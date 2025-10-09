A pusztulás krónikása: így ír a friss Nobel-díjas Krasznahorkai László

„Eldöntötte, hogy mindent alaposan megfigyel s folyamatosan „dokumentál”, arra törekedve, hogy egyetlen apróságot se mulasszon el, mert rádöbbent, hogy látszólag jelentéktelen dolgokat figyelmen kívül hagyni egyenlő a beismeréssel: védtelenül állunk a szétesettség és a fölfogható rend közti híd „hullámzó háncsaiba” veszve; bármely apróságot, amely megtörtént, legyen az akár dohánymorzsák által „az asztalból kihasított terület”, vadlibák érkezési iránya, vagy akár semmitmondónak tűnő emberi mozdulatok egymásutánja, állandó figyelemmel kell követni és megragadni, így reménykedhetünk csupán abban, hogy egy nap mi magunk is nem válunk e bomló és örökösen épülő sátáni rend nyomtalan és elnémult foglyaivá” – írja a most az irodalmi Nobel-díjat elnyert Krasznahorkai László (1954., Gyula) első, 1985-ben megjelent, rövid időn belül "kultikussá" vált regényében, a Sátántangóban.

Krasznahorkai László Sátántangó c. regényéből Tarr Béla rendezett filmet 1994-ben (forrás: NFI)

Az egyetlen kiragadott mondat (a később az állandó filmes alkotótárs Tarr Béla által megfilmesített) Sátántangóból jól mutatja Krasznahorkai prózájának erejét: hosszú (ha úgy tetszik: metafizikus tágasságú) és következetesen épülő, önmagán belül finomodó kifejezőerővel bíró, zenei lendületű mondatokban megragadni a világ szellemi hanyatlását, az egzisztenciális magányt, az értelem keresésének hiábavalóságát és szükségszerűségét, a hitbe és erkölcsbe vetett hit pusztulását és persze az apokaliptikus káoszban a művészet erejét.

A Nobel-díj hivatalos méltatása szerint is Krasznahorkai "az apokaliptikus rémület közepette a művészet erejét megerősítő, lenyűgöző és látomásos életművéért" kapta meg a rangos elismerést, amely életműben a Sátántangó mellett kiemelt helyen szerepel Az ellenállás melankóliája (1989), a Háború és háború (1999) és a Báró Wenckheim hazatér (2016) – az író legutolsó regénye 2024-ben jelent meg, Zsömle odavan címmel.

Krasznahorkai László: próza, mozgókép és filmköltészet

A már fiatalon az irodalom iránt erős érdeklődést mutató, kivételes nyelvi érzékéről hamar bizonyságot adó, a humán érdeklődését először Szegeden, majd Budapesten jogtudományi egyetemi tanulmányok keretében kibontakoztató Krasznahorkai már első regényében precíz nyelvi leleménnyel mutatta be sajátos világlátását, amely későbbi műveinek is jellemzője lett. A teljes Krasznahorkai-ouvre ugyanis a világ rendezetlenségének, az emberi létezés szorongásainak és az értelem utáni kutatásnak a kérdéseit feszegeti.