jellemezte. Gyakran vállal olyan szerepeket, amelyek fizikai vagy érzelmi kihívást jelentenek, és amelyek révén képes új dimenziókat nyitni a karakterek ábrázolásában.

Noha tavaly bejelentette, hogy a visszavonulását tervezi, erre szerencsére nem kerül sor: a fiával, Joe Anders-szel közös forgatókönyvéből készült, idén decemberben a streaming-szolgáltatókhoz érkező Goodbye June a rendezői debütjét is jelzi, miközben az egyik főszerepet is ő alakítja majd.