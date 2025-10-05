A szépek szépe balladája: 40 évvel ezelőtt lett szépségkirálynő a tragikus sorsú fonyódi lány

Kevesen vannak Magyarországon, akik ne ismernék a Menyhárt János zenéjével és Miklós Tibor szövegével, Homonyik Sándor előadásában megszólaló Álmodj, királylány című dalt, és ugyanígy az Első Emelet számát, a Szépek szépe balladáját – és ne tudnák, kiről szól pontosan ez a két dal. Molnár Csilla Andrea 1985. október 5-iki szépségkirálynőnek választása és alig egy évvel későbbi öngyilkossága a szocializmus utolsó éveiben a közbeszéd témájává vált, a fiatal lány tündöklése először izgalomban tartott, majd tragédiája megrázta a közvéleményt.
Molnár Csilla Andrea neve a magyar szépségversenyek történetében nemcsak a diadal, hanem a törékeny élet drámai példája miatt is megmaradt az emlékezetben.
Negyven évvel ezelőtt, 1985. október 5-én rendezték meg az 50 év kihagyás után első hazai szépségverseny döntőjét, ahol Molnár Csilla Andrea, a mindössze 16 éves fonyódi gimnazista nyerte el a szépségkirálynői címet. A Magyar Média Reklám és Propaganda Szolgáltató Leányvállalat által szervezett, első szocialista szépségversenyre több mint 2000 lány küldte be fényképét. A zsűri, melynek tagjai között olyan ismert személyiségek is voltak, mint Mizsér Attila, Ernyey Béla és Frenreisz Károly, a selejtezők és középdöntők után választotta ki a döntősöket, ahol Csilla kiemelkedett szépségével és eleganciájával. A második helyet Kruppa Judit, a harmadikat Füstös Veronika szerezte meg.
Molnár Csilla Andrea sikere azonban rövid életű volt. A verseny utáni években a lány élete tragikus fordulatot vett, melyre a fiatalon szerzett hírnév sem nyújtott védelmet. Bár pályafutása kezdetén mindenki a jövő ígéretes szépségdíjasaként tekintett rá, személyes nehézségei és váratlan tragédiák árnyékolták be a korai sikert, emlékeztetve mindenkit arra, hogy a csillogás mögött gyakran mély emberi történetek rejtőznek.
Emlékére már a tragédia után megjelent az Első Emelet dala, majd 1988-ban az Álmodj királylány, miközben a szépségversenyről (Dér András és Hartai László rendezésében) készült Szépleányok című dokumentumfilm különös színben tüntette fel a szépségversenyt: az alkotók ugyanis már a verseny kezdetétől, a selejtezőktől kezdve forgattak, s a váratlan tragédia egész más színben tünteti fel a korábbi eseményeket. Hasonlóan átértelmezi a tragédia Pauer Gyula szobrász Szépségminták című sorozatát: a művész nem sokkal a szépségverseny után a legszebb lányokról – köztük a győztesről – készített gipszlenyomatokat, nem is sejtve, hogy művészetével egy ennyire törékeny élet tragikus szépségét dokumentálja.
Ha ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelki elsősegély-számot!