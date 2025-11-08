Az atom nem játék: a háború, amit nem akart látni a BBC

Az október 30-án, 90 éves korában meghalt Peter Watkins neve mára a dokumentumfilmes formanyelv kompromisszumokat nem tűrő alakjaként, a dokudráma és a mockumentary brit forradalmáraként ismert, aki a hatvanas évek közepén „veszélyesen realista” áldokumentumfilmjeivel robbant be a filmművészetbe. Legismertebb alkotása, az 1965-ös, fikciós dokudráma Háborús játék forgatókönyve egy egyszerű, ám annál félelmetesebb „mi lenne, ha?” kérdésből indult ki: mi történne, ha a hidegháborús feszültség valóban nukleáris összecsapáshoz vezetne, és az Egyesült Királyságot is elérnék a rakéták? Watkins a történetet egy kenti kisvárosba helyezte, és dokumentarista pontossággal rekonstruálta az elképzelt eseményeket. A film formája híradó- és riportstílust követ: interjúk, statisztikai adatok, narráció és látszólag spontán felvételek váltakoznak, mintha valóban egy televíziós tudósítást néznénk a nukleáris végítéletről.
A Háborús játék 47 percébe sűrített apokalipszise nem az akciófilmek értelmében látványos, hanem tényszerűen nyers és higgadt. A filmben nincsenek hősök – csak civilek, akik a tűzviharok, a radioaktív sugárzás és az éhezés közepette próbálnak életben maradni. Watkins kamerája a hétköznapi emberekre szegeződik: anyákra, akik gyermeküket próbálják menteni, és gyerekekre, akik már nem tudnak mit válaszolni a kérdésre, „mi leszel, ha nagy leszel?”. A film a fizikai pusztítás mellett a társadalmi szétesést is bemutatja: a szükségállapot, az élelmiszerjegyek, a katonai fegyelem és a pánik közepette a rendőri brutalitás és a morális összeomlás válnak általánossá.
Háborús játék: a cenzúra rettegett Watkins filmjétől
A filmet megrendelő és gyártó BBC vezetői túl nyomasztónak és „a közönség számára feldolgozhatatlannak” ítélték a végeredményt, ezért a filmet 1965-ös elkészülte után 20 évig nem engedték műsorba. Noha a csatorna tagadta, hogy politikai nyomásra hoztak volna döntést, később kiderült, hogy számos politikus jelezte a brit közszolgálati média vezetőinél, hogy nem lenne kívánatos egy ennyire realisztikus filmmel terhelni a nézőket.
Watkins ezzel gyakorlatilag száműzetésbe kényszerült a brit televízióból, és a későbbi munkáit már jellemzően külföldön – egyebek mellett Svédországban és Kanadában – forgatta. Paradox módon a tiltás csak növelte a Háborús játék hírnevét: a filmet 1966-ban bemutatták a mozikban, bejárta a világ fesztiváljait, és 1967-ben elnyerte a legjobb dokumentumfilmnek járó Oscar-díjat, valamint a legjobb rövidfilm BAFTA-díját is.
A velencei filmfesztiválon pedig különdíjat kapott, és a filmszakma azóta is a háborúellenes filmművészet egyik mérföldkövének tartja.
Amikor végül 1985-ben a BBC kénytelen volt leadni – éppen a hirosimai bombázás 40. évfordulójának árnyékában –, a film új értelmet nyert.
Már nemcsak a hidegháború félelmeit tükrözte, hanem a média és a politika közti kényes viszonyt is: mit engedhet meg magának a valóság bemutatásában egy közszolgálati csatorna? Watkins válasza egyszerű, de radikális volt: a filmnek kötelessége szembesíteni.
A Háborús játék ma is sokkolóan aktuális. Nem pusztán az atomháború borzalmairól szól, hanem arról a civilizációról, amely elhitte, hogy a technológiai hatalom mögött biztonság is rejlik. Ezzel szemben Watkins filmje azt üzeni: a háború nemcsak politikai esemény, hanem morális összeomlás – amelyet az emberi lélekben előbb vívunk meg, mint a csatatéren.