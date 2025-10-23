Öt kihagyhatatlan film, amely megmutatja, milyen volt élni a szocializmusban

A magyar filmtörténeten is óriási nyomot hagyott a kommunizmus és a szocializmus. A második világháború után a filmgyártást ugyanis államosították, először szovjet mintára elrendelték a propagandisztikus filmek készítését, s bár ekkoriban is megmutatkozott az alkotók egyéni hangja és szabadságvágya, s ún. "különutas" rendezők (amilyen például Fábri Zoltán is volt) remekművek során keresztül facsarták ki az elvárt mondandó lényegét, az 1960-as évektől kezdve kifejezetten arról volt nevezetes a magyar filmművészet, hogy mintegy kódolt nyelvezettel kibeszéljen a pártállami kánonból és lerántsa a leplet az államszocializmusról, egyszerre bemutatva a hétköznapi emberek hősies ellenállását, vagy épp a rendszer működtetéséhez is szükséges megalkuvást, amely mögött többnyire súlyos dilemmák, egzisztenciális harcok húzódtak.

Megáll az idő: egy klasszikus, amiben lelepleződik a szocializmus

Az alábbiakban öt olyan filmet mutatunk be, amelyek bemutatták, milyen volt 1948 és 1989 között Magyarországon élni.

Öt megkerülhetetlen film a szocializmus világáról

Állami áruház (1952, rendező: Gertler Viktor)

A Rákosi-korszak egyik legjellemzőbb propagandafilmje, amely (noha zenés vígjáték) egyben a korai szocialista realizmus mintapéldája. Egy áruház (micsoda névvel: Diadal) mindennapjain keresztül mutatja meg, hogyan születik meg az „új ember” – aki már nem önző, hanem a közösségért dolgozik. A dalok, a derűs hangulat és a „példamutató dolgozók” figurái ma már inkább mosolyt csalnak az arcunkra, de a film kiválóan dokumentálja, hogyan próbálta a rendszer a szórakoztatáson keresztül is formálni a gondolkodást. Az Állami áruház egyszerre kedves retró és a politikai manipuláció korai lenyomata.

Az ötödik pecsét (1976, rendező: Fábri Zoltán)

Bár a film a nyilasuralom idején játszódik, Fábri Zoltán remekműve (Sánta Ferenc azonos című regénye alapján) mélyen a 20. század diktatúráiról – így köztük a szocializmus erkölcsi dilemmáiról, a hatalom és a kisember viszonyáról – szól. Egy pesti kocsmában néhány férfi morális kérdésről vitatkozik: ha választani kellene, inkább zsarnok lennél, vagy elnyomott? Amikor a háború kegyetlensége valósággá válik, mindenki kénytelen szembenézni önmagával. Az Ötödik pecsét filozofikus dráma az emberi méltóságról, a felelősségről és a lelkiismeretről – allegóriaként is olvasható a Kádár-kor „kis kompromisszumainak” világára, olyan remek színészek alakításaival, mint Latinovits Zoltán, Őze Lajos vagy Márkus László.

Megáll az idő (1982, rendező: Gothár Péter)

Gothár Péter kultikus filmje a hatvanas évek fiataljainak elveszett generációját mutatja be. Egy gimnazista fiú, Dini szemszögéből látjuk az 1956 utáni rendszer kiüresedett, hazug hétköznapjait, ahol a szülők beletörődtek, a tanárok fásultak, a fiatalok pedig a szabadság illúzióját keresik. A film ironikus, fájdalmas és tele van ikonikus pillanatokkal – a Cseh Tamás–Bereményi dalok, az állandó „nincs tovább” érzés a kádári konszolidáció legpontosabb lenyomatát adják. A Megáll az idő nemcsak egy korszak filmje, hanem az örök kamaszkor metaforája is: mikor jön el az a pillanat, amikor tényleg „megáll az idő” és véget ér a szabadság?

Napló gyermekeimnek (1984, rendező: Mészáros Márta)

Mészáros Márta önéletrajzi ihletésű filmje a női nézőpontból mutatja meg a szocializmus történelmét. A fiatal Juli a háború utáni Magyarországra tér vissza, ahol az új rendszerben a túléléshez nemcsak alkalmazkodni kell, hanem megőrizni valamit az emberi tartásból is. A film intim és személyes: nem a hatalom működését, hanem annak hatását mutatja meg a lélekre, a családi viszonyokra, az identitásra. A Napló gyermekeimnek finom, mégis kegyetlenül őszinte tükör – arról, hogy a történelem nagy fordulatai mindig az egyes ember életében dőlnek el.