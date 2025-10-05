A szépek szépe balladája: 40 évvel ezelőtt lett szépségkirálynő a tragikus sorsú fonyódi lány

Kevesen vannak Magyarországon, akik ne ismernék a Menyhárt János zenéjével és Miklós Tibor szövegével, Homonyik Sándor előadásában megszólaló Álmodj, királylány című dalt, és ugyanígy az Első Emelet számát, a Szépek szépe balladáját – és ne tudnák, kiről szól pontosan ez a két dal. Molnár Csilla Andrea 1985. október 5-iki szépségkirálynőnek választása és alig egy évvel későbbi öngyilkossága a szocializmus utolsó éveiben a közbeszéd témájává vált, a fiatal lány tündöklése először izgalomban tartott, majd tragédiája megrázta a közvéleményt.

Az 1985-ös Magyarország szépe verseny győztese Molnár Csilla

Fotó: Fortepan / Gábor Viktor / Fortepan / Gábor Viktor

Molnár Csilla Andrea neve a magyar szépségversenyek történetében nemcsak a diadal, hanem a törékeny élet drámai példája miatt is megmaradt az emlékezetben.

Molnár Csilla Andrea – a szépség és a tragédia 40 év távlatából

Negyven évvel ezelőtt, 1985. október 5-én rendezték meg az 50 év kihagyás után első hazai szépségverseny döntőjét, ahol Molnár Csilla Andrea, a mindössze 16 éves fonyódi gimnazista nyerte el a szépségkirálynői címet. A Magyar Média Reklám és Propaganda Szolgáltató Leányvállalat által szervezett, első szocialista szépségversenyre több mint 2000 lány küldte be fényképét. A zsűri, melynek tagjai között olyan ismert személyiségek is voltak, mint Mizsér Attila, Ernyey Béla és Frenreisz Károly, a selejtezők és középdöntők után választotta ki a döntősöket, ahol Csilla kiemelkedett szépségével és eleganciájával. A második helyet Kruppa Judit, a harmadikat Füstös Veronika szerezte meg.