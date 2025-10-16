Különleges programokkal várja az érdeklődőket a Terror Háza Múzeum

Már a héten is több rendhagyó történelemórát tartottak a Terror Háza Múzeumban, és október 17-én, valamint 21-én és 22-én is várják az intézményben diákokat, ahol az előadások mellett múzeumpedagógiai foglalkozásokat is tartanak. Az előadások keretében a Terror Háza Múzeum, a XX. Század Intézet és a Kommunizmuskutató Intézet történészei az 1956-os forradalom és szabadságharc történetének kevésbé ismert vonatkozásait mutatják be. A foglalkozásokon a diákok megismerhetik a nők forradalomban betöltött szerepét, megtudhatják, hogy milyen helyet foglalt/foglal el 1956 a popkultúrában, és képet kaphatnak 1956 nemzetközi összefüggéseiről.

Október 23-án is különleges programokkal várják az érdeklődőket a Terror Háza Múzeumban

Szó lesz a forradalom és szabadságharc szimbólumairól, valamint a pesti srácok és lányok gerilla harcmodoráról. Bemutatják a forradalom és szabadságharc egyik hőse, Angyal István életét, valamint azt, hogy mit és hogyan írtak a Kádár-diktatúra történelmi tematikájú könyveiben az 1956-os forradalomról.

A tanulók előadást hallhatnak az Aranycsapat kapitányának, Puskás Ferencnek az 1956-os forradalom és szabadságharccal való kapcsolatáról is.

Terror Háza: október 23-án is több mint múzeum

A múzeum történész munkatársai a múzeumpedagógiai foglalkozásokon az orvosok 1956-os helytállását, a forradalom hétköznapjait, a koncepciós perek világát és az 1956-os év legfontosabb magyar vonatkozású sporteseményeit mutatják be a diákoknak. A 45 perces foglalkozások ideje alatt korabeli dokumentumok, eredeti műtárgyak, fényképek és mozgóképek elevenítik fel 1956 történetét.

Október 20-án, hétfőn ismert sportolók, színészek, zenészek, énekesek tartanak rendhagyó tárlatvezetéseket középiskolás diákoknak. Felidézik a totalitárius diktatúrákkal, valamint az 1956-os forradalommal kapcsolatos családi emlékeiket, saját élményeikről, benyomásaikról mesélnek. Október 23-án a múzeum ingyenesen látogatható a megszokott nyitvatartási rend szerint, 10 és 18 óra között.

Az állandó kiállítás mellett megtekinthető a Nagy bűntetthez nagy eszme kell! című időszaki tárlat is, amely Sam Havadtoy képzőművész, festő munkáit mutatja be, valamint látható a Játsszunk nyugodtan! című film, amely az Aranycsapat kapitányának, Puskás Ferencnek az élettörténetén keresztül meséli el Magyarország történetét a második világháború végétől a forradalmon keresztül a rendszerváltoztatásig.

A nemzeti ünnephez kapcsolódóan kétnyelvű, magyar-angol szabadtéri kiállítás is nyílik 1956 - A szabadságért és a függetlenségért címmel a Terror Háza Múzeum előtti sétányon.

Az utcai tablókiállítás a hősök emléke előtt tiszteleg, és emlékeztet nemzeti történelmünk egyik legfontosabb eseménysorozatára, az 1956-os forradalomra és szabadságharcra. A tablókon elhelyezett narratív szövegek, képek és idézetek 1956 legfontosabb történéseit idézik fel. Felhívták a figyelmet arra, hogy továbbra is megtekinthető a Csengery utcában a Terror Háza Múzeum a Kommunizmuskutató Intézettel közös, Elfelejtettük volna? című utcai tablókiállítása, amely a kommunista diktatúra elszenvedőinek állít emléket.