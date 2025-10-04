Amikor a zongora hangja lobbantotta lángra Amerikát

A Ragtime egyszerre kronika és dráma, ahol a múlt élővé válik, és a történelmi figurák az író képzeletével találkoznak a címben megidézett zenei stílus szinkópás ritmusára. Doctorow 1975-ös bestseller regénye egy New Rochelle-i család életén keresztül mesél az ország társadalmi feszültségeiről: a bevándorlók kilátástalanságáról, a faji előítéletekről és a gazdasági óriások árnyékáról. A valós személyek – Henry Ford, J. P. Morgan, Emma Goldman, Harry Houdini – jelenléte erősíti a történet súlyát, miközben a kitalált karakterek érzékeny, emberi történeteket visznek a középpontba.

Ragtime: E. L. Doctorow regényéből Milos Forman rendezett filmet (Mandy Patinkin, Elizabeth McGovern és James Olson)

Az 1902 és 1915 között játszódó regény drámai csúcspontja Coalhouse Walker Jr. sorsa: a fekete zongorista, akinek autóját az őt irigylő tűzoltók megrongálják, majd a jog útján sem tudja az igazát érvényesíteni, de a fekete polgárjogi vezetőkben is csalatkozik, végül pedig radikális útra lép. (Mellette Tateh, a bevándorló művész az akinek sorsa épp az ellenkező viselkedést mutatja be: életösztöne a beilleszkedés nehézségeit az alkotás erejében nyilvánul meg.) A fő cselekményben Kleist Kolhaas Mihály című nagyhatású, az igazságérzetet az önbíráskodásig vezető kisregényét megidéző Doctorow narrációja hol ironikus, hol pedig tárgyilagosan újságstílusú, de mindvégig úgy bontja ki az eseményeket, hogy az egyszerre marad hű a korhoz és marad mindvégig friss, a mai olvasó számára is élvezetes.

Ragtime: több mint zene

Az 1975-ös bestseller és számos amerikai írószervezet díját elnyerő regényből 1981-ben nem kisebb rendező, mint a kétszeres Oscar-díjas Milos Forman készített nagy erejű filmadaptációt, neves színészek közreműködésével (James Cagney, Brad Douriff, Elizabeth McGovern, Mandy Patinkin, Howard Rollins, de az akkor még kezdő Samuel L. Jackson is feltűnik egy röpke alakításban).

Forman filmje a regény komplex világát vizuális élménnyé alakította. A drámai ívek kiemelése (különösen Walker tragédiája) a nézőt érzelmi hullámvasútra ülteti. A színészek hitelesen és átélhetően hozzák a karakterek belső vívódásait, miközben a korhű díszletek és tömegjelenetek visszaadják a századforduló hangulatát.

A film látványos, de a regény narratív játékainak finomságát nem mindig tudja átadni; mégis önálló műként működik, amely a történet érzelmi magját erősíti.

Doctorow és Forman munkája közös célja mégis: Amerika történelmének sokszínűségét és feszültségeit élővé tenni. A regény részletgazdagsága, a film vizuális ritmusa és a karakterek erőteljes jelenléte együtt adja meg a Ragtime varázsát. Legyen szó regényről vagy filmadaptációról, a végeredmény nem csupán múltidézés, hanem üzenet a valódi társadalmi igazságtalanságokról, az emberi kitartásról és a történelem folyamatosan lüktető ritmusáról – ahol minden zongorahang és tűzcsapás emlékeztet arra, hogy a múlt nemcsak tanulság, hanem az utókor szórakoztatására is megidézhető élmény is.