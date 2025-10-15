Hírlevél

Kylie Jenner

Kylie Jenner úgy érzi, most már nemcsak a divathoz és a szexizéshez ért, hanem énekelni is tud

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
A botrányairól, influenszerkedéséről, modellkedéséről és főleg celebkedéséről ismert Kylie Jenner most egy újabb szakmában próbálja ki magát. Úgy döntött, betör a zeneiparba. Mutatjuk King Kylie, azaz Kylie Jenner első dalát!
Nagyon úgy tűnik, a leginkább villantásai miatt népszerű Kylie Jenner nem mérte fel rosszul az igényeket, mert első dalára 24 óra leforgása alatt több mint 600 ezren voltak kíváncsiak. Más kérdés, hogy a rapper Terror Jr. segédletével elkövetett Fourth Strike című nóta valóban felér egy negyedik csapással – kérdés, hogy ki szeretné elviselni a másik hármat is.

Kylie Jenner, amerikai üzletasszony, KylieJenner
Kylie Jenner néhány napja még a dekoltázsával követelt magának figyelmet Fotó: Instagram/kyliejenner

Mutatjuk Kylie Jenner első dalát!

Nincs értelme túl sokat mondani a legfiatalabb Kardashian-celeblány teljesítményéről. De azért idézünk belőle: "I just want to tell you I'm sorry!", vagyis King Kylie máris bocsánatot kér (jó, a dalszöveg kontextusa nem kimondottan a hallgató és előadó viszonya, hanem a szokásos kapcsolati dráma). 

Egy biztos: azok, akik a látvány miatt kattintottak King Kylie első hivatalos trackjére, csalódtak, a számhoz ugyanis nem készült klasszikus (vonaglós, riszálós) videoklip, csak egy kocsit a naplementében ábrázoló állókép fölött jelenik meg a dal szövege.

 

 

