Öt kihagyhatatlan film, amely megmutatja, milyen volt élni a szocializmusban

A magyar filmtörténeten is óriási nyomot hagyott a kommunizmus és a szocializmus. A második világháború után a filmgyártást ugyanis államosították, először szovjet mintára elrendelték a propagandisztikus filmek készítését, s bár ekkoriban is megmutatkozott az alkotók egyéni hangja és szabadságvágya, s ún. "különutas" rendezők (amilyen például Fábri Zoltán is volt) remekművek során keresztül facsarták ki az elvárt mondandó lényegét, az 1960-as évektől kezdve kifejezetten arról volt nevezetes a magyar filmművészet, hogy mintegy kódolt nyelvezettel kibeszéljen a pártállami kánonból és lerántsa a leplet az államszocializmusról, egyszerre bemutatva a hétköznapi emberek hősies ellenállását, vagy épp a rendszer működtetéséhez is szükséges megalkuvást, amely mögött többnyire súlyos dilemmák, egzisztenciális harcok húzódtak.
Az alábbiakban öt olyan filmet mutatunk be, amelyek bemutatták, milyen volt 1948 és 1989 között Magyarországon élni.
Öt megkerülhetetlen film a szocializmus világáról
- Állami áruház (1952, rendező: Gertler Viktor)
A Rákosi-korszak egyik legjellemzőbb propagandafilmje, amely (noha zenés vígjáték) egyben a korai szocialista realizmus mintapéldája. Egy áruház (micsoda névvel: Diadal) mindennapjain keresztül mutatja meg, hogyan születik meg az „új ember” – aki már nem önző, hanem a közösségért dolgozik. A dalok, a derűs hangulat és a „példamutató dolgozók” figurái ma már inkább mosolyt csalnak az arcunkra, de a film kiválóan dokumentálja, hogyan próbálta a rendszer a szórakoztatáson keresztül is formálni a gondolkodást. Az Állami áruház egyszerre kedves retró és a politikai manipuláció korai lenyomata.
- Az ötödik pecsét (1976, rendező: Fábri Zoltán)
Bár a film a nyilasuralom idején játszódik, Fábri Zoltán remekműve (Sánta Ferenc azonos című regénye alapján) mélyen a 20. század diktatúráiról – így köztük a szocializmus erkölcsi dilemmáiról, a hatalom és a kisember viszonyáról – szól. Egy pesti kocsmában néhány férfi morális kérdésről vitatkozik: ha választani kellene, inkább zsarnok lennél, vagy elnyomott? Amikor a háború kegyetlensége valósággá válik, mindenki kénytelen szembenézni önmagával. Az Ötödik pecsét filozofikus dráma az emberi méltóságról, a felelősségről és a lelkiismeretről – allegóriaként is olvasható a Kádár-kor „kis kompromisszumainak” világára, olyan remek színészek alakításaival, mint Latinovits Zoltán, Őze Lajos vagy Márkus László.
- Megáll az idő (1982, rendező: Gothár Péter)
Gothár Péter kultikus filmje a hatvanas évek fiataljainak elveszett generációját mutatja be. Egy gimnazista fiú, Dini szemszögéből látjuk az 1956 utáni rendszer kiüresedett, hazug hétköznapjait, ahol a szülők beletörődtek, a tanárok fásultak, a fiatalok pedig a szabadság illúzióját keresik. A film ironikus, fájdalmas és tele van ikonikus pillanatokkal – a Cseh Tamás–Bereményi dalok, az állandó „nincs tovább” érzés a kádári konszolidáció legpontosabb lenyomatát adják. A Megáll az idő nemcsak egy korszak filmje, hanem az örök kamaszkor metaforája is: mikor jön el az a pillanat, amikor tényleg „megáll az idő” és véget ér a szabadság?
- Napló gyermekeimnek (1984, rendező: Mészáros Márta)
Mészáros Márta önéletrajzi ihletésű filmje a női nézőpontból mutatja meg a szocializmus történelmét. A fiatal Juli a háború utáni Magyarországra tér vissza, ahol az új rendszerben a túléléshez nemcsak alkalmazkodni kell, hanem megőrizni valamit az emberi tartásból is. A film intim és személyes: nem a hatalom működését, hanem annak hatását mutatja meg a lélekre, a családi viszonyokra, az identitásra. A Napló gyermekeimnek finom, mégis kegyetlenül őszinte tükör – arról, hogy a történelem nagy fordulatai mindig az egyes ember életében dőlnek el.
- Moszkva tér (2001, rendező: Török Ferenc)
A rendszerváltás küszöbén játszódó film már a szocializmus végjátékát rögzíti. 1989 tavaszán pár érettségiző fiatal számára a világ még a Moszkva tér körül forog (itt gyülekeznek, itt várják a házibuli tippeket), miközben a háttérben csendben szétesik egy korszak. A film könnyed és nosztalgikus, mégis pontosan mutatja meg, milyen volt a szabadság első íze: a bizonytalanság, a lehetőségek, a múlt elengedése. Török Ferenc alkotása nemcsak generációs film, hanem a kollektív emlékezet darabja is – búcsú a szocializmustól, amelyben még ott lüktet az ifjúság reménye, miközben megjelennek az örök ügyeskedők, akik minden rendszerben megtalálták a számításukat.