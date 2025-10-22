Leslie Mandoki: Szabadságvágy – az 1956-os forradalom szívdobbanása

„Ez egy rendkívül személyes indíttatású film” – mondta el az Origó érdeklődésére Leslie Mandoki, Szabadságvágy című dokumentumfilmjéről – „Furcsa lehet egy kicsit, de alapvetően nem magyaroknak készült, hiszen rengeteg jó magyar film készült már 1956-ról, hanem elsősorban azért készült, mert családi összejövetelekkor úgy vettem észre, hogy a gyerekeim barátai, a mai nyugati »social media« generáció jóformán semmilyen információról nem rendelkezik arról, hogy mi történt Magyarországon 1956-ban, és hogy például egykori kortársaik, a pesti srácok mekkora hőstetteket vittek végbe, az életük árán is harcolva a szabadságért”.
Leslie Mandoki személyes indíttatású, közel négy éven keresztül forgatott dokumentumfilmje három generáció történetén keresztül mutatja be, hogyan válik a szabadságvágy időtlen erővé, és miként él tovább a magyar nemzeti emlékezetben. Archív felvételek, eddig nem látott dokumentumok és tanúságtételek idézik fel a forradalom napjait – a bátorságot, a veszteséget és a hitet, amely 1956-ban Magyarországot a világ figyelmének középpontjába állította. Sőt, a világhírű magyar zenész úgy fogalmazott az Origónak, hogy a Szabadságvágy rámutat a kapcsolatra 1956 és 1989 között: „három olyan dátuma is van a magyar történelemnek az elmúlt kétszáz évből, amire igazán büszkék lehetünk: 1848, 1956 és 1989 – mindhárom a szabadság iránti vágyról szólt, és a három dátum tulajdonképpen egymásból következik, de az egészen biztos, hogy 1956 nélkül nem lett volna rendszerváltás sem”.
Alapos kutatómunka mellett Leslie Mandoki számos fontos embert megszólaltatott
A Szabadságvágy nem csupán megmutatja az 1956-os eseményeket és következményeit, hanem történelmi, kulturális és politikai hidakat keres Magyarország és Európa, sőt az Egyesült Államok között. A megszólalók között szemtanúk, történészek és politikusok is szerepelnek – köztük Korbuly Dezső történész, Gönczöl János, valamint Andrew G. Vajna, aki gyermekként élte át a forradalmat. Mandoki személyesen interjút készített az akkor már beteg Mihail Gorbacsovval is, továbbá meghatározó német politikusok, például Bodo Hombach, Gregor Gysi, Edmund Stoiber és Sigmar Gabriel is megszólalnak a filmben – s bár a megszólalók különböző politikai oldalak képviselői, a szabadság eszményének fontosságában egyetértenek.
Leslie Mandoki saját kutatómunkájának eredményeképp számos olyan, eddig kevéssé ismert, vagy a magyar nézők számára eddig ismeretlen dokumentumra, archív mozgóképre és fényképre bukkant, amelyek tovább mélyítik a múlt feltárásának és megismerésének lehetőségeit. A film egyik ilyen, különleges eleme például egy magyar fényképész története, aki 1956-ban saját életét kockáztatva örökítette meg a harcokat, majd később, Nyugatra szökve a Mercedes-gyárban dolgozott fotósként.
A saját kutatások mellett a történelmi hátteret kiemelkedő, nemzetközi elismertségű történészek, így Larry Schweikart, Guido Knopp és Schmidt Mária tudományos kutatásai erősítik. A film különleges eleme egy magyar fényképész története, aki 1956-ban saját életét kockáztatva örökítette meg a harcokat.
Leslie Mandoki édesapja és apósa emlékének is ajánlja filmjét: „az apám aktív szereplője volt a szovjetek elleni harcoknak ötvenhatban, az apósom pedig 1950 és 1956 között egyetlen szabadságpárti röpcédula birtoklásáért hat évre börtönbe került”.
Mandoki személyes emlékeit is megosztja: gyermekként élte át a forradalmat, és a trauma, amit látott, későbbi művészetének és a filmnek is alapját adta. Ahogy az Origónak fogalmazott: „a Szabadságvágy a magyar lélek erejéről szól, és arról, hogy a szabadság öröksége sosem fakul. Egyetlen vágy hajtott egész életemben: megmutatni a világnak a magyar lélek erejét. Most pedig ezzel a filmmel azt is szeretném megmutatni a világnak, hogy az emlékezés egyben üzenet is: az a bátorság és elköteleződés a szabadság mellett, ami kirobbantotta 1956-ot és elvezetett 1989-hez, az ma is bennünk él.”
A Szabadságvágy magyar tévépremierje előtt Leslie Mandoki és a Soulmates két fontos zenésztársat is elvesztett: Klaus Doldinger október 16-án, Anthony Jackson pedig október 19-én hunyt el. „Amikor 1975-ben a szabadságigényem Münchenbe hajtott, egyetlen telefonszám volt a zsebemben: Klaus Döldingeré, akinek a segítsége nélkül talán meg sem tudom mindazt valósítani, amit az elmúlt ötven évben sikerült elérnem. Amikor pedig New Yorkba mentem, az első zenész, a kiváló basszusgitáros Anthony Jackson volt. Most is elevenen él bennem, hogy amikor a stúdióban meglátogattam, két kérdése volt hozzám: a szüleim melyik oldalon álltak 1956-ban, és hogy melyik a kedvenc Bartók-vonósnégyesem. Jó válaszokat adhattam, mert amikor az első Sziget megrendezésre került, akkor a Soulmates volt az első nemzetközi zenekarral, benne Anthony-val, aki 8 perces basszusszólóval kezdett, egy olyan fesztiválon, ami akkor azt a szabadságot mutatta meg, amiért 1956-ban harcoltak a magyarok.”