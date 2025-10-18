Egyetlen nap alatt tette magáévá a mecénása feleségét, lányát és szeretőjét a sztárfodrász

A klasszikus és az új Hollywoodot sajátos látásmódú filmjeivel összekötő Hal Ashby 1975-ös, zseniális szatírája, a Sampon voltaképp egy olyan korszak végső sóhaja, amikor Los Angeles még a hatvanas évek féktelenségében ringatózott, miközben már a Nixon-éra szigora és társadalmi kiábrándultsága már ott kopogtatott az ajtón. A film tehát a hetvenes évek kiábrándultságának tapasztalatait levonva a túlfűtött hatvanas évek másnaposságát mutatja meg – a szex, a siker és a szabadság illúzióját, amikor a vágy már nem felszabadít, hanem szétmállaszt mindent, amit addig életnek hitt egy generáció.
Warren Beatty – aki nemcsak főszereplője, de producere és Robert Towne mellett társszerzője is a forgatókönyvnek – George Roundy-t alakítja, a Beverly Hills-i fodrászt, aki annyira jóképű és sármos, hogy a nők szó szerint versenyeznek érte. George-nak egyetlen problémája van a nőkkel: túl sok van belőlük. Csakhogy a valódi gond inkább az, hogy mindegyikük másképp használja a szépfiút – pénzért, figyelemért, önigazolásért –, miközben ő maga is eljátssza, hogy mindent a „szerelemért” csinál.
Sampon: nem a hajra, a szembe spriccel a valóság
A Sampon története szinte valós időben zajlik, egyetlen 24 órában, a ’68-as (Richard Nixon győzelméhez vezető) elnökválasztás napján. Ez a keret nem véletlen: a politikai háttér – Nixon győzelme, a „rend” és a „morál” visszatérése – párhuzamosan zajlik azzal, ahogy George életének minden lazasága, hazugsága és hedonizmusa is összeomlik. Miközben egyik ágyból a másikba csúszik, kiderül, hogy a férfi, aki minden nőhöz (még egy kamaszlányhoz is) hozzáfér, valójában senkihez sem tartozik.
A film egyik legzseniálisabb – és legcinikusabb – fordulata, hogy George ugyanazon az estén lefekszik Lester (Jack Warden), a hajszobrász reménybeli fodrászszalonját támogató befolyásos üzletember feleségével (Lee Grant), lányával (Carrie Fisher – élete első filmszerepében), és szeretőjével (Julie Christie), aki korábban épp George barátnője volt. Mindezt anélkül, hogy bármelyik kapcsolatból bármi tartalmas, mély vagy legalább emberi születne.
A Sampon nem romantikus vígjáték, hanem egy társadalmi diagnózis: a szex itt nem beteljesülés, hanem csereeszköz, státuszszimbólum, hatalmi játék.
Beatty karizmája és Ashby melankolikus iróniája együtt olyan filmet eredményez, ami egyszerre tűnik korfestő tablónak és személyes vallomásnak. Nem véletlen, hogy a Sampon a hetvenes évek egyik amerikai kulcsfilmje – látszólag könnyed, felszínes komédia, valójában a férfi- és női szerepek széthullásáról, a szabadság illúziójáról és az önazonosság pusztulásáról szól.
Hal Ashby itt is azt mutatja meg, hogyan válik a hatvanas évek hippi-jelszava, a szexuális szabadság önmaga karikatúrájává. A virággyermekek szexuális forradalma már kifulladt, a politikai optimizmus elpárolgott, és a hippi-mítosz helyét a koktélpartik, a limuzinok és a kokainos tükörasztalok vették át.
A Sampon tehát nem csak arról szól, hogy egy férfi lefekszik három nővel és egy kamaszlánnyal 24 óra alatt – hanem arról, hogy közben őt is „megcsinálja” a rendszer, a város, a korszak, a küszöbön toporgó fogyasztói társadalom. A film végére George ott áll a dombon, lenézve a napfényes Los Angelesre, és először érzi, hogy a szex, amivel addig mindent megkapott, hirtelen semmit sem jelent, és rájön, hogy mivel nem élt lelki életet, tulajdonképpen elszalasztotta magát az életet.
És ez az a pillanat, amikor a Sampon már nem a szexről, hanem a kijózanodásról szól. A hatvanas évek véget érnek – és a haj, amit addig olyan gondosan fésültek, végül kócosan lóg a szemükbe mindazoknak, akik elhitték, hogy a vágy maga az élet.