Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Autós szabályok, amiket fontos tudnia, ha nem akar hatalmas bírságot fizetni

Molnár Csilla Andrea

A szépek szépe balladája: 40 évvel ezelőtt lett szépségkirálynő a tragikus sorsú fonyódi lány

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Negyven évvel ezelőtt, 1985. október 5-én rendezték meg, 50 év kihagyás után, az első hazai szépségverseny döntőjét. A győztes egy 16 éves fonyódi gimnazista lány, Molnár Csilla Andrea lett. Egyik pillanatról a másikra lett ünnepelt sztár, ami a későbbi beszámolók szerint rosszat tett az egyébként is labilis fiatal lánynak, aki nehezen viselte a pletykákat és a különböző konfliktusokat, és 1986. július 10.-én, 17 éves korában öngyilkos lett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Molnár Csilla AndreaSzépleányokÁlmodj királylányversenytragédia

Kevesen vannak Magyarországon, akik ne ismernék a Menyhárt János zenéjével és Miklós Tibor szövegével, Homonyik Sándor előadásában megszólaló  Álmodj, királylány című dalt, és ugyanígy az Első Emelet számát, a Szépek szépe balladáját – és ne tudnák, kiről szól pontosan ez a két dal. Molnár Csilla Andrea 1985. október 5-iki szépségkirálynőnek választása és alig egy évvel későbbi öngyilkossága a szocializmus utolsó éveiben a közbeszéd témájává vált, a fiatal lány tündöklése először izgalomban tartott, majd tragédiája megrázta a közvéleményt.

1985szépségverseny Molnár Csilla, Molnár Csilla, szépségverseny, 1985,
Az 1985-ös Magyarország szépe verseny győztese Molnár Csilla
Fotó: Fortepan / Gábor Viktor / Fortepan / Gábor Viktor

Molnár Csilla Andrea neve a magyar szépségversenyek történetében nemcsak a diadal, hanem a törékeny élet drámai példája miatt is megmaradt az emlékezetben. 

Molnár Csilla Andrea – a szépség és a tragédia 40 év távlatából

Negyven évvel ezelőtt, 1985. október 5-én rendezték meg az 50 év kihagyás után első hazai szépségverseny döntőjét, ahol Molnár Csilla Andrea, a mindössze 16 éves fonyódi gimnazista nyerte el a szépségkirálynői címet. A Magyar Média Reklám és Propaganda Szolgáltató Leányvállalat által szervezett, első szocialista szépségversenyre több mint 2000 lány küldte be fényképét. A zsűri, melynek tagjai között olyan ismert személyiségek is voltak, mint Mizsér Attila, Ernyey Béla és Frenreisz Károly, a selejtezők és középdöntők után választotta ki a döntősöket, ahol Csilla kiemelkedett szépségével és eleganciájával. A második helyet Kruppa Judit, a harmadikat Füstös Veronika szerezte meg.

1985szépségversenyMolnárCsilla, Molnár Csilla, szépségverseny, 1985,
1985szépségversenyMolnárCsilla, Molnár Csilla, szépségverseny, 1985,
1985szépségversenyMolnárCsilla, Molnár Csilla, szépségverseny, 1985,
1985szépségversenyMolnárCsilla, Molnár Csilla, szépségverseny, 1985,
1985szépségversenyMolnárCsilla, Molnár Csilla, szépségverseny, 1985, Hungarian misses posing with French actor, Piere Brice, after winning the first ever "National-Team-Beauty-Contest" versus Austria by 315 to 294 points in Vienna on December 18th 1985.
1985szépségversenyMolnárCsilla, Molnár Csilla, szépségverseny, 1985,
Galéria: 1985-ös szépségverseny, 40. évfordulója
1/10
Molnár Csilla Andrea, a Magyarország Szépe verseny győztese

Molnár Csilla Andrea sikere azonban rövid életű volt. A verseny utáni években a lány élete tragikus fordulatot vett, melyre a fiatalon szerzett hírnév sem nyújtott védelmet. Bár pályafutása kezdetén mindenki a jövő ígéretes szépségdíjasaként tekintett rá, személyes nehézségei és váratlan tragédiák árnyékolták be a korai sikert, emlékeztetve mindenkit arra, hogy a csillogás mögött gyakran mély emberi történetek rejtőznek.

Emlékére már a tragédia után megjelent az Első Emelet dala, majd 1988-ban az Álmodj királylány, miközben a szépségversenyről (Dér András és Hartai László rendezésében) készült Szépleányok című dokumentumfilm különös színben tüntette fel a szépségversenyt: az alkotók ugyanis már a verseny kezdetétől, a selejtezőktől kezdve forgattak, s a váratlan tragédia egész más színben tünteti fel a korábbi eseményeket. Hasonlóan átértelmezi a tragédia Pauer Gyula szobrász Szépségminták című sorozatát: a művész nem sokkal a szépségverseny után a legszebb lányokról – köztük a győztesről – készített gipszlenyomatokat, nem is sejtve, hogy művészetével egy ennyire törékeny élet tragikus szépségét dokumentálja.

Ha ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelki elsősegély-számot!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!