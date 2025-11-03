Hihetetlen: már 50 éves az ABBA egyik legnagyobb slágere, amiből még musical is született

Mamma mia! – az ABBA 1975-ös dalának címében és mantraszerű refrénjében szereplő olasz kifejezés szó szerinti fordításban „anyám!”, de a dalban inkább felkiáltásként, meglepődésként, szenvedésként vagy várakozásként jelenik meg. Nem véletlenül: a marimba-alapú zenei felvezetés után a dal első verzéje rögvest erős ténymegállapítással indít: "I've been cheated by you since I don't know when", azaz: "megcsaltál, nem is tudom, mióta". És a két énekesnő, Anni-Frid Lyngstad és Agnetha Fältskog ebben a stílusban is folytatja, mert bár a szöveg nem túl bonyolult, de egy érzelmileg kihasznált, folyamatosan megcsalt, de a hűtlen felet (annak ellenállhatatlan kisugárzása miatt) folyamatosan visszafogadó nő érzelmi vallomása – történjen bármi: Mamma mia! Here I go again...

Mamma mia!: ABBA 1975-ben a hűtlenségről és a vonzalomról énekelt

A Benny Andersson, Björn Ulvaeus és Stig Anderson szerezte dalt eredetileg 1975 márciusában vették fel, és ez lett az 1975 áprilisában megjelent ABBA című nagylemez (a svéd négyes harmadik stúdióalbumának) nyitódala. A számhoz klip is készült, s bár a zenekar eredetileg nem tervezte, hogy kislemezként is kiadják, a televiziós és rádiós játszások sikere miatt 1975 szeptemberében a Mamma mia! single-ként is megjelent. A népszerűsége azóta is töretlen: 2017-ben a Billboard a játszási adatok alapján a 15 legnépszerűbb ABBA-szám közül a hetedik helyre sorolta, míg 2021-ben az amerika Rolling Stone magazin "szubjektív" listáján 25 ABBA-dal közül az ötödikként említette (nem elhallgatva, hogy ez volt az első amerikai single-sikere is a svéd zenekarnak).

Az ABBA dalából musical is született

Önmagában az, hogy a 21. században is az angolszász média egy (ugyan angolul éneklő) svéd zenekar pályafutásával és azon belül annak 1975-ös dalával foglalkozik jelzi, hogy a Mamma mia! nem csupán egy könnyű, egynyári sláger volt.

Persze, a popzenében korántsem volt újszerű, hogy a dalok párkapcsolati nehézségekről meséljenek, de az ABBA új színt hozott azzal, hogy egy olyan megcsalt nő történetét mesélte el, aki, bár tisztában van azzal, hogy újból csak kihasználják, a hűtlen fél ellenállhatatlan sármjáról énekel – ezzel nem a szerelmi csalódást, hanem a vonzódást a fókuszba helyezve. Így a Mamma mia! ideálissá vált a párkapcsolati újrakezdés himnuszaként.