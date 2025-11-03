Hihetetlen: már 50 éves az ABBA egyik legnagyobb slágere, amiből még musical is született

Mamma mia! – az ABBA 1975-ös dalának címében és mantraszerű refrénjében szereplő olasz kifejezés szó szerinti fordításban „anyám!”, de a dalban inkább felkiáltásként, meglepődésként, szenvedésként vagy várakozásként jelenik meg. Nem véletlenül: a marimba-alapú zenei felvezetés után a dal első verzéje rögvest erős ténymegállapítással indít: "I've been cheated by you since I don't know when", azaz: "megcsaltál, nem is tudom, mióta". És a két énekesnő, Anni-Frid Lyngstad és Agnetha Fältskog ebben a stílusban is folytatja, mert bár a szöveg nem túl bonyolult, de egy érzelmileg kihasznált, folyamatosan megcsalt, de a hűtlen felet (annak ellenállhatatlan kisugárzása miatt) folyamatosan visszafogadó nő érzelmi vallomása – történjen bármi: Mamma mia! Here I go again...
A Benny Andersson, Björn Ulvaeus és Stig Anderson szerezte dalt eredetileg 1975 márciusában vették fel, és ez lett az 1975 áprilisában megjelent ABBA című nagylemez (a svéd négyes harmadik stúdióalbumának) nyitódala. A számhoz klip is készült, s bár a zenekar eredetileg nem tervezte, hogy kislemezként is kiadják, a televiziós és rádiós játszások sikere miatt 1975 szeptemberében a Mamma mia! single-ként is megjelent. A népszerűsége azóta is töretlen: 2017-ben a Billboard a játszási adatok alapján a 15 legnépszerűbb ABBA-szám közül a hetedik helyre sorolta, míg 2021-ben az amerika Rolling Stone magazin "szubjektív" listáján 25 ABBA-dal közül az ötödikként említette (nem elhallgatva, hogy ez volt az első amerikai single-sikere is a svéd zenekarnak).
Az ABBA dalából musical is született
Önmagában az, hogy a 21. században is az angolszász média egy (ugyan angolul éneklő) svéd zenekar pályafutásával és azon belül annak 1975-ös dalával foglalkozik jelzi, hogy a Mamma mia! nem csupán egy könnyű, egynyári sláger volt.
Persze, a popzenében korántsem volt újszerű, hogy a dalok párkapcsolati nehézségekről meséljenek, de az ABBA új színt hozott azzal, hogy egy olyan megcsalt nő történetét mesélte el, aki, bár tisztában van azzal, hogy újból csak kihasználják, a hűtlen fél ellenállhatatlan sármjáról énekel – ezzel nem a szerelmi csalódást, hanem a vonzódást a fókuszba helyezve. Így a Mamma mia! ideálissá vált a párkapcsolati újrakezdés himnuszaként.
1999-ben a szintén svéd (ABBA-utánérzés) tinibanda, az A-Teens is feldolgozta, pont abban az évben, amikor a Catherine Johnson által írt ABBA-jukebox-musical, a Mamma mia! meghódította először a londoni Wes Endet. A musicalt két év múlva már a Broadway-n is bemutatták, 2008-ban pedig elkészült a moziváltozat is, egzotikus görög helyszínen és parádés szereposztással (Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Dominic Cooper, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Julie Walters), amely aztán 10 év múlva folytatást is kapott.
Ráadásul a film soundtrack lemeze is sikeres lett, olyannyira, hogy a Mamma mia! címadó dalának 2008-as, Meryl Streep által előadott változata a 99. helyre is felkerült az amerikai Billboard éves játszási listáján, ezzel azok számára is ráirányítva a figyelmet az ABBA zenéjére, akik még csak a filmet sem látták.