Leslie Mandoki: Szabadságvágy – az 1956-os forradalom szívdobbanása

„Ez egy rendkívül személyes indíttatású film” – mondta el az Origó érdeklődésére Leslie Mandoki, Szabadságvágy című dokumentumfilmjéről – „Furcsa lehet egy kicsit, de alapvetően nem magyaroknak készült, hiszen rengeteg jó magyar film készült már 1956-ról, hanem elsősorban azért készült, mert családi összejövetelekkor úgy vettem észre, hogy a gyerekeim barátai, a mai nyugati »social media« generáció jóformán semmilyen információról nem rendelkezik arról, hogy mi történt Magyarországon 1956-ban, és hogy például egykori kortársaik, a pesti srácok mekkora hőstetteket vittek végbe, az életük árán is harcolva a szabadságért”.

Leslie Mandoki számos elismerésben részesült pályafutása során, 2025 februárjában az amerikai Rock and Roll Hírességek Csarnokában ünnepelték

Leslie Mandoki személyes indíttatású, közel négy éven keresztül forgatott dokumentumfilmje három generáció történetén keresztül mutatja be, hogyan válik a szabadságvágy időtlen erővé, és miként él tovább a magyar nemzeti emlékezetben. Archív felvételek, eddig nem látott dokumentumok és tanúságtételek idézik fel a forradalom napjait – a bátorságot, a veszteséget és a hitet, amely 1956-ban Magyarországot a világ figyelmének középpontjába állította. Sőt, a világhírű magyar zenész úgy fogalmazott az Origónak, hogy a Szabadságvágy rámutat a kapcsolatra 1956 és 1989 között: „három olyan dátuma is van a magyar történelemnek az elmúlt kétszáz évből, amire igazán büszkék lehetünk: 1848, 1956 és 1989 – mindhárom a szabadság iránti vágyról szólt, és a három dátum tulajdonképpen egymásból következik, de az egészen biztos, hogy 1956 nélkül nem lett volna rendszerváltás sem”.

Alapos kutatómunka mellett Leslie Mandoki számos fontos embert megszólaltatott

A Szabadságvágy nem csupán megmutatja az 1956-os eseményeket és következményeit, hanem történelmi, kulturális és politikai hidakat keres Magyarország és Európa, sőt az Egyesült Államok között. A megszólalók között szemtanúk, történészek és politikusok is szerepelnek – köztük Korbuly Dezső történész, Gönczöl János, valamint Andrew G. Vajna, aki gyermekként élte át a forradalmat. Mandoki személyesen interjút készített az akkor már beteg Mihail Gorbacsovval is, továbbá meghatározó német politikusok, például Bodo Hombach, Gregor Gysi, Edmund Stoiber és Sigmar Gabriel is megszólalnak a filmben – s bár a megszólalók különböző politikai oldalak képviselői, a szabadság eszményének fontosságában egyetértenek.

Leslie Mandoki saját kutatómunkájának eredményeképp számos olyan, eddig kevéssé ismert, vagy a magyar nézők számára eddig ismeretlen dokumentumra, archív mozgóképre és fényképre bukkant, amelyek tovább mélyítik a múlt feltárásának és megismerésének lehetőségeit. A film egyik ilyen, különleges eleme például egy magyar fényképész története, aki 1956-ban saját életét kockáztatva örökítette meg a harcokat, majd később, Nyugatra szökve a Mercedes-gyárban dolgozott fotósként.

A saját kutatások mellett a történelmi hátteret kiemelkedő, nemzetközi elismertségű történészek, így Larry Schweikart, Guido Knopp és Schmidt Mária tudományos kutatásai erősítik. A film különleges eleme egy magyar fényképész története, aki 1956-ban saját életét kockáztatva örökítette meg a harcokat.