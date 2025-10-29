Fillérekért vették egy garázsvásáron, most egy vagyonért adták el – előkerült egy elveszett Salvador Dalí-festmény

Valóságos szenzáció: a cambridge-i Cheffins aukciósház hitelesítette azt a vízfestékkel és filctollal készült rajzot, amelyet a világ legismertebb szürrealista művésze, Salvador Dalí szignóval látott el, és amelynek létezéséről eddig alig lehetett tudni.

Salvador Dalí előkerült festménye

A leginkább egy földönkívüli és Chewbacca találkozásának megörökítésére hajazó képet két éve egy londoni garázsvásáron egy antikvárius fedezte fel, és bár nem volt biztos az aláírás hitelességében, úgy gondolta, 150 fontot (kb. 70 000 Ft) megkockáztat, így megvette és haza is vitte az alkotást.

Salvador Dalí elveszett képe került elő

Az új tulajdonos később több mint 4 000 fontot (kb. 1,8 millió Ft) költött a hitelesítésre, mielőtt a művet aukcióra bocsátotta volna.

A befektetés bőven megtérült: a festményt 45 700 fontért (kb. 27 millió Ft) vitte el egy külföldi gyűjtő. A Cheffins szakértői ugyanis megállapították, hogy igazi ritkaságról van szó: a mű egy olyan sorozatból való, mindeddig „elveszettként” számon tartott kép, amelyet Dalí 1966-ban a The Arabian Nights („Az Ezeregyéjszaka”) című, közel ötszáz képből álló illusztrációsorozathoz készített.

Ez egy újabb Dalí-szenzáció: tavaly szintén egy londoni garázsból kerültek elő a szürrealista mester elveszettnek hitt képei.