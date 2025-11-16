Valóban egy dél-koreai szatíra lenne a 21. század eddigi legjobb filmje?

Noha a New York Times listáján (ahol olyan alkotók szavaztak, mint Sofia Coppola, Pedro Almodóvar, Robert Eggers, Edgar Wright, Nuri Bilge Ceylan vagy Luca Guadagnino) a választható filmek többsége az Egyesült Államokban készült, a győztes nem egy hollywoodi vagy amerikai független film lett, hanem Bong Joon-ho Oscar-történelmet írt, fekete komédiába oltott társadalmi thrillere, az Élősködők (2019). De a top10-ben harmadát is eleve ázsiai filmek adják: a negyedik helyre került Vóng Ká-vaj hongkongi romantikus drámája, a Szerelemre hangolva, míg a 9. Mijazaki Hajao Oscar-díjas animációja, a Chihiro Szellemországban (2001).

Élősködők (Woo-sik Choi, Kang-ho Song, Hye-jin Jang és So-dam Park) Forrás: Mozinet

A top10-ben azért persze tetten érhető a filmpiac amerikai hegemóniája, ugyanis a maradék hét helyen csak amerikai film szerepel (vagyis az elmúlt 25 évben készült európai filmalkotás nem került a legjobb 10 közé, leszámítva, hogy a Szerelemre hangolva félig francia koprodukcióban készült). De azért meglepő, hogy az idén januárban elhuny, korábban több rangos szaklap által is a 20. század végének legjelentősebb, filmnyelv-újító és az egész filmvilágra nagy befolyással bíró David Lynch Mulholland Drive (2001) című remekműve csak a második helyen szerepel (ezzel szemben mondjuk a Rolling Stone szintén 2025-ös listáján egy amerikai mozi, a Vérző olaj az első, amely film viszont a NY Times listáján csak a harmadik).

Miért az Élősködők lett a 21. század eddig legjobb filmje?

A New York Times később az olvasóival is megválasztatta a 21. század eddigi legjobb filmjét, és úgy látszik, a nézői sznobéria igazodott a "filmes nagyságok" ízléséhez, mert ezen a listán is a dél-koreai film került az első helyre (sőt, a legnagyobb véleményaggregátor oldal, a Rotten Tomatoes is ezt sorolja jelenleg a 2000 után készült filmek között a dobogó csúcsára).

Kérdés, hogy a töretlen hollywoodi dömping mellett miért egy dél-koreai (ugyan négy Oscar-díjat és a cannes-i Arany Pálmát is elnyerő) filmet vélik ennyien a 21. század eddigi legjobb filmjének (a teljes 100-as lista itt). Nyilvánvalóan azért, amit az Origo is megfogalmazott kritikájában: "Az Élősködők fő konfliktusa a gazdag-szegény problémakörben rejlik. Gondolhatnánk, hogy vannak jók, rosszak, bűnösök és áldozatok. A rendező épp ennek a határvonalnak az elmosásában annyira kiváló. Nem mond ítéletet, helyette felvázol egy képet, melyben mindkét fél álláspontját megismerjük." Azaz a dél-koreai film úgy ábrázol egy nagyon érzékeny, általános társadalmi kérdést, az életszínvonal-különbségeket, hogy valójában az emberi lélek hasonlóságait mutatja be – kegyetlen lényeglátással.



