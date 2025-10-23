Nem csak játszották a hőst – színészek, akik szerepet vállaltak 1956-ban

Rengeteg hőse van az 1956-os forradalom és szabadságharcnak. Köztük olyan hírességek, akiknek az igazság óráiban nem a karrierjük, de még csak az életük sem számított annyira, mint a szabadság eszménye. A színészek 1956-os szerepvállalása ma is emlékeztet: a művészet nem menekülés a valóság elől, hanem annak legőszintébb tükre.

Liliomfi: Darvas Iván nem csak eljátszotta, hogy egy a szabadságszerető színészek közül

Fotó: NFI

Híres színészek, akik kiálltak 1956-ban a történelem színpadára

Bessenyei Ferenc – a Szózat színésze

A markáns hangú színész a Bem téren mondta el a Szózatot, amikor még senki sem tudta, hova sodródik az ország. Később nem börtön, hanem elhallgattatás várt rá: Bessenyei Ferenc két évig nem kapott filmes szerepet, és vidékre száműzték. Mégis ő lett később a magyar színház egyik legendás alakja.

Darvas Iván – börtönből vissza a színpadra

A Madách Színház fiatal művésze, a Liliomfi sztárja nem nézte tétlenül a történéseket: röplapokat terjesztett, és nyíltan kiállt a forradalom mellett, sőt, antikommunista és bebörtönzött mérnök bátyja kiszabadításától sem riadt vissza. A forradalom leverése után letartóztatták, három évre ítélték. Szabadulása után segédmunkásként dolgozott, majd csak 1963-ban térhetett vissza a színpadra. A ’70-es évekre újra vezető filmszínész lett, de sosem felejtették el a múltját. Igaz, nemcsak a hatalom, de a művészet sem: Makk Károly Szerelem című filmjében jóformán önmagát alakította, a börtönből szabaduló művészt.

Mensáros László – a színházban is forradalmár

A debreceni Csokonai Színház tagjaként forradalmi bizottsági elnökké választották, beszédeket tartott, szervezett. Emiatt börtönbe zárták, majd évekig nem léphetett színpadra. Csak 1964-ben kapott újra komoly szerepet. Szellemi tartása és erkölcsi kiállása miatt máig az ’56-os színészgeneráció egyik legnagyobb alakja.

Ferrari Violetta – a menekülés útját választotta

A gyönyörű filmszínésznő, a Budapesti Operettszínház üdvöskéje félt a megtorlástól, ezért Nyugatra szökött. Olaszországban és Németországban folytatta karrierjét, de soha nem tért haza igazán. Története jól mutatja, hogy az emigráció sok művész számára nem karrier-, hanem túlélési döntés volt.

Gábor Miklós és Várkonyi Zoltán – a visszafogott tiltakozók

Sokan voltak, akik nem az utcán, hanem a színházi közösségekben vállaltak szerepet. A kommunista szimpátiájával leszámoló Gábor Miklós és a polgári neveltetésű Várkonyi Zoltán például szolidárisak voltak a forradalommal, de elsősorban később mutattak helytállást: a megtorlás után igyekeztek menteni kollégáikat, és folytatni a szakmai munkát. Ők lettek az 1960-as évek újjáéledő magyar színházának motorjai.

Tolnay Klári – csendes, de bátor jelenlét

A Nemzeti Színház ikonikus színésznője nem szavalt a tereken, de segítette a bujkáló vagy eltiltott művészeket. Tolnay lakásán rejtegetett kollégákat,majd később az „eltűnt” színészeknek próbált munkát szerezni. Az ő csendes kiállása nélkül sok pálya végleg megszakadt volna.