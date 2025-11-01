Hetvenöt éves a sci-fi kötet, ami óriási hatást gyakorolt a robotikára és a MI-kutatásra

Noha nem Isaac Asimov volt az első a sci-fi történetében, aki először foglalkozott a mesterséges intelligencia és a robotika kérdésköreivel, de 1950-ben megjelent novelláskötete, az emberek és humanoid robotok viszonyával, egymásra hatásával és az ember/gép kapcsolat etikai vonatkozásaival foglalkozó 9 történetet magába sűrítő az Én, a robot jóval meghaladta a korábbi irodalmi és filmes próbálkozásokat.

Én, a robot: Asimov a filmeseket is megihlette. Történeteiből 2004-ben Alex Proyas készített filmváltozatot Will Smith főszereplésével

Ráadásul az eredetileg a Super Science Stories és a Astounding Science Fiction magazinokban 1940 és 1950 között megjelent novellákat tartalmazó Én, a robot a MI-kutatás "nulla-évében" jelent meg, akkor, amikor Alan Turing angol matematikus és a modern számítógép-tudomány egyik atyja a Computing Machinery and Intelligence című, a mesterséges intelligencia kutatását megalapozó cikkében feltette a provokatív kérdést: "Azt javaslom megfontolásra, hogy tudnak-e a gépek gondolkodni?".

Én, a robot: egy új fogalom és három fontos törvény

A kilenc novella talán legizgalmasabb darabja az elsőként az Astounding magazin 1942. márciusi számában megjelent Körbe-körbe, amelyben Asimov lefektette a robotika három alaptörvényét:

A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. A robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének. A robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy második törvény bármelyikének előírásaiba.

Ezek a törvények (amelyeket később Asimov kibővített, majd eltörölt) a robotika tudósai és a mesterséges intelligencia kutatói számára is sokáig kiindulópontként szolgáltak, pontosabban olyan hivatkozási alapként, amelyek beépítését lehetetlennek, de morális szempontból megfontolandónak tartottak, és amelyek rendre előkerülnek, amikor az MI-kutatás újabb nagy fejezethez érkezik.

Máskülönben a robotika szót is Asimov alkotta: a szintén az 1950-es kötetben szereplő, 1941-es Te hazug! című novellájában szerepel a szó (a robotika első, akkor még egyetlen asimovi törvényével). Az író egyébként nem volt tisztában nyelvújításával, sokáig meg volt győződve róla, hogy létező szót használ, amely a mechanika, a hidraulika és egyéb tudományágak összefoglaló neve.