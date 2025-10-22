Hírlevél

Rendkívüli!

Zelenszkij lebukott: hazudik, mint a vízfolyás

Leslie Mandoki

Leslie Mandoki: Szabadságvágy – az 1956-os forradalom szívdobbanása

53 perce
Olvasási idő: 10 perc
Október 23-án 18:40-kor a Super TV2 is bemutatja Leslie Mandoki Szabadságvágy című dokumentumfilmjét, amely az 1956-os forradalom és szabadságharc személyes és nemzetközi nézőpontú feldolgozása – korábban nem látott archív felvételekkel és különleges megszólalókkal. Leslie Mandoki az Origónak mesélt a filmről.
„Ez egy rendkívül személyes indíttatású film” – mondta el az Origó érdeklődésére Leslie Mandoki, Szabadságvágy című dokumentumfilmjéről – „Furcsa lehet egy kicsit, de alapvetően nem magyaroknak készült, hiszen rengeteg jó magyar film készült már 1956-ról, hanem elsősorban azért készült, mert családi összejövetelekkor úgy vettem észre, hogy a gyerekeim barátai, a mai nyugati »social media« generáció jóformán semmilyen információról nem rendelkezik arról, hogy mi történt Magyarországon 1956-ban, és hogy például egykori kortársaik, a pesti srácok mekkora hőstetteket vittek végbe, az életük árán is harcolva a szabadságért”.

Leslie Mandoki
Leslie Mandoki számos elismerésben részesült pályafutása során, 2025 februárjában az amerikai Rock and Roll Hírességek Csarnokában ünnepelték

Leslie Mandoki személyes indíttatású, közel négy éven keresztül forgatott dokumentumfilmje három generáció történetén keresztül mutatja be, hogyan válik a szabadságvágy időtlen erővé, és miként él tovább a magyar nemzeti emlékezetben. Archív felvételek, eddig nem látott dokumentumok és tanúságtételek idézik fel a forradalom napjait – a bátorságot, a veszteséget és a hitet, amely 1956-ban Magyarországot a világ figyelmének középpontjába állította. Sőt, a világhírű magyar zenész úgy fogalmazott az Origónak, hogy a Szabadságvágy rámutat a kapcsolatra 1956 és 1989 között: „három olyan dátuma is van a magyar történelemnek az elmúlt kétszáz évből, amire igazán büszkék lehetünk: 1848, 1956 és 1989 – mindhárom a szabadság iránti vágyról szólt, és a három dátum tulajdonképpen egymásból következik, de az egészen biztos, hogy 1956 nélkül nem lett volna rendszerváltás sem”.

Alapos kutatómunka mellett Leslie Mandoki számos fontos embert megszólaltatott

A Szabadságvágy nem csupán megmutatja az 1956-os eseményeket és következményeit, hanem történelmi, kulturális és politikai hidakat keres Magyarország és Európa, sőt az Egyesült Államok között. A megszólalók között szemtanúk, történészek és politikusok is szerepelnek – köztük Korbuly Dezső történész, Gönczöl János, valamint Andrew G. Vajna, aki gyermekként élte át a forradalmat. Mandoki személyesen interjút készített az akkor már beteg Mihail Gorbacsovval is, továbbá meghatározó német politikusok, például Bodo Hombach, Gregor Gysi, Edmund Stoiber és Sigmar Gabriel is megszólalnak a filmben – s bár a megszólalók különböző politikai oldalak képviselői, a szabadság eszményének fontosságában egyetértenek.

Leslie Mandoki saját kutatómunkájának eredményeképp számos olyan, eddig kevéssé ismert, vagy a magyar nézők számára eddig ismeretlen dokumentumra, archív mozgóképre és fényképre bukkant, amelyek tovább mélyítik a múlt feltárásának és megismerésének lehetőségeit. A film egyik ilyen, különleges eleme például egy magyar fényképész története, aki 1956-ban saját életét kockáztatva örökítette meg a harcokat, majd később, Nyugatra szökve a Mercedes-gyárban dolgozott fotósként.

A saját kutatások mellett a történelmi hátteret kiemelkedő, nemzetközi elismertségű történészek, így Larry Schweikart, Guido Knopp és Schmidt Mária tudományos kutatásai erősítik. A film különleges eleme egy magyar fényképész története, aki 1956-ban saját életét kockáztatva örökítette meg a harcokat.

Leslie Mandoki édesapja és apósa emlékének is ajánlja filmjét: „az apám aktív szereplője volt a szovjetek elleni harcoknak ötvenhatban, az apósom pedig 1950 és 1956 között egyetlen szabadságpárti röpcédula birtoklásáért hat évre börtönbe került”.

Mandoki személyes emlékeit is megosztja: gyermekként élte át a forradalmat, és a trauma, amit látott, későbbi művészetének és a filmnek is alapját adta. Ahogy az Origónak fogalmazott: „a Szabadságvágy a magyar lélek erejéről szól, és arról, hogy a szabadság öröksége sosem fakul. Egyetlen vágy hajtott egész életemben: megmutatni a világnak a magyar lélek erejét. Most pedig ezzel a filmmel azt is szeretném megmutatni a világnak, hogy az emlékezés egyben üzenet is: az a bátorság és elköteleződés a szabadság mellett, ami kirobbantotta 1956-ot és elvezetett 1989-hez, az ma is bennünk él.”

A Szabadságvágy magyar tévépremierje előtt Leslie Mandoki és a Soulmates két fontos zenésztársat is elvesztett: Klaus Doldinger október 16-án, Anthony Jackson pedig október 19-én hunyt el. „Amikor 1975-ben a szabadságigényem Münchenbe hajtott, egyetlen telefonszám volt a zsebemben: Klaus Döldingeré, akinek a segítsége nélkül talán meg sem tudom mindazt valósítani, amit az elmúlt ötven évben sikerült elérnem. Amikor pedig New Yorkba mentem, az első zenész, a kiváló basszusgitáros Anthony Jackson volt. Most is elevenen él bennem, hogy amikor a stúdióban meglátogattam, két kérdése volt hozzám: a szüleim melyik oldalon álltak 1956-ban, és hogy melyik a kedvenc Bartók-vonósnégyesem. Jó válaszokat adhattam, mert amikor az első Sziget megrendezésre került, akkor a Soulmates volt az első nemzetközi zenekarral, benne Anthony-val, aki 8 perces basszusszólóval kezdett, egy olyan fesztiválon, ami akkor azt a szabadságot mutatta meg, amiért 1956-ban harcoltak a magyarok.”

 

 

