Egyetlen nap alatt tette magáévá a mecénása feleségét, lányát és szeretőjét a sztárfodrász

A klasszikus és az új Hollywoodot sajátos látásmódú filmjeivel összekötő Hal Ashby 1975-ös, zseniális szatírája, a Sampon voltaképp egy olyan korszak végső sóhaja, amikor Los Angeles még a hatvanas évek féktelenségében ringatózott, miközben már a Nixon-éra szigora és társadalmi kiábrándultsága már ott kopogtatott az ajtón. A film tehát a hetvenes évek kiábrándultságának tapasztalatait levonva a túlfűtött hatvanas évek másnaposságát mutatja meg – a szex, a siker és a szabadság illúzióját, amikor a vágy már nem felszabadít, hanem szétmállaszt mindent, amit addig életnek hitt egy generáció.

Sampon (Julie Christie és Warren Beatty)

Warren Beatty – aki nemcsak főszereplője, de producere és Robert Towne mellett társszerzője is a forgatókönyvnek – George Roundy-t alakítja, a Beverly Hills-i fodrászt, aki annyira jóképű és sármos, hogy a nők szó szerint versenyeznek érte. George-nak egyetlen problémája van a nőkkel: túl sok van belőlük. Csakhogy a valódi gond inkább az, hogy mindegyikük másképp használja a szépfiút – pénzért, figyelemért, önigazolásért –, miközben ő maga is eljátssza, hogy mindent a „szerelemért” csinál.

Sampon: nem a hajra, a szembe spriccel a valóság

A Sampon története szinte valós időben zajlik, egyetlen 24 órában, a ’68-as (Richard Nixon győzelméhez vezető) elnökválasztás napján. Ez a keret nem véletlen: a politikai háttér – Nixon győzelme, a „rend” és a „morál” visszatérése – párhuzamosan zajlik azzal, ahogy George életének minden lazasága, hazugsága és hedonizmusa is összeomlik. Miközben egyik ágyból a másikba csúszik, kiderül, hogy a férfi, aki minden nőhöz (még egy kamaszlányhoz is) hozzáfér, valójában senkihez sem tartozik.

A film egyik legzseniálisabb – és legcinikusabb – fordulata, hogy George ugyanazon az estén lefekszik Lester (Jack Warden), a hajszobrász reménybeli fodrászszalonját támogató befolyásos üzletember feleségével (Lee Grant), lányával (Carrie Fisher – élete első filmszerepében), és szeretőjével (Julie Christie), aki korábban épp George barátnője volt. Mindezt anélkül, hogy bármelyik kapcsolatból bármi tartalmas, mély vagy legalább emberi születne.

A Sampon nem romantikus vígjáték, hanem egy társadalmi diagnózis: a szex itt nem beteljesülés, hanem csereeszköz, státuszszimbólum, hatalmi játék.

Beatty karizmája és Ashby melankolikus iróniája együtt olyan filmet eredményez, ami egyszerre tűnik korfestő tablónak és személyes vallomásnak. Nem véletlen, hogy a Sampon a hetvenes évek egyik amerikai kulcsfilmje – látszólag könnyed, felszínes komédia, valójában a férfi- és női szerepek széthullásáról, a szabadság illúziójáról és az önazonosság pusztulásáról szól.