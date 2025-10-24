Hihetetlen: már 50 éves minden idők legjobb koncertfelvétele

Minden idők legjobb koncertfelvétele? Valószínűleg ez az. 1975 telén Köln operaházának falai között egy zenei esemény zajlott, amely nemcsak a jazzvilág, de az egész zongoraművészet történetében is mérföldkőnek bizonyult. Keith Jarrett The Köln Concert címmel rögzítette a koncertet 1975. január 24-én, és az album még abban az évben, novemberben megjelent az ECM kiadónál.

Minden idők legjobb koncertfelvétele: a legendás lemez borítója

Az este szervezője Vera Brandes volt, egy mindössze 18–19 éves fiatal jazzrajongó és koncertszervező, aki nem félt a nagy kihívásoktól, de arra nem számított, hogy olyan kihívással kell szembenéznie, ami felülmúlja a lelkesedését. A helyszínre eredetileg egy Bösendorfer 290 Imperial koncertzongorát rendeltek Jarrett kérésére, de az intézmény dolgozói tévesen egy kisebb, középszintű Bösendorfer-jellegű zongorát vonultattak fel, amelynek állapota és hangoltsága messze elmaradt a várttól. Sőt.

Egy lehangolt hangszer, ami nélkül nem születik meg minden idők legjobb koncertfelvétele

Az elhangolt, rossz pedálú hangszert meglátva a több napos autóút után nem kevéssé fáradt Jarrett le akarta mondani a koncertet. A fiatal koncertszervezőnek nem kevés könyörgésbe került, hogy a művészt mégis rábeszélje: azt játszhat, amit csak akar, de ne mondja le a fellépést az utolsó pillanatban, amikor a koncertre minden jegy elkelt...

Jarrett végül színpadra lépett. A koncert teljes egészében improvizált volt: Jarrett előre komponált darabok helyett minden motívumot, témaváltást és harmóniai megoldást a pillanatnak élve, rögtönözve talált ki, igazodva ahhoz a hangszerhez, amelyen játszani kényszerült. A technikai nehézségek – a mélyregiszter gyenge hangzása, a pedálmechanika bizonytalanságai – azonban nem bénították őt, hanem formabontó, új utakra ösztönözték. Jarrett előadás közben sem titkolta, hogy alkalmazkodik a kapott hangszerhez, és a zongora sajátságait beépíti a játékába.

A zongora gyenge basszusa és hibás pedálja miatt Jarrett kénytelen volt új játéktechnikát kialakítani: elkerülve a mély hangokat, inkább ritmikus ostinato-kra és repetitív, éteri motívumokra építette improvizációját. Fizikailag is teljesítmény volt számára a koncert: gyakran felállt a zongora mögül, hangosan lélegzett, időnként kiáltott – teste és hangszer egyetlen szerves organizmussá vált.