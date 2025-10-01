Száz éve játszottunk először a spanyol válogatott ellen

A Nemzeti Filmintézet tavaly év végén indított történelmi videósorozata, a Ma száz éve októberi epizódja azért is emlékezetes, mert ekkor zajlott le az a futballmeccs, amelyen először játszott a magyar válogatott a spanyolok ellen. A vendégcsapatot, amely az 1899-ben alapított FC Barcelona mezének színeiben állt pályára, barcelonai, valenciai, bilbaói és pamplónai egyesületekből válogatták össze.

A Ma száz éve legújabb epizódjában is izgalmas eseményeket idéznek fel a régi filmhíradók





Egyre éberebben dolgoztak a dunai hajósok, akiknek egyik embermentését a híradó operatőrének sikerült lencsevégre kapnia. Egy másik dunai filmriport két vállalkozó szellemű bajor világjárót mutat be, akik arra vállalkoztak, hogy maguk készítette vászoncsónakjukkal megkerülik a Földet.

Ma száz éve: Greta Garbo filmjéről is megemlékeznek

Páratlan kulturális eseményekből sem volt hiány 100 évvel ezelőtt. Bemutatkozott Greta Garbo a főváros krémjének, ez azonban csak mozivásznon történt meg a Gösta Berling című némafilm kapcsán. Sokan nem tudják, hogy közel a Rákóczi térhez, az úgynevezett Gutenberg Otthon épületének földszintjén még ma is áll az a pazar díszítésű szecessziós mozi, amely a magyar filmtörténetnek egyik legfontosabb premierhelyszíne volt a múlt század elején. Az 1908-ban Omnia Mozgóképpalota néven megnyitott vállalkozás moziként, majd színházként élte végig az egész 20. századot. A filmriportban a Kölcsey utcai impozáns oldalsó bejáratnál látjuk a fogadóbizottságot, akik élén a mozi akkori igazgatója, Castiglione Henrik, az első magyar filmlexikon szerzője is ott áll. Rajta kívül Horthy Miklós és családja, Herczeg Ferenc író és Jászai Mari színésznő is végigülték a háromórás produkciót.

A százéves híradók októberi epizódja is bővelkedik az értékes várostörténeti dokumentumokban. A XVII. Országos Katolikus Nagygyűlés az 1925-ös római Szentév, az Anno Santo egyik fontos eseménye volt, s ennek kapcsán számos fontos eseményt időzítettek a Nagygyűlés programsorozatához. Ilyen volt a vasárnapi eucharisztikus körmenet is, amely a Kossuth téren ért véget, s amely több hosszú svenkben is megörökítette a tér akkori állapotát.