Két szexmániás gimnazista megalkotta a tökéletes nőt

Az elsősorban sajátos hangulatú, a középosztálybeli tinédzserek életét (még a legelvetemültebb fantazmagóriában is) a korábbiaknál realisztikusabban bemutató tinifilmjeiről (Tizenhat szál gyertya, Nulladik óra, Meglógtam a Ferrarival) ismert John Hughes 1985-ös Különös kísérlet című alkotása ma már a kultfilmek klasszikusa. A sci-fit és fantasy-t a kamaszkomédiákkal vegyítő film egy 1950-es képregénysorozatról kapta a címét, de valójában (a filmben is megidézett) Frankenstein-történet (pontosabban annak 1931-es, James Whale által rendezett horrorfilm-klasszikusa) a mozgatója.

És két kamasz megteremté a Nőt: Különös kísérlet (Universal)

A sztori középpontjában két kertvárosi középiskolás, Gary Wallace (Anthony Michael Hall) és Wyatt Donnelly (Ilan Mitchell-Smith) áll, akik reménytelenül szerelmesek az iskolai sportcsapat két pompomlányába, akiknek sportbika barátai természetesen ott alázzák a két "kockát", ahol lehet. A népszerűségre és szexre vágyó kamaszok az 1931-es Frankenstein horrorfilmen felbuzdulva számítógépük segítségével modellezik a számukra tökéletes nőt. Sőt, elektródákat csatlakoztatnak egy babához és betörnek a kormányzati számítógépes rendszerbe, hogy több energiát szerezzenek, és nem kis örömükre egy áramlökés létrehozza Lisát (Kelly LeBrock), egy gyönyörű és intelligens nőt, akinek valóságmegváltoztató képességei vannak. Természetesen a kihagyhatatlan házibulin elszabadul a pokol, de a sok kalamajka után a fiúknak sikerül elnyeri a két pompomlány szívét.

Különös kísérlet: vágyak túltöltve

Bár a mozis bemutató nem teljesítette Hughes várakozásait, a VHS-generáció számára a Különös kísérlet igazi kultklasszikussá vált. Kelly LeBrock ikonikus alakítása, Bill Paxton förtelmesen vicces Chet-je (Wyatt kötekedő bátyja) és a film címadó dala a Danny Elfman vezette new wave banda Oingo Boingo előadásában (Weird Science!) együtt formálták meg azt a furcsán ragadós popkult-mítoszt, amiben ma is jól esik dagonyázni.

A film ugyanis egyszerre szexista és önironikus, egyszerre buta és bölcs – és éppen ezektől a kettősségektől működik. A mai szemmel nézve túlzó effektek, a sörrel megöntözött gimibulik kikacsintós humortól sem mentes, mégis pusztító hangulata ma már kissé anakronisztikusak, de van a filmben valami, amit a kortárs tinifilmek már ritkán tudnak: a játékos szabadság. Amelynek segítségével negyven év múltán is közérthetővé válik az üzenet: a technika meg tudja teremteni a vágyképet, de az igazi változást mindig az embernek kell véghezvinnie.