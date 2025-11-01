Száz évvel ezelőtt ette meg Chaplin a cipőjét

A világhírű rendező-színész, másképp: a nagy nevettető Charlie Chaplin 1925-ös filmje, az Aranyláz nem csupán a némafilm korszakának csúcsteljesítményei közé tartozik, hanem az egyetemes filmművészet egyik sarokköve. Az alaszkai Klondike aranyláz idején játszódó, nemrégiben 4K-restaurált „tragikomédiát" több neves mozgókép-művészeti intézmény, így például az amerikai filmintézet (AFI) is rangos listái közé sorolta: mind az „évszázad filmjei”, mind pedig a „legjobb vígjátékok” válogatásába is bekerült.

Aranyláz: Charlie Chaplin humorral ábrázolta az emberi nélkülözést

S persze, maga Chaplin is többször úgy nyilatkozott, ezt a filmet tartja fő művének, vagy legalábbis annak a filmnek, amelytől azt remélte, megőrzi emlékét a közönség számára.

Aranyláz: emlékezetes jelenetek, amelyek miatt soha nem merül feledésbe Chaplin mozija

A cselekmény voltaképp egyszerű: a korábbi rövid szkeccsekből ismerős csavargó (Chaplin) az arany bűvöletében Alaszkába utazik, ahol mostoha körülmények között (például egy elhagyatott területen fekvő kunyhóban egy szökött rabbal összezárva) tapasztalja meg az emberi nélkülözés poklát, és számos megpróbáltatás után meggazdagszik, valamint megtalálja a szerelmet is. Chaplin zsenialitása nem a boldog végkifejletben rejlik, hanem abban, ahogy a nyomort is képes derűs optimizmussal ábrázolni annak érdekében, hogy a nélkülözésből a moziba menekülő néző számára reményt adjon.

A film talán három legemlékezetesebb jelenete:

Amikor a csavargó éhségében megfőzi és megeszi a bakancsát

Amikor a szikla tetején dülöngél a kunyhó, miközben lakói igyekeznek kimászni belőle

Amikor a csavargó a villára szúrt kiflikkel táncot mutat be képzeletbeli vacsoravendégeinek

Ezek a jelenetek (főként az utolsó) később több más komikust is megihlettek, a film népszerűségét pedig mi sem bizonyítja jobban, hogy közel két évtized múltán, 1942-ben Chaplin újravágta a filmjét, narrációval a hangosfilm elvárásaihoz igazította és új zenét is komponáltatott hozzá (amelyet Oscar-díjra is jelöltek), s bár a film így is a némafilmek korszakát idézte, a már a hangosfilmhez szokott közönség tódult a Chaplin-remekműre.