Ötven évvel ezelőtt Charles Bronson pusztakézzel küldött mindenkit padlóra

Walter Hill első rendezése nem a Harcosok klubja: ugyanis A nagy bunyós nem akar több lenni, mint ami: egy karcos film az utcai harcok világáról. Legfeljebb bemutatja az 1930-as évek amerikai kilátástalanságát, a gazdasági világválság miatt is peremre szorult kisember (jelen esetben: Charles Bronson) közegét, küzdelmét és kitartását. Hill már első filmjében megteremti azt a világot, amely később is védjegyévé vált: férfias tereket, csöndes hősöket, tiszta dramaturgiai íveket. A nagy bunyós 1933 gazdasági válság sújtotta Amerikájába repít, ahol a pénzt nem megkeresik, hanem elverik – konkrétan ököllel. A túlélés a tét, és aki erősebb, gyorsabb, kitartóbb, az marad talpon.

A nagy bunyós: Charles Bronson hiteles volt ebben a szerepben is

Charles Bronson Chaney-je egyfajta modern ronin: se múltja, se tervei nincsenek, egyszerűen csak továbbáll egyik porfészekből a másikba, hogy néhány dollárért megméresse magát. Az útjába kerülő menedzser, a zseniálisan idegesítő James Coburn által alakított Speed, egyszerre válik szövetségessé és önző üzlettárssá. Kettejük dinamikája adja a film motorját: két figura, akik mindketten kemények, de teljesen másképp élik meg a küzdelmet.

Charles Bronson valóban maga volt a nagy bunyós

A film feszültségét leginkább a verekedések fizikalitása adja. Hill nem romantizálja az erőszakot: a bunyók nyersek, szikárak, kegyetlenek, minden ütés súlyos és pontos. Nincs zene, nincs stilizálás – a néző szinte érzi a por ízét a levegőben.

A nagy bunyós: Charles Bronson az utcai ketrecharcos

És ott van a forgatás idején már 54 éves Charles Bronson. Nem hősies, inkább időtlenül férfias és kemény. Keveset beszél, de tekintete minden jelenetben olyan, mintha mindent látna, amitől még a legkeményebb ellenfelek is óvatosabban állnak ki ellene.

Persze, a Bronson-kultusz alapja ez a némaságból fakadó méltóság. És erre a méltóságra, és hiteles fizikai jelenlétre épít Hill mozija: A nagy bunyós nem harsány, nem kérkedően látványos, nem modern. De ma is működik: letisztultsága az akciófilmek hőskorát idézi - nem magyaráz, nem köntörfalaz, csak keményen odavág. Walter Hill már ekkor tudta, amit sokan csak később tanultak meg: néha az a legfenyegetőbb, ami egy fokkal halkabb a háttérzajnál.