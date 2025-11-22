A könyv, amelyből világ született: A Dűne és a magyar Oscar-diadal története

Frank Herbert A Dűne című regénye már megjelenésekor különleges keveréke volt a politikai intrikának, az ökológiai víziónak és a vallásos misztikum mély vonulatainak. Az Arrakis sivatagos bolygójára helyezett történet az életet meghosszabbító „fűszer”, az űrutazás és a hatalmi bonyodalmak révén nemcsak klasszikus lett, hanem hosszú távú univerzum alapjává is vált.

A Dűne David Lnychet is megihlette

Az 1965-ben megjelent regényt több filmes és televíziós adaptáció követte: David Lynch 1984-es mozifilmje már akkor komoly vállalás volt, bár a kritikák vegyesek lettek. A 2000-es években készült minisorozat is, amely A Dűne messiása és A Dűne gyermekei történetét dolgozta fel. Legutóbb pedig Denis Villeneuve rendezésében 2021-ben és 2024-ben került mozikba a két részre bontott Dűne, amely jó részben Magyarországon forgott.

A Dűne: világsiker, magyar Oscar-díj

A 2021-es első rész kiemelkedő szakmai sikert aratott: a film az Oscar-díjátadón több kategóriában is nyert, köztük a legjobb vágás, hang, vizuális effektus és produkciós tervezés díját is elvitte. Külön büszkeség, hogy az egyik elismerést Sipos Zsuzsanna díszletberendező kapta: ő és Patrice Vermette közösen nyerték el a legjobb látványtervezés Oscarját.

A Dűne hatása azonban nem csupán a díjakban mérhető: a regény univerzuma tovább bővült Brian Herbert és Kevin J. Anderson szerzőpáros munkájával — előzménytrilógiák és folytatások is születtek Herbert halála után.

Az eredeti történet, amely egyszerre kaland, filozófiai elmélkedés és látványos sci-fi eposz, máig inspirálja az olvasókat és a filmes alkotókat — és eljutott oda, hogy magyar szakemberek munkáját az amerikai filmkadémia is elismerje.