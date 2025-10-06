Eladó a legszexibb szürrealista festmény

Több mint 90 év elteltével kerül ismét a nyilvánosság elé kerül René Magritte egyik legszexibb, titokzatos festménye, a La Magie Noire (Fekete mágia), amely október végén kerül árverésre a Sotheby’s párizsi aukcióján. A szürrealizmus ikonikus alkotójának festményét a második világháborús belga ellenálló hősnő és írónő, Suzanne Spaak családja vásárolta meg 1934-ben – Spaakék voltak a festő legfontosabb támogatói egy olyan időszakban, amikor a művész anyagilag és lelkileg is nehéz időszakot élt át.

René Magritte most árverésre bocsátott festménye, a La Magie Noire (forrás: Born & Art Digital Studio/Sotheby's)

René Magritte fekete mágiája

A festményt sokáig elveszettnek hitték, így eladása nem csak azért szenzáció, mert a Sotheby’s szakértői 5 és 7 millió euró közé becsülik az értékét, de nem tartják kizártnak, hogy az árverésen akár 8 millió eurót (mintegy 3,2 milliárd forint) is megad egy gyűjtő érte – hanem azért is, mert ezzel ismét reflektorfénybe kerül a titokzatos és játékos képeiről ismert festő egy jellegzetes alkotása, amely aztán 10 másik hasonló (mind különálló címmel ellátott) Magritte-képet ihletett. De a sorozat kiindulópontja a most árverésre bocsátott festmény volt.

A La Magie Noire a festőre jellemzően nem tipikus aktkép. A festmény modellje Magritte felesége, a sok egyéb képének is ihletet adó Georgette Berger volt. A képen látható meztelen (vállán a béke és a lélek jelképeként ábrázolt fehér galambbal látható) nő a művészettörténeti klasszikus pózban, márványszoborra emlékeztető testtel jelenik meg, de a háttér és a főalak viszonya már játékos. A háttér egyharmadát egy faburkolatú belső tér tölti ki, a többit kék ég könnyedsége uralja: a nő felsőteste szinte az égbe olvad, míg alsóteste "elválik" a tárgyi környezettől (miközben dús szeméremszőrzete a bútorzat barnájával harmonizál) – így Magritte "fekete mágiája" éppoly titokzatos, mint a "nő" maga.