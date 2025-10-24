Hihetetlen: már 50 éves minden idők legjobb koncertfelvétele

Minden idők legjobb koncertfelvétele? Valószínűleg ez az. 1975 telén Köln operaházának falai között egy zenei esemény zajlott, amely nemcsak a jazzvilág, de az egész zongoraművészet történetében is mérföldkőnek bizonyult. Keith Jarrett The Köln Concert címmel rögzítette a koncertet 1975. január 24-én, és az album még abban az évben, novemberben megjelent az ECM kiadónál.
Az este szervezője Vera Brandes volt, egy mindössze 18–19 éves fiatal jazzrajongó és koncertszervező, aki nem félt a nagy kihívásoktól, de arra nem számított, hogy olyan kihívással kell szembenéznie, ami felülmúlja a lelkesedését. A helyszínre eredetileg egy Bösendorfer 290 Imperial koncertzongorát rendeltek Jarrett kérésére, de az intézmény dolgozói tévesen egy kisebb, középszintű Bösendorfer-jellegű zongorát vonultattak fel, amelynek állapota és hangoltsága messze elmaradt a várttól. Sőt.
Egy lehangolt hangszer, ami nélkül nem születik meg minden idők legjobb koncertfelvétele
Az elhangolt, rossz pedálú hangszert meglátva a több napos autóút után nem kevéssé fáradt Jarrett le akarta mondani a koncertet. A fiatal koncertszervezőnek nem kevés könyörgésbe került, hogy a művészt mégis rábeszélje: azt játszhat, amit csak akar, de ne mondja le a fellépést az utolsó pillanatban, amikor a koncertre minden jegy elkelt...
Jarrett végül színpadra lépett. A koncert teljes egészében improvizált volt: Jarrett előre komponált darabok helyett minden motívumot, témaváltást és harmóniai megoldást a pillanatnak élve, rögtönözve talált ki, igazodva ahhoz a hangszerhez, amelyen játszani kényszerült. A technikai nehézségek – a mélyregiszter gyenge hangzása, a pedálmechanika bizonytalanságai – azonban nem bénították őt, hanem formabontó, új utakra ösztönözték. Jarrett előadás közben sem titkolta, hogy alkalmazkodik a kapott hangszerhez, és a zongora sajátságait beépíti a játékába.
A zongora gyenge basszusa és hibás pedálja miatt Jarrett kénytelen volt új játéktechnikát kialakítani: elkerülve a mély hangokat, inkább ritmikus ostinato-kra és repetitív, éteri motívumokra építette improvizációját. Fizikailag is teljesítmény volt számára a koncert: gyakran felállt a zongora mögül, hangosan lélegzett, időnként kiáltott – teste és hangszer egyetlen szerves organizmussá vált.
Az este négy részből állt, összesen hatvanhat percnyi zenéből, amely később The Köln Concert címen jelent meg az ECM Records gondozásában.
Az album azóta minden idők legnagyobb példányszámban eladott szólózongora-lemeze lett, több mint 3,5 millió eladott példánnyal – és sokak számára maga a „spirituális jazz” megtestesülése.
A koncertfelvétel hivatalosan 1975. november 30-án jelent meg dupla LP formátumban. Különlegessége abban rejlik, hogy nem is a virtuozitás, hanem a törékenység szólal meg benne. Jarrett a zongora korlátait nem rejti el, hanem beépíti a zenébe – a „hibák” zenei értelemben értékké válnak. A repetitív harmóniák, az imaszerű dallamkörök és az emberi hang kitörései mind azt az érzést közvetítik, hogy a zene itt nem előadás, hanem önfeltárás.
A kritikusok és hallgatók gyorsan felismertek ebben a felvételben valami különlegeset. A The Köln Concert mára nem csupán a jazz egyik klasszikusává vált, de rekordokat is döntött: a legnagyobb példányszámban eladott szólózongora-album, és egyik legnagyobb közönségsikert elért jazzlemez. Még 2025-ben is e művet emelik ki a világhírű kiadó, az ECM egyik csúcsaként, és számos kiadás, újrakiadás, valamint transzkripció is készült belőle. Nem pusztán a jazzközösség számára lett mérvadó, hanem kulturális jelentőségében is túlnőtt műfaji határokon.
A 2025-ben, az este 50. évfordulójára időzített Köln ’75 című német film újra előtérbe hozta az est legendáját. A dokumentumfilm a koncert szervezőjének, Vera Brandesnek a szemszögéből mutatja be, hogyan vált egy majdnem kudarccal induló este a zenei ihlet megismételhetetlen pillanatává.
Jarrett később maga is ambivalensen viszonyult ehhez a koncerthez: bár világsikert hozott számára, ritkán beszélt róla, és kerülte a mítosz köré épült kultuszt. Mégis, a Köln Concert máig a zenei improvizáció egyik csúcsa – annak bizonyítéka, hogy a művészet nem a tökéletességből, hanem az elfogadásból és jelenlétből születik.