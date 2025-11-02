Sci-fibe illő helyszínen forgatták a magyar popzene történetének legendás klipjét

Az 1974 és 1980 között épült Gellérthegyi Gruber József víztároló egyszerre nyújt monumentális látványt és titokzatos hangulatot. A hatalmas betoncsarnokok, a nyúlánk pillérek és a tompa fények együtt olyan drámai, melankolikus atmoszférát teremtenek, amely tökéletesen passzolt Máté Péter Egy darabot a szívemből című dalához. A klip forgatása idején a helyszín nem csupán díszletként szolgált: a tér dramaturgiája erősítette a dal érzelmi töltetét, és örök vizuális élményt adott a nézőknek. Egyúttal pedig megörökített egy olyan helyszínt, amit csak a Fővárosi Vízművek által szervezett nyílt napokon lehet csak meglátogatni.

Egy darabot a szívemből: Máté Péter alászállt a víztárolóba, hogy elénekelje slágerét

Egy darabot a szívemből: mozgóképen egy különleges helyszín

Az 1980-as klip várostörténeti szempontból is izgalmas, mivel a Gellért-hegyi víztározó egyik medencéjében forgatott klipből is felmérhető a főváros legnagyobb víztárolójának mérete és építészeti különlegessége.

A medencetér építészeti adottságai ugyanis különleges élményt nyújtanak. A két hatalmas, 40 ezer köbméteres tartály, a 35 centiméter vastag falak és a stabil pillérek olyan légkört teremtettek, amely egyszerre monumentális és sejtelmes. A látogatók, akik évente csak néhány napra juthatnak le a medenceterekbe, gyakran úgy érzik, mintha egy kihalt világ maradványai között sétálnának. A betonfalak és a rejtett fények „disztópikus” hangulata évtizedekkel az átadással később is különleges térélményt nyújtanak.

Máté Péternek köszönhetően pedig a Gellérthegyi víztároló nemcsak a főváros infrastrukturális öröksége, hanem a magyar zenei videókultúra emblematikus helyszíne is. 45 év elteltével a legendás klip hangulata tovább él a hely falai között, a nosztalgia és a városi látvány ötvözetével. Egy olyan hely, ahol a zene és az építészet találkozik, és ahol a múlt emlékei még ma is élnek és megtartanak egy darabot a szívünkből.