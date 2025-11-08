Az atom nem játék: a háború, amit nem akart látni a BBC

Az október 30-án, 90 éves korában meghalt Peter Watkins neve mára a dokumentumfilmes formanyelv kompromisszumokat nem tűrő alakjaként, a dokudráma és a mockumentary brit forradalmáraként ismert, aki a hatvanas évek közepén „veszélyesen realista” áldokumentumfilmjeivel robbant be a filmművészetbe. Legismertebb alkotása, az 1965-ös, fikciós dokudráma Háborús játék forgatókönyve egy egyszerű, ám annál félelmetesebb „mi lenne, ha?” kérdésből indult ki: mi történne, ha a hidegháborús feszültség valóban nukleáris összecsapáshoz vezetne, és az Egyesült Királyságot is elérnék a rakéták? Watkins a történetet egy kenti kisvárosba helyezte, és dokumentarista pontossággal rekonstruálta az elképzelt eseményeket. A film formája híradó- és riportstílust követ: interjúk, statisztikai adatok, narráció és látszólag spontán felvételek váltakoznak, mintha valóban egy televíziós tudósítást néznénk a nukleáris végítéletről.

Háborús játék: Peter Watkins dokumentarista eszközökkel képzelte el az atomapokalipszist

A Háborús játék 47 percébe sűrített apokalipszise nem az akciófilmek értelmében látványos, hanem tényszerűen nyers és higgadt. A filmben nincsenek hősök – csak civilek, akik a tűzviharok, a radioaktív sugárzás és az éhezés közepette próbálnak életben maradni. Watkins kamerája a hétköznapi emberekre szegeződik: anyákra, akik gyermeküket próbálják menteni, és gyerekekre, akik már nem tudnak mit válaszolni a kérdésre, „mi leszel, ha nagy leszel?”. A film a fizikai pusztítás mellett a társadalmi szétesést is bemutatja: a szükségállapot, az élelmiszerjegyek, a katonai fegyelem és a pánik közepette a rendőri brutalitás és a morális összeomlás válnak általánossá.

Háborús játék: a cenzúra rettegett Watkins filmjétől

A filmet megrendelő és gyártó BBC vezetői túl nyomasztónak és „a közönség számára feldolgozhatatlannak” ítélték a végeredményt, ezért a filmet 1965-ös elkészülte után 20 évig nem engedték műsorba. Noha a csatorna tagadta, hogy politikai nyomásra hoztak volna döntést, később kiderült, hogy számos politikus jelezte a brit közszolgálati média vezetőinél, hogy nem lenne kívánatos egy ennyire realisztikus filmmel terhelni a nézőket.