Száz éve ebből a szovjet filmből él fél Hollywood

1925-ben, alig húsz évvel a cári tengerészeten történt valós lázadás után készült el a Patyomkin páncélos, amely a csatahajó legénységének zendülését meséli el. A szovjet film célja nem a hű történelmi rekonstruálás volt, hanem a forradalmi érzelmek felkeltése – a mozgókép erejével. A rendező, Szergej Eisenstein nem hagyományos elbeszélést akart, hanem vizuális sokkot, az érzelmek közvetlen manipulálását.

Patyomkin páncélos: a szovjet film, ami megváltoztatta a mozit

A film öt részre tagolódik, és mindegyik egy-egy érzelmi csúcspontot épít: a fedélzeti konfliktustól a halott matróz miatti népharagig, a tömegek összecsapásáig. A rendező számára a film nem a színészek játéka, hanem a képek ütköztetése volt – ebből született meg a híres szovjet montázs.

A szovjet montázs – a mozi új nyelve

Eisenstein felismerte, hogy a film nemcsak rögzítheti a valóságot, hanem új érzelmi valóságot is teremthet. A montázs – vagyis a képek tudatos egymásra vágása – nemcsak ritmust ad, hanem jelentést is. Egy arc és egy tárgy egymás után: az agy összekapcsolja őket, és megszületik az értelmezés.

A Patyomkin páncélos a montázs első igazi laboratóriuma volt. A rendező például három különböző oroszlánszobor felvételeit vágta egymás után: az egyik fekszik, a másik ébred, a harmadik feláll. Így éri el, hogy a „nép felébredésének” szimbóluma szó szerint képkockákból álljon össze. Ez a vizuális gondolkodásmód alapozta meg a modern film szerkesztését – Alfred Hitchcocktól Quentin Tarantinóig.

A Patyomkin páncélos legismertebb epizódja, az odesszai lépcsőjelenet azóta is a filmtörténet egyik legidézettebb és legtöbbet elemzett szekvenciája. A város lakói ünnepelni jönnek a tengerpartra, ám a cári katonák tüzet nyitnak a tömegre. A kamera nem a katonák, hanem a civilek oldalán marad: az arcok, sikolyok, mozdulatok ritmusa a képek között teremt drámát.

És ott van a babakocsi. A lövöldözés közepette a lépcsőn leguruló kocsi – benne a magára hagyott csecsemővel – az ártatlanság pusztulásának szimbóluma lett. Ez a néhány másodperc a filmművészet egyik legtöbbet másolt képsora: a Patyomkin páncélos itt vált mítosszá.

Az odesszai lépcsőn guruló babakocsi motívuma azóta újra és újra feltűnik a mozitörténetben. Brian De Palma Aki legyőzte Al Caponét című filmjében a chicagói pályaudvaron ismét lejtőn gurul a kocsi, miközben lövöldözés tör ki. Terry Gilliam, Woody Allen, sőt még a Star Wars: A Sith-ek bosszúja rendezője, George Lucas is megidézte a jelenetet.